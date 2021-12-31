「醫人、醫心、醫社會、醫國家」台灣醫界百年來的典範精神傳承對台灣前途發展非常重要。過去在高雄曾有台灣首座「台灣醫療史料中心」很可惜，現在消失了…

台灣醫學史學會理事長、高醫大前校長劉景寬說，台灣醫界有特殊的歷史定位，台灣醫學發展的時候，正好也是台灣主體性建立的階段。對於台灣的文化、人權社會運動、政治改造都站在第一線。很可惜，建構台灣文化非常重要精神的醫界卻缺乏一座台灣醫學博物館。

台灣當代醫學進步發展位居世界前端。他說，邁向新的年度，希望大家一同努力！盼全國醫界與社會各界一同努力建立國家級的台灣醫學史料館….

台灣文化協會主要的倡議與參與者之中有許多醫界人士，建立以台灣為主體的醫療歷史觀的「台灣醫學史學會」在陳順勝教授倡議下，於 2008 年成立。現任理事長為高醫大前校長劉景寬。

台灣高醫大全球校友總會、台杏文教基金會與台灣醫學史學會包場觀賞陳慧齡導演創作的「給阿媽的一封信」劉景寬說，歲末年終舉辦聯誼聚餐外，特別包場電影欣賞。提升醫界人文素養以及公益性，希望推動台灣醫界延續為社會公益、政治改革、為人權奮鬥努力的精神，這個精神相信能成為台灣另一座護國神山。

※「台灣醫療史料文物中心」是台灣第一座對台灣醫療史進行研究、推廣的主題博物館，謝長廷開啟綠營執政擔任市長、陳永興擔任衛生局長時期建立。持續進行國內醫療史相關文獻史料與文物之蒐藏、保存、維護與研究，經營期間舉辦過15場特展。台灣醫療史料文物中心於2003年1月30日正式開館，鄰近愛河與高雄市立歷史博物館、電影圖書館，形成高雄市最具地方特色之文化流域。現址現為勞博館。

「高雄經驗‧驚豔高雄」— 台灣醫療史料文物中心2007/12/27

※劉景寬(逐字內容)

台灣醫學史學會在2008年成立，成員由認同台灣之醫療歷史學工作者所組成，其宗旨在建立以台灣為主的醫療歷史觀，探究醫學在台灣之發展，提昇台灣醫學史研究並推廣台灣醫學史教育訓練。

台灣醫界有特殊的歷史定位，醫界不僅是台灣菁英的組成，台灣醫界(學)在發展的時候，正好是台灣主體性建立的階段。

所以台灣醫界除了個人的醫學專業醫療技能、醫治服務外，對於台灣的文化，尤其對台灣人權社會運動、政治改造都參與相當多活動。

今年2021適逢台灣文協百年，所以台灣醫學史學會在10月16日在高雄市立歷史博物館舉辦「台灣文化協會百年紀念研討會」。

台灣文化協會成員高達三分之一以上為醫界人物。白色恐怖與二二八犧牲的也有三分之一為醫界人物。台灣醫界人物的精神是重要的歷史傳承，具有典範傳承的醫界DNA。

歲末年終，迎向2022特別舉辦「給阿媽的一封信」電影包場，醫界如張七郎家族、黃溫恭家族….藉由電影呈現台灣醫學史非常重要的一段。

「給阿媽的一封信」台灣一座歷經四百年殖民以及近半世紀獨裁的島嶼。該片描述關於台灣的集體記憶。一個被世界遺忘自己也健忘的島嶼，如何在後殖民時代，透過藝術行動重建認同。

包場電影並舉行「人權醫師陳永興與導演陳慧齡對話」補足台灣醫學這一段歷史記憶。

醫界典範傳承的精神對台灣前途非常重要。過去在高雄曾有台灣首座「台灣醫療史料中心」很可惜，現在消失了…

一部分轉移搬到高學醫學大學校史館，台灣各地也有醫學史料，很可惜，建構台灣文化非常重要精神的醫界卻缺乏一座台灣醫學博物館...

邁向新的年度，希望大家一同努力！全國醫界與社會各界一同努力建立國家級的台灣醫學史料館….