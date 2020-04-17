武漢肺炎造成重大人命傷亡及經濟損失，歐美各國開始問責中國，繼川普批評中國隱匿疫情之後，法國總統馬克宏直言，「我們不會天真地相信中國抗疫做的比較成功」；英國暫代首相職務的外交大臣拉布也說，英國與中國的關係回不去，必須對病毒起源地進行「深度調查」。圖/取自英國外交大臣拉布推特

繼美國總統川普揚言徹查中國武漢P4實驗室是否為武漢肺炎病毒起源地之後，歐洲各國也開始問責中國，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在今天刊出的英國金融時報（Financial Times）專訪直言，中國疫情控管成效有灰色地帶，「我們不會天真地相信中國抗疫做的比較成功」。英國暫代首相職務的外交大臣拉布（Dominic Raab）16日也說，英國與中國的關係回不去，必須對病毒起源地進行「深度調查」。

川普近期數度指控中國隱匿疫情，並砲轟WHO立場傾中，直接凍結凍資助WHO的資金，而今，還在與武漢肺炎疫情對岸的歐洲各國也群起問責中國。

法國總統馬克宏接受英國金融時報專訪時表示，中國處理疫情存在「灰色地帶」，西方國家不要天真信任中國，不要以為中國做得很好，「顯然（中國）發生了一些我們不知道的事情。」

暫代首相職務的英國外交大臣拉布（Dominic Raab）也強調，在疫情結束之後，英國與中國可能沒有辦法回到以前的關係，全球各國以及世界衛生組織（WHO）應該一起仔細思考，找出導致疫情爆發的途徑以及如何預防，「直到獲得這些答案，我們才算找到繼續前進的方向。」

拉布強調，過去英中雙方有著良好的合作關係，對這次的病毒爆發，確實有必要釐清一些「尖銳」的問題，事後絕對要進行深入的審查，而且不應該退縮，其他國際夥伴或組織、世界衛生組織一起仔細思考，找出導致疫情爆發的途徑，以及如何預防未來再次發生大流行，必須將會針對這部分進行國際性的「深度調查」，直到獲得這些答案，才算找到繼續前進的方向。

拉布也說，以英國現況而言，現在開放將會是最糟糕的情況，不但無法恢復正常，還會引發第二波疫情，因此下令延長居家禁足令3周，到5月中視疫情變化決定。