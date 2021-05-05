美國「印太事務協調官」康貝爾（Kurt Campbell）週二（5月4日）似乎拒絕了有關美國應明確表明假如中國攻擊台灣時美國願意保衛台灣的呼籲，稱這種做法有「重大不利面」。

康貝爾在英國《金融時報》主辦的一場討論會上表示，台灣局勢確實應該令人感到擔憂。

台灣國防部說，4月以來，中國軍機幾乎每日進入台灣西南部防空識別區，4月12日出動了最大規模的25架次。

繼美國印太司令部前後任司令都對中國可能對台動武發出警告後，曾在川普政府時期擔任國家安全顧問的退役陸軍中將麥克馬斯特（HR McMaster）日前在一場研討會上表示，台海目前正處於「極限危險」時刻。

康貝爾曾在歐巴馬政府擔任負責亞太事務的助理國務卿，他今年1月被時為當選總統的拜登挑選為國家安全委員會「印太事務協調官」。康貝爾在周二的討論會上說，他相信，美國和中國都理解，在台灣島問題上維持某種程度的現狀符合兩國的最佳利益。

美國一些著名學者和其他人士呼籲華盛頓放棄「戰略模糊」，轉而向台灣提供更明確的安全保障。當被問到這一問題時，康貝爾說：「我認為，你所提出的所謂『戰略清晰』有一些重大不利面。」

雖然美國法律要求華盛頓向台灣提供自衛手段，但是，假如中國發動攻擊，美國是否會進行軍事干預以保護台灣？在這個問題上，美國長期以來一直奉行「戰略模糊」政策。

上週四（4月29日），美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在參議院軍事委員會作證時，委員會主席、民主黨參議員傑克·里德（Jack Reed）提到「戰略模糊」與「戰略清晰」的話題並問到，如果美國採取給台灣明確承諾的做法，中國與台灣將有何反應？

對此，海恩斯回答說：「從我們的立場來看，如果我們看到像你說的美國從戰略模糊轉為清晰，願意在台灣可能出事時干預，中國會認為這會造成非常大的不穩定，會加強中國的那種感覺，也就是美國一心要遏制中國崛起，包括使用武力，這可能會使得北京在世界各地咄咄逼人地破壞美國的利益。這是我們的評估。」

里德參議員追問到，美國的政策轉變是否會導致台灣與中國更加分離?

海恩斯回答說：「我認為這是有可能的。我覺得台灣已經在某種程度上加強了走向獨立的立場，他們看到了香港所發生的事情。我認為這是一個不斷增加的挑戰。 」



美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）。圖／擷自PBS News hour影片

康貝爾週二說，美國和中國假如因台灣而爆發的任何衝突都不太可能被局限在一個小的地理區域內。

「我認為它會迅速擴大，並將以我認為沒有人能預料的方式從根本上摧毀全球經濟，」他說。

康貝爾表示，有些人擔心，中國認為它在鎮壓香港民主後「毫髮無損地逃脫」，在對台灣採取行動時「可能由此得出錯誤的結論」。

這位美國資深外交官說，維護和平與穩定的最佳方式是向中國發出一個把外交和美國的國防創新結合起來的整合訊息。

他補充說，他預計未來幾個月將看到與中國在朝鮮和其他問題上進行「務實的外交接觸」，就像美國總統氣候變化事務特使約翰·凱利（John Kerry）在氣候變化問題上和羅伯特·馬利（Robert Malley）在伊朗問題上所做的那樣。

康貝爾說，考慮到美國和中國軍隊在地理上的接近，真正的短期和中期風險來自「事故和疏忽」。他補充說，重要的是在華盛頓和北京之間建立信任，並確保危機時刻的溝通。

康貝爾說，這些預防措施類似於冷戰期間使用的檢查和保障措施，但他提到，中國一直不願使用這些措施。

康貝爾說：「我們的確有一條熱線，大家知道，在我們用過它的那幾次，電話鈴在一個空房間裡響了幾個小時。」他沒有對這種事例做出詳細的解釋。

在倫敦參加七國集團外長會議的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週二在接受《金融時報》主編魯拉·哈拉夫（Roula Khalaf）採訪時談到台灣問題時說，美國多年來一直以符合「一個中國」政策、《台灣關係法》、三項公報和六項保證的方式行事。

這位美國首席外交官說：「非常令人不安、非常令人擔心的是北京似乎在採取不同的方式，採取咄咄逼人的行動。我認為，我們致力於確保台灣有自衛的手段。這項承諾不會消失的。與此同時，我認為，如果任何一方試圖通過武力破壞目前存在的現狀，那將是非常嚴重的錯誤。」