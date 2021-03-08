以台灣為名！承續並發揚杜聰明精神的「台灣高雄醫學大學全球校友總會」正式宣告成立！江文舜獲選擔任第一屆理事長，榮譽理事長為劉景寬。

「台灣高雄醫學大學全球校友總會」3月7日於高雄朕豪大酒店舉行第一屆第一次會員大會，老中青三代高醫菁英會聚，因疫情影響未能返台的海外校友各國會長亦同步以視訊方式參與。尤值一提的是高醫創辦人杜聰明博士之孫、杜聰明基金會董事長杜武青教授亦專程與會致敬表達對該會的支持與肯定。

醫界大老、高醫大教師會創會長、高雄長庚醫院榮譽副院長陳順勝與會，他會後臉書po文說：「台灣高雄醫學大學全球校友總會」是台灣第一所私立大學成立的全球校友總會，高雄醫學大學是本土台灣人在戒嚴時期，1954年由台灣第一位醫學博士杜聰明教授創辦，這是台灣人以自己的力量成立的第一所私立大學，其存在與成長自有其特殊意義。

擔任貴賓致詞的陳永興說：「今日成立的全球校友會是經過覺醒之後，意識很堅強有追求真理的校友會」，他並語重心長的分析解構歷史上兩種人，一是追求是非、講求公義、有理想主義精神；另一種則是追求名利、講求權勢的現實主義者。惟人類的歷史進步，都是由「理想主義者」堅持是非公義去改變進而影響人類的命運。今日高醫校友同樣面臨這樣的抉擇與歷史考驗。

「咱疼惜台灣、認同台灣的人，追求真理的高醫畢業生堅持之下」，陳永興說：「台灣高雄醫學大學全球校友總會」一定會對高醫做出最有反省能力的貢獻。咱的堅持要作為世界第一流大學應該具有追求真理的精神。

他感謝50、60歲校友承擔責任，70歲以上的校友有責任鼓勵與支持，但毋需再擔任重要職務。盼10年後，40、50歲校友再接棒代代傳承，相信高醫人會向全台灣全世界證明，杜聰明精神創校的高醫是第一流的醫學大學。

※「台灣高雄醫學大學全球校友總會」理監事名單

理事長江文舜、榮譽理事長劉景寬

理事：黃立宏、黃鵬國、曾陳蕙詩、詹智鈞、江博暉、柳季青、楊昌熹、吳國揚、邱昭景、蕭悧悧、賴德仁、陳國昭、楊森安、李康豪、陳致舟、張軍堯、陳行得、蔡爾輝、林崑峯、廖倍顯、連政平、翁德育、王國華、王建仁、江文舜、王燕燕、蔡有仁、林其宏、吳隆傑、馮玉東、蕭偉志、劉育政、陳秋坪、洪玉珠、張淑真

常務理事：黃立宏、江博暉、蕭悧悧、賴德仁、蔡爾輝、廖倍顯、連政平、江文舜、王燕燕、馮玉東、洪玉珠

監事：林正泰、陳政宏、蘇拯誠、黃季昌、阮榮泰、許為勇、許明倫、楊士磐、陳啟佑、曾億郎、徐嘉源

常務監事：林正泰、許明倫、徐嘉源

監事召集人：許明倫

※「台灣高雄醫學大學全球校友總會」籌備會主任委員蕭悧悧致詞

創會會員們，大家好！

我是醫學系第21屆的畢業生蕭悧悧，此次承蒙各位發起人的信頼，讓我擔任向內政部申請成立之「台灣高雄醫學大學全球校友總會」籌備會的召集人，十分感謝各位校友的信任與支持。

我們原先就有的「全球高醫大校友會聯合會」是在2014年成立，一直由北美曾陳蕙詩學姐擔任理事長，我則在兩年前從學姐手中接下理事長的任務，雖然沒有向內政部登記，也和高醫各個系友會攜手同心盡力推動會務。今日，更義不容辭地與各位理念相同的校友們，共同籌備這個承繼高醫校友會理想的全球校友總會，希望為高醫校友的團結與聯誼，開創嶄新的里程碑。

首先我要感謝各種因緣際會，讓我們高醫大的校友們能在畢業多年後，不論定居於台灣或海外各個地方，擔任起創會會員的使命，群策群力。在短短的三個月內就完成籌劃、舉辦如此盛大的創會典禮及第一次會員大會，來選出實現此會宗旨及任務的理監事團隊。

大家都知道高雄醫學大學擁有很多臺灣的第一。高醫是台灣第一所私立醫學院，創立於1954年；創辦人杜聰明是台灣第一位博士也是第一位醫學博士，更創辦了第一所私立醫學院附屬醫院。這67年來母校培育了許多優秀的醫療人員，而且榮獲醫療奉獻獎的校友人數也是全台灣第一。

非常高興這次「台灣高醫大全球校友總會」為了加強海內外校友聯繫、促進校友情誼與合作，除了個人會員外，更增加了「自然校友會員」，這是另一個堪稱第一的創舉。讓遍佈於全球的校友們能夠經由網路連線成為自然校友會員，隨時可以知道校友總會的活動及母校的最新成就；並詳細提供校友們高醫成長歲月的歷史，包括：高醫創辦基金是由政府、醫學界及社會人士捐獻的史實；對於杜聰明博士、謝獻臣院長及陳振武院長等前輩的深刻認識；瞭解高醫的師長們創校時的艱辛事蹟及其成就；還有許多高醫人寶貴的共同回憶。

這次全球校友總會的組織章程，是各位熱愛母校且能力卓越的創會會員們努力的結晶。相信我們能夠結合高醫大一甲子以來培育的優秀校友們，共同發揚創辦人杜聰明博士的創校精神，也是本會的宗旨：「樂學至上、研究第一、關懷弱勢醫療、促進健康平等！」

各位敬愛的創會會員們，我們不畏艱難、樂觀進取。讓我們有路的時候就牽手沿路唱歌，没路的時候就翻山越嶺、跋溪涉水，迎向目標，達成任務！

另外，在此謹代表籌備會向我們的顧問團致最高的敬意，感謝三位前校長及我們最引以為傲的學長姐們的指導及支持。特別是劉景寬校長全程耐心地協助籌劃。另外江文舜校友的團隊協助秘書處的行政工作讓籌備工作順利完成。

最後敬祝 大會順利成功！

謝謝各位！