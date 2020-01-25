澳洲民情中最值得一提的是「伙伴情誼」（mateship），這是在篳路藍縷以啟山林的開荒年代，哥兒們披荊斬棘、艱苦奮鬥時所結下的互相依靠、互相幫助的情誼。這種傳統即使在現代化的世界也沒有中斷。（圖為澳洲地標之一雪梨歌劇院）圖／Pixabay

談到風俗，很容易令人想起節慶。澳洲有兩個節慶是全國放假最長的，一個是復活節（Easter Holiday，每年3月至4月間其中一個星期五至下星期一）， 另一個是聖誕節（Christmas）加新年（New Year）（由12月24日至翌年1月2日）。前者僅有四天，只比長週末（Long weekend，即星期五或星期一放假，加上週末合算三天）多一天而已。聖誕節配合學校假期可以長達一週以上。在不放長假機構上班的父母也請假與孩子們一起渡假。表面上雖很有假日的派頭，實際上卻缺乏濃厚的節慶氣氛。因為澳洲地處南半球，氣候與北半球的歐美相反，正值炎夏綿綿，大家都開車跑到海邊渡假，城巿幾乎十室九空，而海邊旅館則一房難求。正是海岸多見垂釣客，沙灘盡是弄潮兒。這與大雪紛飛，圍爐共話的白色聖誕相比，卻是另一番景象。

據1996年調查資料顯示，澳洲天主教徒占人口27%，聖公會占22%，其他基督教派21.9%，合計70.9%，都是屬於西方基督宗教（Christianity）系統的。因此，復活節和聖誕節都被政府定為國定假日。那些自稱無宗教信仰的16.6%人口和9%的不知情者，也有可能藉放假的機會來參加聖誕節的活動，甚至有湊熱鬧上教堂參加彌撒或吃聖誕餐的。除了那3.5%有特定宗教信仰的少數外，可說是普天同慶，共享聖誕之樂。

除了這些大節日外，一般的澳洲民眾很喜愛派對。從小孩子一週歲開始，父母就為她（他）們舉辦生日派對，參與者是親戚朋友或左鄰右舍的小朋友。上幼稚園至初中一年級13歲前的生日派對，參與者主要是同班同學，由慶生主角親自挑選和邀請。除了給她（他）們自主權外，還讓她（他）們練習如何舉辦派對，從採購、布置場地到發邀請函，都要親力親為，父母兄姊從旁協助。

過了13個生日派對後就暫時停頓，直至21歲成年生日，就不要父母協助，也不邀請父母參加，只找自己的畢業同學或工作伙伴，假俱樂部或大餐廳舉行，表示她（他）們長大成人了。

除生日派對幾乎年年舉辦外，還有其他各種形形色色的派對，例如畢業派對、訂婚派對、結婚派對；老夫老妻也有銀婚（25週年）、金婚（50週年）和鑽石婚（75週年）派對；工作場所常有迎、送派對；買了新房子，也有喬遷派對（House­warming party）。

平時為了與友好相聚，也巧立名目，舉辦派對，例如，旅行回來的彙報，二人同登而立或不惑之年（Double Thirties or Double Forties）的祝賀等等。可能由於澳洲地廣人稀，居住太遠，平日難得見面，有時需要拉近彼此間的距離；也許由於澳人太過休閒，在派對可以認識新人，聯絡舊識，藉機鞏固人際關係。

澳洲民情中最值得一提的是「伙伴情誼」（mateship），這是在篳路藍縷以啟山林的開荒年代，哥兒們披荊斬棘、艱苦奮鬥時所結下的互相依靠、互相幫助的情誼。這種傳統即使在現代化的世界也沒有中斷。假如你的汽車在路上拋錨，不管在市區或郊野，很快就會有開車經過的人下車相助。幫不了忙的就會代你報警或電召保險公司技師過來。推而廣之，如遇山火，附近居民會群集而出，合力撲救；如有失蹤的孩童或寵物，也會奔走相告，幫忙搜索。這種「愛群」的特性也許是因澳洲孤寂的環境培養得來。

英人保守，待人冷漠。澳人生活在這陽光燦爛的大地，性格剛好相反，遇人總是熱情相待，甚至一見如故。不知姓名的互相稱mate；已知姓名的多以名字（Christian name）相呼。鮮用頭銜或姓氏，以示親切。絕對摒棄英國傳統的階級意識，盡情流露平等的觀感。雪梨作家何安（Donald Horne, 1921-2005）在1964年所著《幸運的國家》（The Lucky Country）一書，開始就說「澳大利亞是世界上最平等的國家」， 所言不虛。由伙伴情誼衍生的平等思想，在待人接物之時也可看出。即使下屬為上司辦事或子女為父母效勞，分屬理所當然。但上司對下屬、父母對子女，事畢例必言謝。如坐計程車，大衣提包放後座，乘客必與司機同坐前排，既表平等，亦示禮貌。如路途遙遠，必互相攀談，無分主僕。

澳洲很少數代同堂的大家庭，絕大多數採小家庭制。平均每戶人口由1919年的5.7人減至1928年的4.5人，到了1990年降至3人，2001年更降至2.6人。除了減少生兒育女是主因外，一方面社會富裕，多數人有能力買房子；另一方面社會福利佳，又有安居工程，買不起房子的老人也可住政府廉租屋，所以毋須三代同堂。

此外，子女長大就業後不與父母同住。甚至年屆18歲尚在求學中，為了表示自立，也出外賃屋居住。有些父母鼓勵子女自立，聲明如不搬出，就要繳租。所以澳洲的少男少女年齡達到15歲零3個月（工會規定最低就業年齡）以後，就外出打零工，賺取零用錢，也開始儲備租金。這種自主精神與自主風氣頗為流行。有些已考上大學的高中畢業生又喜保留學籍一年，出外工作或遠赴海外工作旅行，試行自力更生的獨立生活，然後才重返校園。未婚的上班族，也愛趁著青春年少時，沒有家庭的羈絆，儲夠金錢，申請長假或者索性辭職，前往海外體驗生活。從這些獨特的民情風氣，也可看出澳洲人的生活是多姿多彩的。

一般的家庭生活也很活潑可愛，平日大人上班，小孩上學，星期六是全家的運動日，不是送小孩去比賽，就是乘車出遊，到海灘游泳或入森林健行，接觸大自然，吸收新鮮空氣。懶得出門運動的人，多在家裡看電視裡的體育節目，因為週末電視台都轉播運動賽事，尤其是球類的比賽，觀眾別無選擇。有宗教信仰的家庭，星期天上教堂，下午在家招呼親朋或鄰居燒烤，一杯在手，邊說邊吃，共敘天倫之樂。所以隔壁的後花園常會傳來燒烤的香味和歡樂的笑聲。「享受你的人生」（enjoy your life）是澳洲人的口頭禪，不僅是澳洲民族的快樂人生觀，也是他們現實的生活寫照。

本文摘自《澳大利亞史－古大陸．新國度》（三民書局）