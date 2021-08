新冠肺炎一年半,老人見報率頗高,不是敬老,是死亡率。去年初,偶然與一老留學生交談,他寡言,身體不適,數週後他竟然離開人間,感染了新冠肺炎。灣區的聖塔克拉拉郡,人文薈萃,肺炎也從這兒蔓延。

我們本就要回淡水,於是落日,春陽,中山五十六古早味,流行的語句順時鐘。遠望新大陸,川普在發瘋,遍地烽煙。不料天堂享受一年,時鐘壞了,6月間兒子催促我們,你們這把年紀加上慢性病,不去打疫苗等什麼。於是鼻管PCR,全身木乃伊,又回到加州聖荷西,San Jose,西班牙話聖約瑟,耶穌的養父,此處更近天國。

台灣的規矩,十四天檢疫,機師通融三天也夠了。美國疫苗生效要五週,人們閉關自守,計算體內疫苗發酵度日。親戚為我們清理屋內,塞滿冰箱,車子充電。朋友來電子信慰問,我說,李白早說過,「我本台狂人,五嶽尋苗不辭遠;地猶聖荷西,萬方多難此登臨。」

黃昏人生,歲月苦短,我認為主因是得了戀床癖,不是新婚那種,是昏昏欲睡,或張眼瞎子,是太陽在頭頂,或腳底。妻有福氣,一睡五小時,我回床假寐,起床省視,她還在睡,八小時了。我再假寐,十小時了,接著十三小時。我想起去年那寡言老留學生,不寒而慄,於是漫步她床前,只見鼻息輕微起伏,真是美麗人生。但是也有人一輩子如此美麗,就像童話睡美人。我不是白馬王子,不敢吻醒,怕萬一失效。

天色漸暗,二老終於見面。不料她說,「我一直睡不好,幾次起床做事、洗衣、燒湯,看你總是在睡,十幾小時,真有福氣。」是嗎?孔老夫子說過,「不患人之不己知,患不知人也。」

五週閉關的日子,窗外藍天白雲,室內一場場老電影。希區考克的捉賊記,擒兇記,葛麗絲凱莉,卡萊葛倫,桃樂絲黛,詹姆史都華,美女俊男,令人憧憬從前,One day when we were young。然而,最感人熱淚的是,史蒂芬史匹柏的「搶救雷恩大兵」。

這部二戰紀實電影裡,湯姆漢克斯是美軍班長,在法國前線奮戰德軍。他接到五角大廈命令,放下一切任務,搜尋一名美軍二等兵雷恩,解甲歸國。原來國防部發現,雷恩一家兄弟三人都被派到歐陸前線,兩人戰死,只剩雷恩活著,他自己不知道。國防部基於人道,緊急金牌召雷恩回國,改任軍中文職。最接近雷恩戰區的是湯姆漢克斯這一班人,便急令他帶同僚搜索雷恩。

這一班九人,任務特殊,不能戀戰,竟致戰死三人,其他的頗有怨言,為了救個二等兵,枉死三人,算哪門子戰爭。他們終於找到雷恩,最後一戰裡,美軍死傷慘重,雖然打退德軍,可是班長湯姆漢克斯身中數彈,倒在地上,奄奄一息。他示意雷恩附他耳邊,奮力說出他人生最後一句話,Earn it,「來日賺回來!」

麥帥說,「老兵不死」。咱們新冠餘生,賺回此生。

