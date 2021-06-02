美國國會一個有關中國事務的委員會要求美國籃球明星停止為使用新疆種植棉花的中國運動品牌代言，對新疆的強迫勞動行為表示反對。示意圖／NBA1997年4月4日比賽。擷自NBA Taiwan臉書資料照

美國國會一個有關中國事務的委員會要求美國籃球明星停止為使用新疆種植棉花的中國運動品牌代言，對新疆的強迫勞動行為表示反對。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席、民主黨參議員默克里（Jeff Merkley）和共同主席、民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）星期二（6月1日）致函美國男子職業籃球聯賽組織國家籃球協會（NBA）並提出上述要求。

信函指出，十多名NBA球員與安踏（ANTA）、李寧（Li-Ning）和匹克（Peak）等中國運動品牌公司簽了約，在西方媒體最近披露這些公司繼續使用新疆棉花後，「球員們繼續與安踏運動品牌公司簽訂新約。」

這封信函說，安踏、李寧和匹克都公開支持新疆棉，NBA球員贊助這些產品，「可能讓他們成為使用強迫勞動的幫兇」，「我們認為與這些使用新疆棉的公司保持商業交往為NBA球員和NBA本身製造了聲譽危險」，因為美國政府確定中國政府在新疆進行了種族滅絕，並禁止進口新疆棉。

信函敦促國家籃球協會球員工會（NBPA）就新疆正在進行的種族滅絕和強迫勞動行為對球員們進行教育，並表示「我們希望此類努力的結果會是球員們利用他們與安踏、李寧和匹克的合約對這些公司施加壓力，要它們停止使用新疆棉。如果沒有這個結果，我們就鼓勵球員們終止與這些公司的代言合約。」

中國是NBA極為重要的海外市場。2019年末，因為當時的休斯頓火箭隊（Houston Rockets）總經理莫雷（Daryl Morey）發了一條支持香港民主抗議的推文，NBA與中國關係的惡化。中國的官方電視台因為莫雷這條隨後刪掉的推文中斷了對NBA比賽的轉播。

這起事件讓很多美國政界人士指責NBA對中國共產黨政府過於軟弱。

時任美國副總統、共和黨人彭斯在2019年10月的一次演說中抨擊說，NBA的一些明星和老闆經常批評美國，在中國人權與自由問題上卻「失聲」了。他說：「NBA與中國共產黨政府為伍，壓制言論自由，行為就像是那個威權政權全資擁有的子公司。」