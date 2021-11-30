作者自序

台灣面對經貿超國境化、環保地球化、國防集團化、國際政治協調化的未來，我們台灣必須先有獨立自主的國格，先立於不敗之地，才能進一步在國際舞台上以平等的地位，談折衝整合與發展。這不只是權力轉換的問題，而是台灣人民生死存亡和子孫萬世幸福的問題，也是台灣在21 世紀建立一個新生現代國家的歷史關鍵。徹底拋棄五權憲法，摒棄中華民國實體，建立三權分立的新民主共和國。

「台灣獨立」不是空空洞洞像是口號化的「兩國論」，或是模模糊糊的「一邊一國論」。我們要進化到事實上和法理上的獨立。

我們一定要讓全世界的人知道，台灣只有脫離中國，才可能建立一個人權、民主、自由的台灣國。台灣的獨立和美國獨立一樣是一條不歸路。因此，台灣獨立不能妥協，也無法和解，台灣的建國也和美國的建國一樣，可以根據民主的原則，在妥協下成立。

目前，台灣不是國家，更是沒有自己的政府。現在的政府，這是二次大戰後占據台灣土地的不合法政府。所以，根據《台灣關係法》，建立以台灣人民為主的管理當局（台灣政府），而不是維持現狀的中華民國當局。

現在的中華民國當局，不管叫中華民國、ROC或Chinese Taipei，都是國際上不會認定合法的政府。《台灣關係法》雖然是美國國內法，但以被公認的國際法為根基，先根據《台灣關係法》建立的台灣政府，才有可能使國家正常化，加入國際社會。

這個台灣政府，像美國與加拿大一樣，強調的是對政治價值與體制的效忠。不像族裔性民族主義著重血統，共同的語言丶文化丶宗教信仰丶心理素質等，而是公民型民族主義，較著重基本的共同價值觀，特別是政治性價值與制度，如憲政民主丶司法獨立丶司法審議丶個人權利與尊嚴丶個人財產的保護，沒有代表權就不繳稅等。

作者，因被列入「黑名單」，前後滯美32 年，頭9年在大學進修並擔任研究教職，後23 年在美國聯邦政府工作。回台後，先後在宜蘭縣政府計劃室、行政院環保署和科學園區管理局工作七年多。

換句話說，我曾在三權分立及五權憲法體制下的政府工作過，我覺得三權分立的政府比較好、比較適合台灣。在這樣的背景和觀察下，我提出超越族群、黨派的利益與思維，一切為造福台灣下一代著想，大膽提出個人的看法。相信會引起一些既得利益者和政客的撻伐。我敢作「湖中投石」之舉，就是期待大家對這個課題加以思考。



李界木新著作《起造台灣政府芻議》。圖／前衛出版社，民報合成

作者簡介

李界木 台灣宜蘭人，生於1939 年。環境科學博士。曾任職美國聯邦政府和台灣行政院環保署、科學園區管理局。現已退休。

著有「台灣自然生態叢書」系列（《還我自然》、《反核有理》、《還我生存權》、《藍天／綠水／淨土》等）、《一粒麥籽落土：台灣人權協會與我》（以上為前衛出版社出版）、《鐵籠裡的祕密：公開霸凌人權的監獄真相》（大鼎文化出版）、《認識氣候變遷》（科技圖書出版）等。