美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jacob Jeremiah Sullivan）11月11日參加澳大利亞智庫洛伊研究所舉辦的一個會議上駁斥把美國視為「域外國家」的說法。。圖／擷自白宮影片

美國白宮國家安全顧問蘇利文11月11日發表講話，駁斥把美國視為「域外國家」的說法。他強調，美國將會長期留在印太地區，應對中國和俄羅斯構成的威脅，而美中的激烈競爭並不一定要變成新冷戰。

蘇利文是周四通過視頻連線參加澳大利亞智庫洛伊研究所舉辦的一個會議上發表講話的時候表達美國的這一立場的。

中國宣傳機構在談及美軍在南中國海進行的維護自由航行行動時經常使用「域外國家」這一說法暗指美國，以挑撥東盟國家與美國的關係。

蘇利文說，那種有關美國不會長期留在亞洲應對中國崛起的說法是站不住腳的。

蘇利文明確表示，「我們是印太地區的一個常駐性大國。人所共知，我們的『國土』向西到達關島，那裡屬於美利堅的領土……我們在日本、在韓國、在澳大利亞都有實質性的長期駐軍。」

蘇利文說，「在任何時候，美國在海上和海下的力量都在發揮作用，幫助我們維護航行自由、進行軍事演習、執行人道救援和救災行動。所以，數十年來，我們一直是印太地區的常駐力量。這對於我們的地緣政治角色是很關鍵的，這是美國基本特質的基礎。」

蘇利文還說，「美國哪兒都不會去，我們會留在印太地區，哪都不會去。我們將必須學習如何與現實打交道。」

蘇利文說，拜登政府的策略是與其它國家一起營造「勢力環境」對付中國崛起的嚴峻挑戰和俄羅斯所構成的長期威脅，以及其它的挑戰。

在談到美中競爭問題時，蘇利文說，兩國在印太地區雖然存在「激烈的競爭」，但這種競爭並不一定意味著會變成一場新的冷戰。

蘇利文表示，美國從阿富汗撤軍，就是為了更多地關注印太地區，降低這裡發生衝突的風險。

中共領導人習近平周四早些時候表示，亞太地區不能回到冷戰年代。他不點名地警告美國，不要以地緣政治的理由結成「小圈子」。

自從習近平主政以來，中國大力擴展軍事力量，在台海、東中國海和南中國海地區的軍事活動變得更加咄咄逼人。美國及其盟友為遏制中國的軍事擴張，強化了在印太地區的軍事活動，以維護那裡的自由航行和地區和平。

蘇利文在回答問題的時候試圖減輕外界對美中對抗可能導致新冷戰的擔憂。他表示，美國與中國之間的「激烈競爭」將會在經濟、科技等多層次上展開，美國要堅持自己的價值，但也承認中國在可以「預見的」未來將是國際體系中的一個因素。