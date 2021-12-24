作者指出，人民當自強，不要迷失在包裝政黨的利益遠勝過國家人民的福祉的美麗口號中。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

四大公投落幕了，公投的本質與意義在藍綠對決中模糊了，甚至連議題都失焦了。選輸的政黨儘管黨主席朱立倫說不要找戰犯，但藍營內部仍然忙著找戰犯，卻不思考戰袍是否合適；選贏的政黨主席及總統蔡英文說「沒有誰輸誰贏，只有國家要怎麼走的問題」，但卻忙著討論縣市合併，好似大幹一場之後，贏得豐盛，立馬準備就地分贓、分紅的態勢，這是不是吃相難看？還是這就是「國家要怎麼走的問題」嗎？

國土規劃不是不能討論，而是此刻談縣市合併是政治掛帥、選舉考量？誰的地方實力大，誰的轄區就畫大一些？那裡的經濟實力強，就要想方設法來合併？這些思維，就好比不能再連任，不好修選舉辦法，只好動到縣治合併上面。為了掩飾這樣的企圖，乾脆又擴大其它縣市的合併，搞得像是國土規劃一般冠冕堂皇，說真的，不管用甚麼民主方式來包裝政治考量，我都忍不住的聯想到中國的軍閥割據，分分合合都無關國家發展及人民福祉，難怪被林濁水說「世界笑話」。請問，這是台灣隊要的國家新走向嗎？

當總統肯定公投是台灣人民意志的展現的同時，卻提縣市合併的討論，先前更有立委躍躍欲試的想修法不再選鄉鎮長或地方村里長，改由地方首長指派，美其名是節省經費及社會成本，不知這是反民主或坐大地方勢力的延伸？

扯的是，這些都是討論中還未定案，但嗅覺敏銳的政治掮客，已經開始牽線了，從里長、村長、到鄉長，都要向上攀好關係、打好人脈，層層依附，以確保日後可以被指派，所以地方服務已然不是工作重點，向上攀爬、搞好派系才是王道。因此，大選時，依職務等級捐個5萬或15萬都是行情價，這不是勒索，但誰敢不買單？

至於透過關係引進地方機關工作的辦事員、臨時雇員等等，除了傳統的「提前辦理」之外，還有用政治獻金或選票來後謝的綁樁模式。選前，出錢出力甚至保證選票，被樁腳押寶的候選人當選時，當選人拿國家名器或職位酬庸，皆大歡喜。民主選舉頓時成了工作轉介站的隱形舞台，既符合民主程序又可掩護利益的實質交換。

更有南部的縣長，不顧財政困頓，為了安置他的競選團隊及網軍，堅持成立新部門，諸如此類情事，小至個人、大至團隊或部門，選舉「賄不賄選」早已民主進化到「會不會選」甚或用網軍「毀不毀選」等手法了。

再回到公投選舉，個別議題的討論與關注被國民兩黨簡化成「四個同意台灣更美麗」或「四個不同意台灣更有力」，從本質及程序來說 ，根本就是反民主及綁架民主。換句話說，藍綠都是狗臭屁，用美麗的口號包裝政黨的利益遠勝過國家人民的福祉。

選前不願戳穿這假象，因為私心向著台灣本土的政黨，更對執政黨還抱著期許。但民進黨打著「台灣隊站出來」不只成功地以此情緒勒索了廣大的台灣人民，對黨內還祭出「KPI獎勵辦法」，讓公投績效佳的黨公職在未來選舉提名可加分，以及對縣市議員、鄉鎮市長及縣市黨部進行評比。請問，這是政黨護衛政權？還是政黨綁架了黨員的自由意志？這是貫徹政令？還是把政治利益從中央一路下放到地方的分贓模式？

當然民主進步黨的家規無從置喙，但一黨的家規牽涉或掛鉤上國家名器，人人有權監督。尤其在最大在野黨還把台灣當成「美麗錯誤」的「過客」心態時，寄望專業監督無異於「請鬼拿藥單」。

因此，人民當自強，用自己雪亮的眼睛好好看清藍綠政黨的所作所為，別讓國家政策或方向，成為藍綠惡鬥的工具或政治分贓的舞台，這就是此次公投給我們最大的教訓！