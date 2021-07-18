宋維村，1945年出生於桃園縣觀音鄉的農家，父母目不識丁，很希望他能讀師範學校做老師，但後來發現他一路讀書成績優異超出父母原先期待，就要他大學聯考時第一志願填上醫科，當時他將台大醫科填為第一志願，以下都填了自己喜歡的化學系，想說反正考不上第一志願，豈料冥冥之中有神的旨意，竟被他考上了醫學院。當他從台大醫學院要畢業時，本來想走公共衛生，後來聽了台大病理師葉曙的建議去跟隨台大兒童精神科醫師徐澄清，走上了一生守護自閉症兒童的道路。在台大精神科當完住院醫師後，透過台大前輩林宗義的協助，他有了機會前往加拿大英屬哥倫比亞大學深造，二年半的進修期滿後，當地醫院要他留下來工作，但他想到加拿大已有很多兒童精神科專科醫師，而台灣除了他的老師徐澄清，他是第二個可以從事臨床教育訓練的兒童精神科醫師，所以毫不猶豫的就打包回台。當時台大已開設兒童精神科日間留院病房，他開始做家庭訪視，了解兒童精神病患的家庭狀況。那時候自閉症還沒有什麼藥物或特殊的治療方法，每個自閉症兒童的家庭都有一個辛酸艱苦的故事，許多父母哭著告訴他，將來自己撐不下去了，只能帶著孩子一起走向末路，他面對一個又一個前途茫茫的自閉症兒童，他開始覺悟到自閉症家庭需要的是向整個社會爭取早療和特殊教育的機會！

從此宋維村在台大兒童精神科成立了自閉症照顧的團隊，他成立了全台第一個以病人為中心的自閉症基金會，也開始寫文章、演講有關國外照顧自閉症的進步做法，組織家屬團體向政府陳情，他是虔誠天主教徒，相信天主賜給自閉症兒童生存的權利，也給家屬愛的力量，他不認為自己是在幫助病人或家屬，反而是從病人和家屬身上學習更多，他是陪伴他們支持他們而已！在他的努力和全台灣越來越多兒童精神醫療團隊的成長之下，1988年自閉症被納入殘障福利法和特殊教育法，台灣的自閉症兒童治療和照顧得到了明顯的改善！宋維村在台大精神科做到教授和主任，也做過台灣精神醫學會理事長。1999年同為精神科出身的陳永興出任高雄市衛生局長之後，邀請他出任高雄市立凱旋醫院院長，他在凱旋醫院任期內提升了員工研究能力，加強社區和家屬的服務，將凱旋醫院打造成南台灣最好的精神科醫院，特別是對南部兒童精神病患的照顧，減輕了過去家屬必須長途跋涉帶著病人北上求醫的麻煩，凱旋的同仁及病人都對他的奉獻和付出表達了最深的感謝！

借調期滿後他回台大服務，2010年天主教若瑟醫院的外國神父老了，又找他希望他能去雲林虎尾幫忙，他又毫不遲疑從台大辦理退休，接下了若瑟醫院院長的工作，每週台北虎尾奔波，在若瑟帶領員工身體力行改善門診和住院病患的照顧品質，設法募款改善醫療設備，聘請醫師下鄉服務，把老舊的若瑟醫院改造為現代化、提供優質醫療品質的醫院。2015年他70歲時，獲頒台灣兒童醫療奉獻獎的｢終身成就獎｣，表揚他對台灣兒童精神科發展及自閉症兒童照顧的重大貢獻！



2015年宋維村（右）獲第6屆兒童醫療奉獻獎｢終身成就獎｣。圖／擷自天主教若瑟醫院臉書

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集