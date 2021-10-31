自序——給予正確理解，然後貼近相處的話，失智症的症狀是會被緩和的

在1997年開始踏入福祉照護的道路，在那個時代裡，這一切對我而言還是屬於一無所知的領域，而且一般大眾都將失智症稱作是「癡呆」或是「番顛」。

然而失智症的患者們就是在這樣的社會氣氛當中，勉強找到可以潛藏身影的角落：在家裡或者是在精神病院裡渡過被拘束的生活，也可能是只有服用著遵照醫師囑咐的藥物而已。從現在的觀點來看，患者的尊嚴遭受不當的對待，瀕臨虐待行為的不適切之照顧方式，卻是在各地公然地進行著。

經過二十多年以後的日本，在今天則是則是面臨著更為加速的人口高齡化，對我們來說，失智症也就成為愈來愈逼近我們身邊的一項問題。也許整個社會已經不能再採取著視若無睹的態度，不能再一直背對著失智症的問題。

雖然關於失智症的治療方法有著更進一步研究成果，但是也僅限於部份的例外狀況，大多數還是未能確立根本的治療方法。眾多的照護工作者為了可以與失智症患者保有良好關係，持續著以嘗試錯誤方式而摸索著方法。只是以現狀而言，依然未能找到決定性的方法，照護工作者只得繼續承受著辛苦與勞累。

在照護工作的現場，大多數的照護工作人員都是基於經驗與直覺判斷，將關懷照顧提供給失智症患者；但是那種欠缺根據的照護方法，有時順利奏效，有時卻是沒有效果，造成在患者之間出現頗大的反應差異。而且如果因為提供的關懷與照顧沒有出現良好效果，致使失智症患者提升不安情緒的時候，結果往往是引發他們表現出妄想或是粗魯言語，反而更是增加照護工作者的煩惱。

在此想要先向讀者們訴說的是，就算是罹患了失智症，患者並不會變成任何事情都不知道的狀態。藉由實踐出理想的接觸方式，則可以協助患者重新找回平靜安詳的情緒。

很可惜的是，我們在許多的場合都毫無道理地將失智症患者的言行舉止，套用在自己的價值觀之上進行判斷，卻未能屈身下來深層理解他們其實也正在承受著痛苦。若是對於失智症的患者能夠給予正確理解，然後貼近相處的話，其症狀是會被緩和的。

只是此處所提起的「貼近相處」，曾經多次體驗到有許多人告訴我這樣的意見：「那只是理想啦，真的沒有餘力可以做到。」可是在我們的實踐經驗當中，卻是體會到：如果可以貼近相處並且給予關懷照顧的話，照護所需的勞務與時間都將減少，當事人與照護工作者的緊迫壓力也會減輕。只是尚未理解到如何實施具體的貼近相處方法的人，還真是不在少數。

所謂的「貼近相處」，就是並非想去改變失智症患者的現狀，而是由照護工作者主動接近，包容接受該位患者的所有樣貌。如此一來，一直被輕忽的失智症患者就會提升其自尊情感，逐漸取回被漠視的尊嚴。不只如此，在感覺到尊嚴受到照護工作者的承認之後，失智症患者將會更進一步地願意向照護工作者積極靠近過來。

再者，我也認為失智症患者的尊嚴，並不是與我們的尊嚴毫無關係。因為我自己從實踐著失智症的照護工作中而體會到，失智症患者的尊嚴若能在這個社會獲得良好的守護，則將不只是社會中的弱勢族群，包含你我自身的尊嚴都可以免於面臨被脅迫的遭遇。

基於這些的思惟與理念，我將從開始從事照護工作到目前為止，透過體驗或是嘗試而得到關於應該要守護的失智症患者之尊嚴、實踐方法或是知識，彙集在這一本書籍裡。

在此也獻上禱告，期待本書可以成為正在失智症裡承受著苦難的當事人或是其家庭成員、眾多照護工作者之福音。



里村佳子的著作《有尊嚴的照護：寫給失智者與他的家人們，創造友善的照護關係》圖／擷自網路，玉山社，民報合成

作者簡介

里村佳子 社會福祉法人吳哈利路亞會・吳伯大尼之家統括設施長。法政大學研究所創新管理學科MBA畢業。廣島國際大學臨床教授、前法政大學研究所客座教授、廣島縣失智症照護指導者、廣島縣精神醫療審查會委員、吳市照護認定審查會委員。

照顧據點、日間服務、生活服務型的高齡者住宅、小規模多機能居住設施、集合型居住設施、居家照護事業所等的多數設施的理事會成員。

2017年10月於東京都杉並區的荻窪地區開設訪問看護站「your name」。本書部分內容曾於《News Socra》的網路專欄上連載。

譯者簡介

王良原 出生於屏東市，成長於熱鬧的夜市場。於1992年進入日本國立廣島大學生物圈科學研究科留學，在完成碩士課程與博士課程之後，1998年取得博士學位（農學），隨即前往位於東京都的社會調查研究所擔任特別研究員。

2001年返回台灣出任東海大學食品科學系專任教職，2004年在展開研究高齡者與慢性疾病患者的餐食流通問題之同時，也著手研發農產品與食品的安全管理體系，進而成為2005年行政院農業委員會推動農產品產銷履歷制度的三位主要規劃學者之一。亦受邀擔任及衛生福利部（包含衛生署時代）之食品藥物管理相關會議的專家委員，協助制定食品安全衛生管理法與食品業登錄管理辦法等，藉以提升台灣的食品安全管理成果。

在2016年12月，因為長年致力於研究農產品流通的安全管理與帶動農產品產銷履歷制度的普及和國際接軌，獲得被行政院農業委員會形容為農業界奧斯卡獎的第二十六屆優秀農業人員表揚。

2017年夏季，啟動在日本的定居生活。