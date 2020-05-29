香港版國安法通過在即，傳聞李嘉誠受到脅迫，一起和香港四大地產大王站台，支持中共人大的立法，此舉和97之前，中共拜託李嘉誠登高一呼，訴諸民族大義，穩定香港的移民潮，如出一轍，23年後，香港有錢人再度選邊靠，能夠達到多少效果，現在還看不出來，是否居於愛中國，那就沒人知道了。

港人不喜歡中國帽子

港人習慣港英時代生活方式，名義上是被殖民，但是，卻屬於文明方式的殖民，所以，20幾年來，中共企圖在香港植入意識形態的愛國教育，始終看不到效果，否則就不會出現目前上街抗議國歌法的場面，以及去年「反送中」運動的場面，多數上街抗議國歌法的年輕人說，「聽到義勇軍進行曲就想吐」，其實不只是歌曲而已，香港人不願意頭上被戴上中國大帽子，才是真正原因。

鄧小平在中英聯合聲明簽署時，承諾香港50年不變，有人問他五十年後呢，他說，那更不會變了，小鄧的意思是50年後，中國也會走向自由民主道路上，殊途同歸，所以50年自由不會改變，沒想到小鄧料錯了，97到現在才過了23年，中共就要把另外的27年沒收，香港人當然憤怒，憤怒之一是，中共直接管理香港，兩制變一制，憤怒之二是紅色魔掌進入香港，不只逼港民移民，失去家園，還會把香港的資金逼到更遠的海外。

台灣無法取代香港地位

金錢才是問題的根源，香港既然號稱亞洲金融中心，那麼所有目前國際運作的英美金融制度，香港最為完備，過去，台灣很多學者建議台灣取代香港金融地位，趁「反送中」運動興起，吸收港民港資來台，其實只是空話，從去年「反送中運動」以來，香港移民台灣人數確有增加，但是，並沒有達到大規模程度，最近英國也喊出開放香港移民門檻，新加坡更是跑在前面，吸納香港移民，原因之一是金融法規的適用，台灣的司法引人詬病甚多，如何處理金融糾紛才是考驗，第二，稅率的問題，亞洲地區台灣的所得稅稅金最高，所以，有錢人選擇存放資金，首選香港，香港只有16%，其次是新加坡17%，因為這兩地適用英美法律，為了吸引台商資金回流，財政部把匯回台灣稅率降到10%到20%，仍然比這兩地來的高，況且有很多資金投資限制，回到台灣的資金，還必須靜置五年時間，除非選擇政府指定項目投資，政府擔心海外台商回台捲入炒房是主因，另外一個最現實因素是台灣並不缺資金，而是缺投資項目，「武漢瘟疫」之後，許多投資增加風險，因此也使台商海外資金回台謹慎。

根據統計，海外台商百萬，散居全世界，資金超過十兆，如今回到台灣超過一兆，達到兩兆資金不是大問題，算一算還只是五分之一，在中國的台商來說，金管會統計到2019年台資投放規模有2.5兆，已經回台灣大約20%，2018年投資中國84億美金，去年只剩下一半，台商打包離開中國是現在進行式，陸委會統計，武漢瘟疫到現在，單單是珠江三角洲的台商，還有6000人沒有回中國復工，中共很清楚，現階段外資撤離潮，方興未艾，台商仍然有利用價值，只要利用價值還在，共產黨就不會片面終止ECFA的運作。

5月27日，「大立光」宣稱從中國匯回利潤3億美金，明眼人都知道是從香港匯回，大企業投資中國，多數是三角貿易，利潤放在境外帳戶，以免被中國刁難，台灣查稅，匯不出來，不管你把公司放在天邊海角註冊，選擇在香港銀行操作資金，是最簡單的方法，可以避免查稅是主要因素，第二是方便資金調度。

港資正在大逃亡

2010年以來，美國掀起海外「肥咖條款」，許多國家也跟進立法，甚至互相簽訂CRS「共同申報準則」，包含瑞士在內，台灣雖然也有簽約國，但是，亞洲地區和台灣簽CRS甚少，因此，台商喜歡把錢放在香港或新加坡、越南，泰國，因為沒有簽訂CRS，如果，中共把香港兩制變成一制，所有中共的高官貪污證據，很可能攤在陽光下，台商的機密帳戶也會因此曝光，這也是港資正在尋找出逃地點的原因。

歐美企業進入中國資金，超過80%是路經香港，註冊投資公司操作資金最頻繁，購買股票或債劵，上市櫃公司更是利用滬港通資金通道，來往中港台資金，最近很多歐美公司已經開始拋售持股，準備離開香港，有一些則是把錢匯到台灣購買豪宅，台灣房地產也正在等待這一波行情，另外一大部分很可能進入新加坡，或直接放在境外銀行等待機會，同樣屬於英美法系，新加坡金融工具比較多元，這是新加坡比台灣吸引港資，更具有優勢原因。