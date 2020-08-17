世維會希望奧委會道德委員會捍衛體育運動道德標準，嚴肅審查中國的人權狀況，並針對北京政府對新疆維族人的種族迫害，表達明確立場，採取相應措施，取消在北京舉行2022年冬奧會。圖為2018南韓平昌冬季奧運。圖／擷自冬季奧運網路影片

國際奧委會有一條規定：倘若國際奧委會發覺被選定的城市不適合舉行奧運會時，可臨時協議，改變地點。

世界維吾爾代表大會向國際奧委會道德委員會投訴：中國政府在維吾爾地區「犯有明顯的種族滅絕和危害人類罪」，並提供了有力資料與證據，要求該委員會進行審查與仲裁：取消2022年北京冬奧會的舉辦權，重新考慮由其它國家擔任主辦國。

中國政府違反國際奧運會道德守則

世維會通過英國人權律師米夏埃爾•波拉克（Michael Polak），向國際奧委會及該委員會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）投訴，近年來，中國政府殘酷虐待維族人以及其他少數民族的行為，已構成種族滅絕與反人類罪，違背了奧林匹克運動會的精神與理念。

近年來，關於中國新疆維吾爾地區發生的大規模人權危機，數百萬維吾爾族人與其他突厥人，被中國政府假以「教育營」為名大規模監禁，進行去種族和宗教信仰化的洗腦改造。各國媒體均有大量的報導，美國的CNN、英國廣播公司（BBC）、加拿大廣播公司（CBC）、德國之聲、法國國家廣播公司等均作過系列報導。

在文明世界的今天，中國依然在實施種族迫害與滅絕政策的同時，卻還將在北京舉辦2022年的冬奧會，這嚴重損傷與違背了奧運精神。世維會希望奧委會道德委員會捍衛體育運動道德標準，嚴肅審查中國的人權狀況，並針對北京政府對新疆維族人的種族迫害，表達明確立場，採取相應措施，取消在北京舉行2022年冬奧會。

數月前，已經有50餘名聯合國專家，針對中國政府在新疆維吾爾地區、香港和西藏地區等的大規模侵犯人權行為，表示了嚴重關注，並呼籲聯合國和國際社會，對中國的人權危機現況採取「果斷行動」。這些來自世界各地的人權民主活動家，也持續地呼籲國際奧委會，將2022年的北京冬奧會，遷至無人權侵犯記錄的國家舉辦。



多里坤·艾沙。圖／田牧提供

世界維吾爾代表大會主席多里坤•艾沙（Dolkun Isa）表示：「面對中國政府長期針對維吾爾族人的種族迫害與滅絕政策，懇請國際奧委會不能熟視無睹，倘若國際奧委會面對種種人權迫害與種族滅絕證據，依然允許中國主辦2022年冬季奧運會，這是在放棄奧林匹克運動的精神和原則，是在縱容與鼓勵中國政府的種族迫害與滅絕行為。」

新疆維吾爾地區的嚴重人權危機

最近美國成都領事館被關閉，證實了維吾爾「集中營」人權案、西藏地區人權案等，不是杜撰與揣測，有媒體披露，正是美國成都領事館通過管道，得到了這些地區的第一手人權案例資料。

迪里夏提表示：新疆地區的「再教育營」，造成大批維吾爾人與家人、朋友的失聯。僅據2019年9月的一份資料估計，所謂被接受「再教育營」的拘留者，總數大約為180萬，但也有消息表明，這一數字甚至可能接近300萬。前些時的記者和人權團體的報導，並未提供營地生活的完整情況。最近，該地區「再教育營」的逃離海外者，攜帶了一些第一手資料與證據，其中還有一些中國當局的審訊記錄與相關文件。據透露所謂的「再教育營」被關押者，每一個人均被迫接受政治洗腦，並被迫保證對中國共產黨的忠誠，被灌輸「階級意識」，拒絕伊斯蘭教旨與聖歌，強迫他們放棄維吾爾族的身份，並勸導與迫使維吾爾族和其他回教徒（穆斯林）吃豬肉和喝酒。被拘留者長期被困在簡陋、擁擠和貧困的環境中，遭遇酷刑的現象十分普遍，在這些難民營中已確認了多人死亡，其中包括維吾爾族學者和宗教人物穆罕默德·薩利赫·哈吉姆（Muhammad Salih Hajim），享年82歲，艾哈邁麥德（Ayhan Memet），及世維會主席多里坤享年78歲的母親。總而言之，目前世維會已掌握了更全面的資料與數據。



迪里夏提表示：據2019年9月的一份資料估計，所謂被接受「再教育營」的拘留者，總數大約為180萬，但也有消息表明，這一數字甚至可能接近300萬。圖／田牧提供

迪里夏提強調：尤為嚴重的是兩個部分：一、「中國政府有計劃地控制維吾爾的人口」，據當地維吾爾受害人揭露，維吾爾地區政府對維吾爾族婦女推行強迫絕育，該政策的目的明顯是為了大幅減少維吾爾族人口，這足以證明中國政府正在實施有計劃的人口控制。二、「再教育營」中被關押的人，除了接受洗腦學習之外，還得進行計量制的強迫勞動。此外中國當局有計劃的將維吾爾年輕人作為勞力，輸送至中國各地強迫勞動，不尊重維吾爾人的最基本自由與人權。這些詳實的材料，充分、有力地證明了中國政府實行人權迫害與種族滅絕的罪行正在繼續。

尊重人權符合奧運精神

國際筆會和平委員會副主席廖天琪表示：奧林匹克運動會已成為全世界和平與友誼的象徵。歷史上曾因為戰爭，停止了奧運會的舉行。1940年的奧運會，原本在日本舉辦，但由於日本正忙於侵華戰爭，主動拒絕主辦。芬蘭接下了主辦權，因「二戰」烽火在歐洲燃燒，蘇聯出兵侵占芬蘭，這一屆奧運會就此夭折。1944年輪到倫敦舉辦奧運會，其時英德打得不可開交，那一屆奧運會也沒有舉辦。可見，舉辦奧運會是一個標誌，能夠成功舉辦奧運會，標誌著世界的和平。

廖天琪指出：當今人類社會追求和平，那麽和平的定義與意義是什麽？我的理解是：人類社會是一個龐大的生命體系，彼此和諧相處，守望相助，反對並且杜絕泯滅人性的迫害與殘殺，就今天的文明世界來說，和平應當是一種沒有戰爭，沒有迫害，沒有殘殺的生存狀態，生命的價值至為崇高。而在中國發生的嚴重人權危機，罄竹難書，舉世皆知。所以對於世界維吾爾代表大會向國際奧委會提出的申訴，審查與終止北京舉辦2022年冬奧會，我是支持和擁護的，因為中國政府徹底違背了人類和平的基本底線。

近年來，大家都看到，新疆維吾爾地區所謂的「教育營」事件，上百萬維吾爾人的集中拘押，被完全剝奪了自由生活與工作權利，推動去伊斯蘭教、去維吾爾民族化的強行洗腦措施，並斷絕這些人與外界親人朋友聯絡，這與犯人囚徒有何區別？這是法西斯式的滅絕人性摧殘與迫害，如同當年希特勒時期的「集中營」有何區別？

台灣歷經了70年的獨立自主建設，歷經了社會民主改造，已進入穩定發展階段，憲政法治、政黨競爭、公民社會、多元監督等日益成熟。台灣與當下的國際民主的無縫對接，為天下華裔開創了一條民主新路。而中共政府始終不罷休，脅迫國際社會否認台灣的獨立主權，孤立台灣於國際大家庭之外，近年來軍機軍艦繞台武力恫嚇，整天嚷嚷以「武統」威脅台灣，這些天甚至在台灣周邊進行海空一體化軍演，斯可忍，孰不可忍，舉世是有目共睹，難道國際奧委會沒有看到？

新近，香港《國安法》的實施，前幾日香港警察逮捕著名媒體人黎智英等9位民主志士，並抄查了《蘋果日報》總部，這與當今的文明社會格格不入，香港民主自由人權的淪陷，一夜失去了「港人治港」「一國兩制」民主法制文明社會，舉世是有目共睹，難道國際奧委會沒有看到？

廖天琪表示：自習近平執政以來，中國的人權惡化，已積重難返，沒有人權就沒有奧運，我們應該共同反對北京舉辦2022年冬奧會。



國際筆會和平委員會副主席廖天琪表示：奧林匹克運動會已成為全世界和平與友誼的象徵。圖／民報資料照

世界共同反對北京舉辦2022年冬奧會

曾任聯合國秘書長的潘基文，現任國際奧委會道德委員會主席，他當選後曾表示：「我相信道德對於任何組織的成功來說，都是非常關鍵的，這也是我在聯合國時盡一切努力加強道德文化建設的原因，我一直盡全力推動透明性和問責制度。」

鑒於中國政府嚴重侵犯人權，進行系統性的種族迫害行為，已違反了國際奧委會的道德守則，我們希望國際社會，及各國的社團組織等都應該站出來，讓人類社會充分尊重和保護人權，發揚奧運精神，共同反對北京舉辦2022冬奧會！