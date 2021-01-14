安得烈慈善協會長期關懷5400多位台灣在地的弱勢家庭兒少和長者，提供他們客製化的食物箱，幫助他們三餐溫飽，生活無虞。圖／安得烈食物銀行提供

現今已經非常普及的手機APP，可以讓民眾在消費的同時也能做愛心喔！「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」推出數位捐點活動，鼓勵透過OPEN POINT APP捐出OPEN POIINT或小7集點卡的愛心點數，落實「公益生活、隨手行善」理念，在新的一年的開始號召OPEN POINT會員一起愛心捐點，安得烈慈善協會也是本次活動受贈單位之一，歡迎民眾響應捐點活動，一起幫助弱勢兒少和長者，安心過生活！安得烈慈善協會長期關懷5400多位台灣在地的弱勢家庭兒少和長者，提供他們客製化的食物箱，幫助他們三餐溫飽，生活無虞。

「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」即日起推出OPEN POINT APP雙重愛心捐點活動，資助4大公益團體推行公益服務，參與此次活動的安得烈慈善協會表示，期待更多OPEN POINT會員參與，將平時消費所累積的點數捐贈出來，讓他們用於採購所關懷服務的弱勢家庭兒少和長者生活須用的食物箱內的各項需用物資，也希望大家能將活動資訊多多分享給親朋好友，讓更多的人一起用點數做公益。捐贈活動自即日起到2021年3月31日止，更多詳細訊息可以連結安得烈慈善協會官方網站 https://www.chaca.org.tw 或撥打服務專線02-22902248。

數位點數捐點操作流程：

OPEN POINT點數愛心捐贈

活動時間:2021/1/1~2021/3/31

1.打開OPEN POINT APP

2.首頁→P OPEN POINT→點數愛心捐贈→選擇【財團法人中華安得烈慈善協會】

3.輸入點數後按下【進行捐贈】

4.核對捐贈點數內容無誤後，按下【確認捐贈】即可

小7集點卡點數愛心捐贈

活動時間:2020/12/30~2021/2/6

1.打開OPENPOINT APP

2.點選【小7集點卡】→角落小夥伴莓好心願集點送→點選【點數愛心捐贈】

3.選擇【中華安得烈慈善協會】輸入捐贈點數後按下【進行捐贈】

4.核對捐贈點數內容無誤後，按下【確認捐贈】即可

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