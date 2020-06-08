作者序

走過許多國家，接觸過許多不同的文化，但是台灣永遠是我的最愛，因為這裡是「家」。台灣人很努力想被世界看到，但是我們真的很小，我們也不太知道外國人如何看這個小島。

從很多外國朋友的角度看我才漸漸了解，原來台灣有很多我自己都忽略的美好。然而，如何用大家熟悉的二十六個英文字母，並以一本圖畫書的長度，向外國朋友介紹「台灣」？我開始想，台灣如果是一個人，會有什麼樣的個性？對自己又會有什麼樣的想法

慢慢的，那個有點無奈、有些驕傲，又有點俏皮的台灣慢慢在我腦海裡成形。

不知道這本書所呈現的台灣，是不是你腦海裡的台灣？就算不是也無妨，因爲台灣就是如此多元，這也正是她可愛的地方呀！

作者簡介

黃惠玲 美國加州克萊門研究大學教育博士，澳洲Deakin 大學博士後研究，2012年獲德國外交部公費獎金在慕尼黑國際兒少圖書館短期研究，致力於繪本國際化。因為研究兒童文學而愛上繪本，因為愛上繪本而找回創作熱情。已創作繪本故事十餘部，曾獲德國白烏鴉獎，目前任教於國立雲林科技大學應用外語系。

繪者群簡介

王逸蘭 踩進土壤深處，為的是能讓畫作有更在地，更具生命意義的美好價值。

阿力 復興商工美工科。 小學一年級的美術作業參加校外比賽獲第一名後，開啟繪畫之路，至今不輟。作品獲獎無數，多次個展屢得好評。

黃旭輝 從小喜愛塗鴉，高中時期曾拜師劉其偉和李石樵。大學畢業即負笈日本，工作多年後受劉其偉老師鼓勵，自此全心投入藝術創作。

橘枳 以畫代話記錄生活，旅途中往巷弄裡亂鑽已是習慣，期盼能藉由手中的筆和大家分享每每發現任何事物時的當下感受。



圖／玉山社



圖／玉山社



圖／玉山社



圖／玉山社



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