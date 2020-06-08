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【民報書摘】T is for Taiwan：台灣A到Z

2020-06-08 16:34
作者：文／黃惠玲 圖／王逸蘭、阿力、黃旭輝、橘枳
譯者：
出版社：玉山社/星月書坊
出版日期：2020-06-05
官方網址：

用二十六個英文字母、以一本圖畫書的長度，認識「台灣」的特色，邀請外國友人來台作客。

A是什麼A？阿里山森林鐵路（Ali-Shan Forest railway）的A。

B是什麼B？珍珠奶茶（Bubble tea）的B。

C是什麼C？二十四小時便利商店（Convenience stores）的C……

玉山社／星月書房邀請了城市寫生社團中四位傑出的畫家：王逸蘭、阿力、黃旭輝、橘枳，為本書繪製圖像。畫家們閱讀二十六個關鍵詞後，用自己擅長的媒材，如：油畫、水彩、粉彩、插畫墨水等，結合文字提供的訊息與自己的經驗，描繪出一幅幅台灣具象。不僅豐富了全書的視角，也大大提升其中蘊含的藝術性。

作者序

走過許多國家，接觸過許多不同的文化，但是台灣永遠是我的最愛，因為這裡是「家」。台灣人很努力想被世界看到，但是我們真的很小，我們也不太知道外國人如何看這個小島。

從很多外國朋友的角度看我才漸漸了解，原來台灣有很多我自己都忽略的美好。然而，如何用大家熟悉的二十六個英文字母，並以一本圖畫書的長度，向外國朋友介紹「台灣」？我開始想，台灣如果是一個人，會有什麼樣的個性？對自己又會有什麼樣的想法

慢慢的，那個有點無奈、有些驕傲，又有點俏皮的台灣慢慢在我腦海裡成形。

不知道這本書所呈現的台灣，是不是你腦海裡的台灣？就算不是也無妨，因爲台灣就是如此多元，這也正是她可愛的地方呀！

作者簡介

黃惠玲    美國加州克萊門研究大學教育博士，澳洲Deakin 大學博士後研究，2012年獲德國外交部公費獎金在慕尼黑國際兒少圖書館短期研究，致力於繪本國際化。因為研究兒童文學而愛上繪本，因為愛上繪本而找回創作熱情。已創作繪本故事十餘部，曾獲德國白烏鴉獎，目前任教於國立雲林科技大學應用外語系。

繪者群簡介

王逸蘭  踩進土壤深處，為的是能讓畫作有更在地，更具生命意義的美好價值。

阿力     復興商工美工科。 小學一年級的美術作業參加校外比賽獲第一名後，開啟繪畫之路，至今不輟。作品獲獎無數，多次個展屢得好評。

黃旭輝  從小喜愛塗鴉，高中時期曾拜師劉其偉和李石樵。大學畢業即負笈日本，工作多年後受劉其偉老師鼓勵，自此全心投入藝術創作。

橘枳     以畫代話記錄生活，旅途中往巷弄裡亂鑽已是習慣，期盼能藉由手中的筆和大家分享每每發現任何事物時的當下感受。


圖／玉山社

圖／玉山社

圖／玉山社

圖／玉山社

圖／玉山社

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