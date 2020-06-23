秋冬時節，宜蘭受東北季風影響總是又濕又冷，這時，只要一碗蒜味肉羹，便能暖暖身子。創始於舊城北路的蒜味肉羹，飄香將近五十年，始終是宜蘭蒜味肉羹的No.1。圖／李界木提供

宜蘭近年來成為各地人喜愛來的城市，但除了著名景點、美食是遊客不可錯過的行程外，其中蘊藏豐富的歷史文化更值得細細探索。宜蘭小吃是宜蘭生活與文化街頭特色食物的總稱。宜蘭小吃的特色是就地取材。於此定居的古人們發現蘭陽這塊土地的濕冷，為了適應當地氣候，滾燙的熱食成為溫暖身體的重要來源。此外，宜蘭受三面環山的地理條件影響，物資難以進入必須仰賴自足，所以創造出許多只有宜蘭當地特有的飲食文化。因為宜蘭漁產豐富，因此海鮮是街頭常見的料理之一。另外還有本地較特殊的小吃。

每個城鎮的古早美味與在地人情，幾乎都圍繞在傳統市場周遭。造訪宜蘭市，仍可在近百年歷史的老市場中，找到了仍具辦桌氣勢與豐盛感的老店，而堪稱宜蘭餛飩首選的小麵店、市場外香氣四溢的麻糬，與沁涼的白粉圓，通通「勁好呷」，自然也不能錯過。

北門小吃街主要是舊城西路和中山路的交叉路的北門為界，即北門往舊城西門到碧霞街為止，形成宜蘭舊城有名的小吃街，目前小吃店聚集，尤其是已有數十年歷史的「蒜味肉羹」，近年來更令外地遊客的歡迎和愛吃。究竟宜蘭人多愛吃燙舌的熱食呢？ 首先，不得不提到的就是在當地最常見的「羹」類。

康樂街以北：古味為主

北門蒜味肉羹

北門蒜味肉羹創始於1966年，算一算已經有四十多年的歷史了，店面雖然不大約可容納十多人，但肉羹獨特蒜味風味，讓許多饕客回味無窮，每到星期假日或用餐時間，總是人滿為患大排長龍。原是一家，但現姐弟分家。弟弟這一家已經搬至泰山路，改名「阿娘給的蒜味肉羹」。



姐姐自成一家，出來自己開，叫做傳承蒜味肉羹。圖／李界木提供



弟弟經營是原店。現已遷至泰山路。圖／李界木提供



宜蘭市民族路391號，店面較多座位，好停車，除了肉羹，也有魯肉飯、小菜等。圖／李界木提供

北門綠豆沙牛乳

北門綠豆沙牛乳，原是北門食品店，屬傳統的雜貨店，陳老闆人稱阿吳仔，在此經營五十年，而今已淡出，早起練身養生，店務由子女們接棒，早晨，子媳賣早點，午後女兒、女婿賣「木瓜牛奶」、珍珠奶茶、芋仔、綠豆沙、紅豆湯圓、八寶粥，地利加上熱忱，門庭若市生意忙。



北門綠豆沙牛乳大王。圖／李界木提供

一品香牛肉麵

來宜蘭有一家飄香四十年的牛肉麵老店，很值得來一趟品嘗看看，一品香紅燒牛肉麵在1972年創立，由於老闆的專精始終只賣牛肉一品，也是招牌的由來。牛肉拌麵是店家的招牌，曾得獎賞。桌子的玻璃都墊滿了名片，形成一副奇景。老板的弟弟另在泰山路開一家，叫真正香。兩店我跟友人常光顧。



色香味俱全的一品香牛肉麵。圖／李界木提供



真正香牛肉麵店(泰山路)。圖／李界木提供

北門米粉炒

這是一家傳承三代的古早味傳奇老店，原本沒店名，但生意嚇嚇叫，如今轉移陣地，有了新店面，也有了新的店名：北門米粉炒。這一帶原來就是宜蘭城的北門，所以它現在的名字就叫北門米粉炒。店裏賣的東西和以前差不多，一樣以黑白切以肉類及雞鴨內臟為主，料理台上滿滿的食材，可是一下子就會賣光光的。粗粗的米粉，也是宜蘭的特色之一，米粉大到像麵條，雖是叫炒米粉，但是用炊的。連調味醬也特別，淋上特製的甜辣醬，味道非常特別。



宜蘭特有的米粉炒。圖／李界木提供



晚餐消夜老店：攤子頭的小菜架上擺滿了各種讓人垂涎的美食，白斬雞、燻鴨、鴨胗、鴨肝看起來都很美味的樣子。圖／李界木提供

楊家三十年愛玉檸檬

手工精製愛玉子，加上檸檬汁，冰冰涼涼，酸甘甜仔…酸甘甜，暢喝楊家檸檬愛玉，最是暑夏清涼享受。早年楊銘勳、楊國珍兩位親兄弟，合作搭檔輪班經營，販售地點由媽祖宮、台銀、聖後街，至今址宜蘭市中山路156號，已是三十年老字號，生意川流不息，雙手忙到不得停歇。另有百香果口味亦深受喜好，冬季以桂圓茶、金棗茶、薑母茶熱賣。



「30年老店檸檬愛玉」的人潮實在太洶湧。圖／李界木提供

十六崁瓜仔雞麵

宜蘭市中山路154號，林信昌先生，人稱馬沙，三兄弟之中排行老大，左鄰是他的弟弟老三，賣好吃的饅頭、包子。林信昌生於1942年，他的招牌賣點是「瓜仔雞麵」，精選良質雞肉，燉出美味，最後配以脆瓜與蔬菜，百吃不厭，口感絕佳。1965年林信昌自創好吃的口味，店裡五、六位人手，為饕客提供材料新鮮、貨真價實、經濟實惠的吃食服務，每日下午四時至翌日凌晨三時，另有意麵、排骨麵、豬肝麵，也頗獲老主顧讚譽。



瓜仔雞意麵。圖／李界木提供

老吳排骨酥麵

老吳排骨酥麵，清而不膩。先炸好精選的排骨，再以冬瓜燉煮，頗讓饕客稱讚。老吳與老伴兩人伉儷情深，育有一子三女，兒子繼承衣缽，生意鼎盛。三千金皆有好的教育與工作，老吳遷來宜蘭市有二十多年，從事屠宰業也有二十年，對畜肉品很內行，轉投入傳統小吃業，甚能抓得住食客的胃口，縣內政壇重量級人士常是座上客。電視節目曾來採訪，使其生意好上加好，忙得不亦樂乎。



酥炸的排骨酥，不僅入味又有嫩勁，輕咬之下，飽含湯汁的排骨肉容易入口。圖／李界木提供

古記越式羊肉爐

古記就在宜蘭的黃昏市場「北門市場」旁的三角窗，有名的北門綠豆沙牛奶那條路上，很好找。假日才不到晚上六點，裡面已經坐滿人了。除了賣羊肉爐，也賣一些快炒類，所以一年四季都有營業，門口的冰櫃擺了很多海鮮食材，想吃什麼都是現點現炒。



羊肉爐都會在裡面先滾過，會整個熱騰騰的整鍋端上來唷。圖／李界木提供

黃朝發花生糖

其實在宜蘭，有一家我非常喜愛的花生糖店，它不在熱鬧大馬路邊，沒有太明顯的招牌，這家位於宜蘭國中旁巷子裡，外表跟一般住宅沒兩樣，算的上是巷弄中的美食，最主要是這裡花生糖吃起來特別香脆，而且價格相當便宜實惠。

店裡沒有任何的裝潢，就是一般住家的模樣，陳列的模式相當簡單，用紙箱跟塑膠框，來置放這些不同口味的花生糖，還有老元香的牛舌餅跟布田貢糖。盒裝的花生糖也有三種口味，分別是麥芽花生糖、海苔花生糖跟蒜味花生糖，還有大袋裝花生糕、芝麻糖、杏仁酥、南瓜子酥，每包都是六十元。



帶有傳統的老味道，花生與麥芽融合的香甜滋味。用紙箱跟塑膠框，來置放這些不同口味的花生糖。圖／李界木提供

正雄小吃部（阿皃）

走在宜蘭市文昌路上，應該不難發現兩個很類似的招牌：【阿皃】正雄小吃部、（正雄）阿皃傳統小吃，這天問了老板才知道兩家店是有親戚關係，而且都是以古早味的米粉炊、煙燻肉以及黑白切為招牌菜色！這兩家傳統美食老店賣的東西還蠻類似的，都是米粉炒加上鴨肉、粉腸、三層肉等黑白切菜色。

正雄與北門這兩家都以米粉炒出名，但一個白天一家晚上營業，剛好錯開的時間也讓消費者多了不同的選擇。



豬血湯配上米粉炒，才是宜蘭人真正古早味。圖／李界木提供



高級一點，加上一盤招牌之一：燻鴨肉。圖／李界木提供

信利號貓耳米粉

在正雄小吃部對面，只賣三種東西，魚丸、貓耳、米粉。利用這三種東西作搭配變化，總共變出六種花樣：魚丸米粉、貓耳米粉、綜合米粉、魚丸湯、貓耳湯、綜合湯。貓耳(水晶餃)因為外型相似，皮Q餡香，外皮的蕃薯粉非常非常的Q，超級有咬勁，裡頭包的是蝦米、豬肉、油蔥。



信利號的貓耳，風味獨特，包著豬肉、香菇、油蔥、冬菜乾、蝦米和蔥花的滿滿內餡。圖／李界木提供

宜蘭第一肉羹湯&滷肉飯

在這條小小的西後街裡頭，可是藏著一家遠近馳名的老店哦。相當不起眼的招牌，根本很難發現這裡藏著宜蘭人從小吃到大的好滋味呀！長方形小招牌，早已看不清紅底白字的店名，是一家沒有刻意找就會錯過的低調老店。

肉羹、魯肉飯、筍絲和油豆腐，就靠著簡簡單單這幾款古早味，屹立宜蘭美食五十年以上。羹湯濃郁不死甜，嚼勁夠味的里肌肉條也不會裹很厚的粉，難怪是許多宜蘭人的私房點心。

第一肉羹，這非蒜味肉羹的湯頭，卻搭配著酸菜，還有與其他相比硬實許多的肉羹（這樣就知道平常我們吃到的肉羹到底多偷工減料了） ，傳統好味道，難以忘懷阿!



湯內的酸菜影響了整碗湯的走向，讓整碗湯味道非常傳統，是古早味啊! 肉羹扎實，非常實，這樣的口感好吃! 圖／李界木提供



魯肉飯：魯肉非常的細，且肥肉的比例不高，所以吃起來不會太油膩，但是略帶了一些些肥肉，也使口感更滑順了。滷汁固然重要，但是重點還是在「米粒」喔，白米飯粒粒飽滿，吸收了滿滿的滷汁，吃起來也不會太黏，口感相當好！圖／李界木提供

阿茂米粉羹

阿茂，在宜蘭市賣米粉羹五十年，十七歲就在市內到處熱賣，當時一碗五角錢，後來固定在新民路東門口，現今在聖後街110號自家五層樓門口，一輩子唯一專業販售米粉羹，養活二男三女，有博士、碩士，個個有成。阿茂米粉羹注重羹湯美味，精選甜不辣、黑木耳，加上當日新鮮篩製的米粉，依食客口味摻紅辣椒醬、馨油、香菜，暑夏以沙筍合煮最好吃，寒冬吃一碗立即補充熱能，蘭陽子弟離鄉去就業，返鄉多會來報到，吃一碗25元有人情味的宜蘭口味：米粉羹。



店裡只有三種不同菜色，包括米粉羹、臭豆腐跟泡菜。圖／李界木提供

阿菊刈包店

刈包：中式漢堡。但刈包要做的好吃，宜蘭市就要指名阿菊刈包店。阿菊姐接下公公奧松的廚藝秘方，製造出好吃的刈包。店址從文昌路遷移至崇聖街90號，已有50年的歷史。而阿菊刈包店的燒賣、排骨湯等產品也頗讓宜蘭的老饕食指大動。而店的傳承也交由第三代的女婿及女兒打拼經營，讓好吃的美食一代傳一代。



阿菊刈包店的燒賣、排骨湯等產品，也頗讓宜蘭的老饕食指大動。已有50年的歷史。圖／李界木提供

游家麻糬米糕

市場中隱藏版的百年手工甜點：柔軟香甜。麻糬和米糕都是純手工製做。位在宜蘭市新民路和舊城東路交叉口附近。

麻糬米糕源自於1906年，當時生活水準普遍不高，平民肚子經常食不飽，當嘴饞想吃點心，但又需餵飽肚子時，就蒸熟圓糯米，把一半拿來製作米糕；一半製作麻糬，先包入綠豆內餡，運用握壽司手法捏再一起，再把花生粉包入麻糬米糕裡面或沾附著食用，這樣又可解嘴饞又填飽肚子。

第一代流傳下來的老味道，是將綠豆餡包在米糕裡，外面再覆一層麻糬，隨包附加一點花生粉，要吃時沾點花生粉，濃郁的花生香加綠豆沙，又香Q又可口。



五種口味，每一個麻糬都會用塑膠膜分開，不怕麻糬沾黏在一起，要拿起來吃也很方便。圖／李界木提供

東門觀光夜市：綜合口味

東門觀光夜市位於宜蘭市東港陸橋下方、沿著聖後街、和睦路成為宜蘭夜晚的閃亮之星，原本是三角公園，但之後隨著東港陸橋的擴建，宜蘭東門夜市才成為如今的規模，各式各樣的攤販盛會在此展開，吃、喝、玩、樂都能在宜蘭東門夜市滿足，特別是在週末假日的時候，更是人滿為患，成為宜蘭市區最熱鬧的一環。

東門觀光夜市可分為兩個區塊，以東港陸橋為中心，與橋平行路線以小吃攤販為主，垂直路線則以生活商品為主；宜蘭東門夜市的小吃十分多樣化，集合了各地的小吃美食，麻雀雖小、五臟俱全，便宜又大碗的小吃比比皆是，像是『嘟好燒』、『基隆廟口大腸麵線』、『宜蘭米粉』、『員山魚丸米粉』都能滿足你的胃，『蔥油餅』、『一串心』、『滷味』、『東山鴨頭』、『烤肉』等等解饞好滋味讓你回味無窮；想要清清口中的味蕾，不妨來個『搖搖冰』或是八寶甜湯，讓你為驚奇的宜蘭東門夜市之旅，做為完美的句點。在東門夜市裡特有一樣擁有百年歷史的古早味小吃『嘟好燒』，外皮以麵粉加蛋揉製而成，內餡則是由芋頭、花豆製成，老闆堅持現揉現炸，在製作過程中還會一邊介紹產品，一邊熱情回答客人問題，這項已傳承三代的懷舊點心，擄獲不少饕客的胃。



宜蘭市東門夜市。圖／李界木提供



這是高架橋下的樣子，滿滿的攤販。圖／李界木提供



聲名遠播的彭記天橋下蔥油餅；酥脆的蔥油餅。圖／李界木提供



東門夜市，就會蹦出的名號：嘟好燒！圖／李界木提供



一串心可說是宜蘭當地代表的小吃之一，在東門夜市裡也是隨處可見。圖／李界木提供



有綠豆冰、百香果冰、牛奶冰、清冰及檸檬冰5種口味。圖／李界木提供

順順鵝肉大王

在宜蘭夜市附近的老店很多，最有人氣的黑白切攤加上油嫩的鵝肉，這是小東路上的順順鵝肉大王。只能說從小看到大的順順鵝生意一直都很好。我喜歡吃它的鵝肉；老伴特愛它的蚵仔煎。



白斬/煙燻鵝肉：這是招牌菜，新鮮的鵝肉現點現剁，一入口鵝肉肉質軟嫩清甜，再搭配上獨特沾醬，美妙滋味堪稱一絕！圖／李界木提供



蚵仔煎：宜蘭的蚵仔雖然小小顆，但是很新鮮。加上獨特醬汁，好吃。圖／李界木提供



鵝湯麵、米粉、粿仔：湯頭還不錯，不會很油膩，一個人就能吃的飽飽的。圖／李界木提供

南塘水餃與天天來水餃館

南塘水餃位在宜蘭市崇聖街，還算好找，不過不好停車，車可以停在(宜蘭縣宜蘭市新民路108號)的停車場。看這店個規模就知道，生意有多好，要出動四個人專門包水餃，煮水餃的也要四個人，用餐的桌子還擺到隔壁去。

宜市另有一家，位於健康路二段路上的天天來水餃館，從1997年就營業到現在店內桌數不多，店外也擺放幾張座位提供給客人使用沒有漂亮裝潢，只給人乾淨的桌椅空間，另外就是老闆的堅持，就是要在店內現包手工水餃，對於自家品質，老闆深感自豪，也因為堅持，讓許多在地鄉親來這報到品嚐。



要解開南塘水餃的秘密了，裡面油蔥，難怪吃起來特別香，高麗菜跟肉的比例當然也有配過的。圖／李界木提供



天天來水餃館的酸辣湯材料滿多的，木耳、蘿蔔絲、豆腐、酸菜，口感其實偏酸較多一點，不過比較不會帶辣，這樣也可提味增加口感，配上水餃真的十足搭配。圖／李界木提供