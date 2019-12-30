全國廢核行動平台今（30）日召開記者會，批中國國民黨總統候選人韓國瑜不斷提出各種錯誤的能源資訊，荒腔走板，沒有政策，只有唬爛。圖／全國廢核行動平台提供

全國廢核行動平台今（30）日表示，中國國民黨總統候選人韓國瑜不斷提出各種錯誤的能源資訊，荒腔走板，昨天的總統電視辯論是失格的辯論，韓的國政顧問團也不斷扭曲國際能源趨勢、散播錯誤數據，不但背離現實，甚至完全沒有查證的基礎能力，批韓陣營一路以來在能源政策「畫唬爛」，並發布韓國瑜六大錯誤語錄。

「歐盟說核能是綠能？」，廢核平台表示，媒體刊登「歐盟將核能納入綠色轉型」錯誤報導，韓國瑜在未查證下跟風，在辯論會上一再重述誤導大眾，事實上，今年12月歐盟通過的綠色政綱（Green Deal)，在零碳排放能源的提案中，9次提到發展再生能源，完全沒有核電，行動方案中也只有再生能源，沒有核電，歐盟是以尊重部分國家的能源配比為前提，讓核能存在某些國家的能源規劃中，而非支持核能這項技術。

「德國在思考放棄核能的決定？」，廢核平台指出，韓國瑜聲稱德國反悔非核目標，事實上，發表此言論的只是德國基民黨國會黨團能源事務發言人菲佛，並非政府發言人，德國聯邦政府正牌發言人Steffen Seibert強調：「政府對核電的態度沒變，廢核將照原計畫執行。」

「非核家園是用肺發電？花大錢買不好的煤？」，廢核平台駁斥，韓國瑜國政顧問團「重核煤、輕綠能」，才是傷害台灣人民健康，韓國瑜大打非核家園等於「用肺發電」，是罔顧事實的說法，事實上，台灣空污排放量已從2016年38863公噸降至2018年29700公噸，減少23%。用煤量自2016年起未再增加，截至目前已減煤500萬噸，跟過去國民黨執政時期相比，已有大幅進展。即使在廢除核能的前提下，台灣未來2025年預計燃煤發電還會再降至27%。

「非核家園會讓電價漲五成？」，廢核平台批毫無根據，台灣有電價穩定機制、且大部分的小型住商皆不會漲電價，馬英九前總統對媒體宣稱，非核家園將讓未來電價漲五成，也是毫無根據的假消息。

「只要安全沒問題就可以重啟核四？」，廢核平台說明，核四根本尚未完工，安全問題難解，韓國瑜主張重啟核四，但卻未告訴大眾為何核四至今無法完工，核四在1999年動工，蓋了20年到現在都還沒蓋好，弊案連連，工程品質與設備都出問題，但因為設備商倒閉停產，導致現在許多設備無法更新，完工遙遙無期，近年更發現新的斷層證據，早已無法安全，這些資源應該用來積極發展再生能源。

「台灣花2兆蓋風電？」，廢核平台強調，政府沒有花2兆蓋風電，付的是20年的購電電費，目前的離岸風電案場中，僅有優先的示範案場238MW政府每度電會用5.8塊購買，遴選風場購電價格將降至每度電5.5塊，而等到後續風電在台灣技術成熟、且發電量也達一定規模後，風電廠商的自由競爭價格將降至每度電2.2至2.5塊左右，這種一開始用較優惠的價格鼓勵廠商發展、等技術規模成熟後降價的作法，是國際上發展風電所使用的機制。