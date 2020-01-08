中國國民黨總統候選人韓國瑜喊出要重啟特偵組，陳水扁前總統今（8）日表示，特偵組之所以被廢掉，是因為淪為馬英九東廠，韓國瑜要恢復，國會也不會通過，並提及，當年特偵組檢察官越方如約詢蔡英文後，竟拜託蔡英文到總統官邸找阿扁，要他特赦余文「辦案辦到馬英九的余文去」，這不是政治檢察官是什麼？

陳水扁今天和「一邊一國行動黨」立委候選人到台北龍山寺參拜，民眾高喊「搶救阿扁、票投10號」、「總統好！」、「阿扁總統加油」、「阿扁無罪！」

針對韓國瑜喊要恢復特偵組，陳水扁表示，當年特偵組為什麼被廢掉？特偵組後來淪為中國國民黨的統治工具、馬英九的東廠，韓國瑜要再恢復，國會也不會通過。

陳水扁指出，特偵組成員主要來自檢改會，檢改會的召集人是陳瑞仁，陳瑞仁也當過查黑中心主任，而查黑中心當年被中國國民黨批評是黑機關，所以才成立特偵組，阿扁當總統是可以反對，但是他坦蕩蕩，他沒有做過壞事、沒做犯法的事，所以他歡迎特偵組調查總統，沒有反對就這樣通過，沒想到，「特偵組」變成「扁偵組」，只對阿扁有興趣。

陳水扁說，從來沒有這樣辦案的，2008年9月，特偵組檢察官一字排開，說如果扁案年底辦不出來，他們全部要下台一鞠躬，當時就是越方如帶頭喊的。

越方如、陳瑞仁政治檢察官 替余文說項 接受證人請客

越方如何許人也？陳水扁說，當年越方如偵辦特別費案，偵訊她的老師蔡英文沒問題後，「蔡英文到總統官邸找我，說越方如檢察官拜託她轉達阿扁，希望能特赦余文（馬英九特別費案），辦案辦到余文去？要替余文講話，特偵組辦案辦到後來在講余文？叫她的老師蔡英文要轉達她的意思，叫阿扁要特赦余文」，這不是政治檢察官是什麼？

陳水扁批評，陳瑞仁也一樣，當年為了國務機要費案到鴻禧山莊詢問證人、前總統李登輝，問了5小時後留下來被李登輝請吃飯，有哪一個檢察官去辦案問證人，問到最後被證人請客？陳瑞仁是第一人。

他說，蔡英文上任後要推動司法改革，就是叫陳瑞仁擔任法務部參事，負責司法改革，結果陳瑞仁自己不公正，還說不能談扁案，這樣要如何司法改革？要如何推動轉型正義？所以司改沒成績，就是這些應該被改革的對象，卻在主持要如何改革別人，難怪成績零分，這些檢察官表面像藍波英雄，私底下都充滿了政治。



陳水扁前總統到龍山寺三問馬英九，被媒體、民眾團團圍住。圖／林世昌

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