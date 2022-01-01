公視《茶金》戲劇中提到七十年前的「四萬元換一元」。示意圖／圖／擷自維基百科，呂自揚提供，民報合成

2021年公視大手筆的二大歷史電視劇《斯卡羅》、《茶金》，都引起廣大討論。

有價值的歷史小說影劇，趣味好看外，是可讓觀眾了解相關時代的歷史社會，與先民走過的足跡，來關懷鄉土歷史文化。所以，內容情節不能違背那年代的重大史實。

像金庸武俠小說夾入歷史人物，明教教主張無忌武功再高強，皇帝還是要讓明教教徒朱元璋做。

民國38年（1949），國民黨政府在物價暴漲，台幣暴貶，連續印行壹萬圓鈔票後，宣布「四萬元換一元」，35年至38年發行的「舊台幣」，每四萬元，皆須在12月31日前，兌換成新發行的「新台幣」一元。

《茶金》電視劇中，把這「四萬元換一元」，造成台灣人民財產災難的政策，說成是受到美國鼓勵執行，被議論為歪曲造假、不符史實。

國民政府35年開始印行的台灣銀行台幣，是以日幣台灣銀行券「一比一」，每日幣一元換台幣一元的方式，維持人民現金錢財的相同價值。

說起「四萬元換一元」，勾起了我這高雄大崗山後田寮月世界荒山子弟，對四萬元換一元的一些記憶。

民國38年我尚未讀國校，不知什麼「四萬換一塊」。長大後卻常聽大人說起「四萬塊換一塊」的事，就記憶起幼小時，曾看到家父晚上點著小油燈（燈斗火），在數著很多一大疊一大疊的鈔票，分成大小堆。



1940、50年代小油燈。高雄田寮月世界山村未有電燈，晚上都點這種小油燈。圖／呂自揚提供

原來那是有位呂家人在台北豬市場食頭路，家父曾和他弟弟合夥「抓豬」，在本庄和鄰庄抓買肥豬，叫拖拉庫（貨運車）配運豬到台北豬市場去拍賣了二、三次。

家父二人曾跟人說，他們配豬到台北拍賣後，領到錢都用大麻布袋裝著，二人從台北坐火車回岡山要坐很久，在車上過夜，怕錢被搶，一路都坐躺在裝錢的麻布袋上，都不敢睡著。

那時候錢已變薄，買賣較多錢的物件，鈔票都是一大疊。家父在晚上點燈斗火，算很多一大疊的鈔票，就是四萬換一元之前台幣貶值時，在算賣豬錢要發給養豬人。

我念國校（國小）時，大人給的壓歲錢和零用錢，都是新台幣1角、2角的硬幣，買糖果、鉛筆、簿子，也是1角、2角和5角，也有紙鈔。童伴過年玩錢輸贏，都用一角硬幣。印象中一斤豬肉是一塊多。



民國37年物價暴漲 印舊台幣壹萬圓綠色紙鈔。圖／呂自揚提供



民國38年印舊台幣壹萬圓紅色紙鈔。圖／呂自揚提供

還記得月世界山村南勢湖，世居呂、林二家族，幾個流傳「四萬換一塊」的辛酸故事：

呂家有二位兄弟分家時分了一些現金。那時候錢借人或寄存銀行，月利息都有一分（百分之十）以上。那位哥哥把錢拿去買了一塊田來耕種，小弟說把錢寄存合作社（等於後來的鄉鎮農會）吃利息就好，何必那麼辛苦。結果，被四萬換一元之後，哥哥仍有一塊田，小弟的錢變成沒幾元，大罵賊仔政府。

那年代，山村人家農作稻米、雜糧、水果外，都要種番薯養豬，黑豬要養約一年才能賣。賣豬的錢是一家人一年辛辛苦苦，從早忙到晚的收成和積蓄。

林家有一戶兄妹五、六人，養了一批豬八隻，辛辛苦苦養了一年賣掉，才拿到錢沒幾天，就碰到四萬元換一元。又要重新養豬，結果賣八隻大豬的錢，只能買三隻小豬仔回來養，一家人哀嘆被土匪搶劫。

另有一林家，把一塊路遠不方便耕種的田賣掉，想換買塊路近的田。一位在旗山開店做生意的親戚，不知是否聽到風聲，叫他先把借錢給他，利息很高。未多久，借出的錢就全部每四萬元變成只有一元了。

政府重大財經政策，常造成有人獲暴利，很多人受重大傷害。

談起七十年前的「四萬元換一元」，不禁驚心聯想起，近幾年房價炒作暴漲，本來幾年前，一般薪水與收入有限（基本工資仍2萬多，大學畢業平均月薪不到3K），正想購買和將來成年須購買自用住宅安居的廣大辛苦弱勢小民，即使儉食節用很多年，以貸款一、二十年，想買一間約五百萬的普通住宅安居，已很困苦艱難。

那知才幾年之間，房價忽然恣肆暴漲了一、二倍，變成想買間普通住宅，幾乎皆要一千萬以上。

想想，比起七十年前小民哀嘆「四萬換一元」的被搶劫災難，現在廣大哀哀無屋小民，忽然面對須多出約五百萬的龐大高房價災難，相差多少？是否更被傷害痛苦難翻身呢？



民國38年印新台幣拾圓紙鈔。圖／呂自揚提供



民國38年至44年新台幣1角2角5角錢幣。圖／呂自揚提供



民國38年印新台幣伍角紙鈔。圖／呂自揚提供



民國38年印新台幣壹分、伍分紙鈔。圖／呂自揚提供



民國38年金門限用新台幣壹圓紙鈔。圖／呂自揚提供

附記：

一、多年前我寫《那流逝的鄉村歲月》，收集一些四萬換一元前後的紙鈔與硬幣來拍照。

二、戰後台灣銀行的一角以上的台幣紙鈔硬幣，正面都印孫中山像，背面印台灣地圖，所以戰後民間都戲稱台幣、金錢叫「孫中山」。日幣大鈔的百元紙鈔，正面印有檳榔樹，檳榔台語叫菁仔欉，所以日本時代民間皆戲稱金錢、日幣叫菁仔欉。



日治時代台灣銀行券百圓鈔，印有台灣檳榔樹。檳榔台語叫菁仔欉。圖／呂自揚提供