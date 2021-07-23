江漢聲，1950年3月26日出生於台北的醫生世家，他的父親是台灣有名的泌尿科大師江萬煊，他自小受到良好的栽培，除了學業成績優異，更在音樂方面有很傑出的造詣，他曾多次得到鋼琴比賽的獎項，高中時還得過台北市鋼琴比賽冠軍。1975年畢業於台大醫學院之後繼承父志走上泌尿科醫師的道路，1982年他獲得德國慕尼黑大學的醫學博士學位，返台後進入台北醫學大學附設醫院擔任泌尿科主任，並在北醫任教，除了臨床醫學督導學生及服務病人之外，他很重視醫學人文的培養，在北醫負責醫學人文研究所的課程，將醫學與文學、音樂、藝術、社會、倫理、法律各方面內容納入醫學教育，也鼓勵學生以演劇方式參與課程討論。江漢聲在泌尿科專業領域有很卓越的表現，他在1997年至2009年期間分別擔任過男性醫學會理事長、性教育協會理事長、泌尿科醫學會理事長、亞太性醫學會理事長等職務，在研究方面發表學術論文超過200多篇，曾獲北醫傑出研究獎（2001年）及輔大傑出研究獎（2016年），更曾獲頒美國泌尿科醫學會的傑出華人泌尿科醫師獎。除了專業領域的貢獻，江漢聲關心一般社會大眾的健康，1997年他結合泌尿科、婦產科、復健科及護理人員，創立了「尿失禁防治協會」幫助了許多尿失禁的患者！

2002年8月，江漢聲從北醫轉任輔大醫學院院長，新的挑戰讓他發揮了「為天主做工」的神奇力量，他發動募款興建輔大新的醫學大樓，並著手興建輔大附設醫院，他把原來沒有醫學院的私立綜合大樓輔大，充實醫學院的師資和規模，再和耕莘醫院、國泰醫院、新光醫院合作強化學生實習和臨床服務的場所，最後他接任輔大校長也帶領輔大附設醫院成為新莊、五股、泰山附近新北地區民眾醫療服務最佳品質的醫院，他的經營管理長才令人刮目相看。由於他是虔誠天主教徒，他在擔任輔大醫學院長時，更率領學生前往印度加爾各答德勒莎修女創立的垂死之家，為無家可歸路倒瀕死的病人做志願服務，讓學生和醫護人員為垂死病人洗澡、餵食甚至送終祈福，親自去體驗身、心、靈全人醫療的落實服務，他也鼓勵輔仁大學的國際志願服務，希望輔大成為貢獻全人類的天主教大學！

江漢聲2009年曾獲頒私立學校十大優良教師獎，2018年獲頒「新北市醫療貢獻獎」，2019年也獲頒「台灣醫療典範獎」。他也撰寫出版許多有關兩性教育、健康保健的書籍共計七十餘冊，2015年他的《醫者的智慧》一書曾獲行政院的金鼎獎，而他寫的《江漢聲的音樂處方箋》系列叢書更是醫學和音樂跨領域結合的精彩好書，此外他的《歷史教我的醫學：16堂經典醫學史》是醫學史的重要著作，可以看出他博學多聞興趣廣泛的內涵，而他不管怎麼忙碌，每天彈鋼琴是數十年不變的心靈享受，他真是多采多姿的音樂醫師！



2020.2.27江漢聲於續任輔仁大學校長典禮暨祈福彌撒最後彈奏聖母頌為疫情祈禱。圖／擷自輔仁大學官網

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集