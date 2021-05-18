高市教育局長謝文斌、以「達學堂」遠距教學平台，與大同國小進行全市首場連線視訊進行示範與說明。

因應武漢肺炎新冠疫情升溫，教育部宣布高級中等以下學校、幼兒園、補習班、課照中心自5月19日起至5月28日停課。

停課不停學！高市教育局長謝文斌、以「達學堂」遠距教學平台，與大同國小進行全市首場連線視訊進行示範與說明。

課程則以「水耕盆栽」為發想，透過高雄市「達學堂」線上直播教學平台進行互動連線教學，現場並透過各種輔助教材與即時互動進行演練。

高雄市校園 #停課不停學 配套措施如下：

❶ 高級中等以下學校改採線上教學,學生居家遠端學習不到校,線上教學為正式課程,暑假期間不另行補課為原則。

❷ 停課期間透過教師確實掌握關心學生，建立班級聯繫管道，適時提供相關協助。

❸ 啟動載具及行動網卡借用服務，提供家中無相關設備的學生在家自主學習使用。

❹ 停課期間可運用之線上學習資源，請至教育局網站/防疫專區/公佈欄/線上學習資源網站連結運用。

❺ 照顧弱勢學生不中斷，停課期間仍可持安心餐食券至四大超商及𡘙師傅便當店兌換餐食。

❻ 高中職以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧，學校及幼兒園仍應提供學童到校基本照顧。

❼ 家長如有照顧12歲以下學童或國高中身心障礙子女需求者，得申請防疫照顧假。

❽ 校園持續落實防疫清潔消毒。

教育部 因應疫情停課居家線上學習規劃QA，有任何問題歡迎參閱：https://pse.is/3f4tdf