我回到從故鄉高雄服務，在衛生局四年後，又在市立醫院服務四年，從事許多衛生醫療行政的改革。後來高雄市長謝長廷北上任行政院長，而當時台北醫學院剛好計畫設立「醫療人文研究所」需要教授找上我。這是全台第一個設立醫學人文研究所，依規定需要七位專任教師，但在醫學院中能教授醫學人文的教師很少，因大部分的老師都是研究生物科學或自然科學。因我對醫療史有興趣，也出版過一些專書，就決定去北醫幫忙，協助他們的研究所通過設立的評鑑。並且開了幾門醫學人文的課，其中包括醫療史，也透過電影欣賞來講醫學倫理以及醫療的社會關懷……等課程，也完成了一些書的出版。

那段時間常與大學生接觸，並常和學生一起參與座談或研討會，因此希望能培養一些年輕學子來關心台灣醫療史，也鼓勵他們思考身為醫生該如何關心社會，我也開「醫學與文學」這門課，帶領學生從文學作品中看到描寫人面臨生病所遇到的困境，也讀一些醫師作家的作品，他們作品描述治療病人的過程中體會到病人的痛苦，甚至探討生命沿續的意義，有時也看到病人面臨社會上、經濟上的困難，或是社會對某些疾病的排斥，讓病人被汙名化。尤其，我身為精神科醫生，了解精神病患者被排斥的驚恐，病人與家屬常常承受很大被汙名化的痛苦。我在台北

醫學院服務三年期間教了許多優秀的學生，與他們在這方面有很深入的探討。

60歲決定受洗成為基督徒

其實我從年輕就和教會有所接觸，高中時期住在天主教的宿舍便認識神父，不過並未受洗成為天主教徒；後來擔任人權會會長、平反二二八，1979年12月10日發生「美麗島事件」，審判期間林義雄的母親與兩個女兒於1980年2月28日在家中被暗殺，事件之後林義雄的家無人敢住，因此後來台灣基督長老教會便買下林宅成立「義光教會」，就是希望讓那流血之地變成給人安慰，帶給人希望的新教會，「義光」就是公義、光明之意。

「義光教會」成立後，很多受難者家屬都會去那裏做禮拜。該教會第一任牧師許天賢本身也是美麗島事件的受刑人，出獄後便獲聘為義光教會第一任牧師。當時我擔任人權會會長，所以禮拜天只要有空就去義光教會與受難者或家屬一同做禮拜，所以我接觸教會與基督教已經有相當長的時間，但一直到我60歲（2010年）才決定要受洗成為基督徒。

人生到60歲，發覺人其實很軟弱，並非事事都能順合人意，尤其世上有很多事超過人所能理解或能掌控。特別是我從學生時代一路走來，參與很多社會運動、人權工作、文化工作，也參與政治、選舉，參與政治改革。但感覺人的力量還是很有限，有很多理想無法實現，當時我認為一定要有信仰才能讓人能繼續堅持、不放棄。

我們許多人都很愛台灣，也願意為台灣犧牲奉獻與打拼，但有時會發現台灣人不太可愛，也有很多讓人失望的地方，甚至會覺得現實的台灣社會很沒原則，沒是非。如果有一個信仰能讓人有所依靠，讓我們感覺自己是為替上帝做工，不是為人在做，而上帝是讓你看不到的無形力量。在信仰中，真理永遠不會改變，要堅持咱就更有氣力。

我決定受洗後去找許天賢牧師，問他想受洗是否要上聖經的課？許牧師笑著跟我說，在他眼中，我早就算是基督徒，他觀察我的生活與行為已經比很多基督徒更有信仰的堅持在內，所以他答應幫我洗禮。我就去台南找他，許牧師娘也就是潘牧師在牧養一個新的教會，我就去該教會由許天賢牧師洗禮，所以我在60歲受洗成為基督徒。



羅東聖母醫院。圖／擷自Taiwan Medical網站

上帝奇妙安排 受邀擔任羅東聖母醫院院長

那時我決定未來的人生要為上帝做工，學習耶穌的腳步來生活。一件很奇妙的事發生在我受洗後沒多久，有一天羅東聖母醫院的外國神父來台北醫學院找我，我並不認識該神父，過去也從未去過羅東聖母醫院。我以為神父是想找精神科醫生去看診，或許我可一周去看一、兩次門診，但神父告訴我是想邀請我擔任羅東聖母醫院的院長。我問神父過去聖母醫院不是都找天主教友、教徒嗎？而我並非天主教徒，神父說天主教與基督教都是信仰同一位上帝。我很好奇為何他們會想到我？他告訴我從我高中開始住在天主教的宿舍，大學時還組成百達山地服務團也出版《山地服務在霧台》這本書，他們一直有關注到我的動向。該神父還說，我從大學組山地服務團，就已關注到我做很多原住民的醫療服務。

當年我住百達宿舍時認識的是來自西班牙的袁國柱神父，而羅東聖母醫院則是來自義大利靈醫會所設立，雖來自不同國家但天主教的神父之間會互相關心彼此從事的工作。這次會想到聘請我擔任院長，是因為羅東聖母醫院也很關心原住民，宜蘭縣也有原住民山地鄉與村落，每日都有醫療巡迴服務去照顧原住民，事實上，羅東聖母醫院一開始就是從照顧原住民而開始。神父知道我關心原住民對偏遠地區醫療應該會有興趣，所以來拜訪就是希望邀請我到羅東聖母醫院幫忙。

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