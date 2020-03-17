新北市中和區瓦磘里里長林綺芳在歐洲疫情延燒之際，仍揪團前往西班牙及葡萄牙旅遊，遭網友砲轟。圖／擷自PTT

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情全球延燒，國內這2天一口氣新增14例境外移入確診案例，且多集中在歐洲，在歐洲疫情險峻之際，新北市中和區瓦磘里里長林綺芳仍揪團前往西班牙及葡萄牙旅遊，遭網友砲轟；對此，新北市民政局長柯慶忠今（17）日轉述，林綺芳對此深表歉意，返國後將居家檢疫14天，也不會領取補償金。

林綺芳去年底揪里民赴西葡旅遊，在歐洲疫情爆發期間，因不願浪費團費，仍執意前往，外交部上周宣布，17日起西班牙、葡萄牙等共計28國旅遊警示提升到3級，林綺芳一行在3月10日出國，回國後依規定可領1萬4的居家檢疫補助。

林綺芳11日晚間還在臉書打卡PO文說，「難得的經驗，飛機上發文，A380真的不一樣，坐的舒服，1人1排，自動升級商務艙，快樂出遊，平安回家，防疫工作全程做到。」

消息一出，網友紛紛痛批，「一群自私的人」、「這種旅遊出去的根本不該給補助」、「一般人就算了，里長帶頭作亂真是要不得」、「國民黨籍」，面對網友砲轟，林綺芳已緊急關閉臉書，但仍被網友截圖。

柯慶忠說，昨天已和林綺芳聯絡上，里長對造成軒然大波非常抱歉，她說因在國外通訊不便，無法及時向媒體說明，透過柯慶忠表達歉意；林綺芳一行16人10日前往歐洲西葡10天，行程包括巴賽隆納、里斯本、賽維利雅、馬德里，原訂20日返國，14日在里斯本獲知已將葡萄牙提升至三級警告後，決定要提前返台，15日從里斯本到杜拜，目前正在泰國曼谷轉機，預計今天下午返抵台灣。

柯慶忠指出，里長是民選，地方制度法沒有上班時間、請假規定，林綺芳出境不必報備，民政局得知訊息後，已請公所全面調查，目前新北市1032里長都在國內、里內，近期無出國計畫。

新北市府重申防疫必須優先，各區應以最嚴謹態度面對防疫工作，呼籲全體里長配合於防疫期間非有必要請勿出國，特別是旅遊警示國家或地區，並與市府共同落實防疫作為。