殷海光曾梳理中國共產黨的簡史，概括出其五大特性，即詭辯性、獨佔性、堅執性、國際性和崇尚暴力。他痛斥共產黨說：「這樣一群人，以撒謊為真理，視陰謀為珍寶，以食言自肥為家常便飯，視反覆無常為得計，無國家思想，無民族觀念，無信無義，無父無子。」最後一個「無父無子」的概括，恰好是習近平和薄熙來的本質：習近平偏偏要學習差點將他父親迫害致死的毛澤東的厚黑手腕，而薄熙來在文革中一腳將被打倒的父親薄一波踢飛。薄一波後來居然讚揚這個心狠手辣的兒子有出息。對於中共的禍害，殷海光得出的結論是：「中國共產黨真是個『絶物』，中國共產黨問題是一個『絕症』。消滅它，或者被它消滅！你不消滅它，它要消滅你，它今天不消滅你，明天要消滅你；明天不消滅你，後天一定要消滅你。」

美國資深中國問題幕僚白邦瑞（Michael Pillsbury）在新書《百年馬拉松》（The Hundred- Year Marathon）中提到，美國人被中國騙了六十多年。從韓戰相信北京宣稱不出兵開始，到冷戰時為求聯中制蘇、提供中國情報、協助中國懲越 戰爭，一直到天安門事件發生後，美國還是交付中國先進軍事科技設備。他在書中提到中國領導菁英—尤其是軍方鷹派—很多的戰略觀都受兩千多年前的戰國思想影響，包括中國要以「天下體系」的世界觀來統治世界，《孫子》、《戰國策》中教他們如何欺敵、如何裝可憐，進而騙取了對手的支援而壯大自己。美國人對這一切卻 茫然無知。

白邦瑞痛心疾首地承認，他自己也被騙了。除了在尼克森時期積極向季辛吉建議與中國合作，在雷根時期擔任國防部助理副部長時，更為了博取中國歡心，主張提供先進刺針飛彈給阿富汗叛軍來攻擊蘇聯直升機和戰鬥機—等於美國出武器幫中方打擊對手蘇聯，這讓鄧小平非常高興。白邦瑞說，中共一直學習老祖先的智慧，懂得「無為」、「借刀殺人」。中國人讓美國人相信他們沒有稱霸野心，相信他們會和美國誠心 合作，更相信他們與美國人終究會分享共同價值觀。白邦瑞的這本新書，梳理了殷海光去世之後半個多世紀的中美外交史，以沉痛的自我反省驗證了殷海光超越時空的預言。



美國資深中國問題幕僚白邦瑞（Michael Pillsbury）在新書《百年馬拉松》（The Hundred- Year Marathon）中提到，美國人被中國騙了六十多年。圖／擷自維基百科，公有領域

1945年，抗日戰爭剛剛結束，家破人亡、飢寒交迫的民眾大都希望休養生息，社會上瀰漫著「厭戰」和希望國共雙方「政治協商」的情緒。對此，殷海光提出一個重要觀點：中國國內的工農大眾及知識界人士、甚至國民黨內部的某些派系，不假思索地相信共產黨畫餅充饑的宣傳術，對共產黨存有不切實際的幻想，這是當時中國面臨的最大危機。他苦口婆心地勸誡民眾，不可期待共產黨有民主及和平主義的思想。他指出，從抗戰及抗戰之前的歷史來看，共產黨從來不是一個可以談判的對象。「一切『會議』、『協商』都是表面文章；即令有點收穫，最多只能換取一時的不徹底的安寧。共產黨如果看見內 外情勢不佳，會搖身一變，作個笑臉給我們人民看看。等到機會一來，它馬上又出毛病了。」殷海光準確地預見到以民盟為代表的「第三勢力」在中共得勢之後可悲而又可恥的結局：「假若中國共產黨勝利，國民黨失敗，大勢已去，它不再需要民主同盟這類組織。⋯⋯它既不復需要，當然『鳥盡弓藏』，在共產黨新的政權立足不穩的時候，它是可以分一點政權給其他小黨小派 的。可是，一旦其勢既成，它一定要奪回來，一點一滴也不留下的。」果然，在中共建政以後的歷次政治運動中，民主同盟檯面上的光鮮人物， 一一落入毛澤東精心設計的網羅，或受盡羞辱而死（如章伯鈞），或關入牢獄被折磨而死（如吳晗），或生不見人、死不見屍（如儲安平）。

民盟領袖章伯鈞的女兒章詒和在《最後的貴族》一書中，描述了民盟高層人物在中共政權下的悲慘命運，不僅他們自己倒楣，甚至連累到妻子兒女都成為賤民。整本書都可視為殷海光當年預言的一個小小註釋。

其他人如深受蔣介石器重的徐復觀和投奔延安並獲得優待的北大學子王實味，亦對中共完全不信任。

知名政治評論員林保華：「我最痛恨的就是，從小就被共產黨欺騙，再回到中國21年，等一回頭已至百年身。」

※本文轉載自《中共，你們欺負台灣人還不夠嗎?》（2020.11前衛出版）