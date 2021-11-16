美國南加州的柑縣台灣同鄉會，成立於1987年，宗旨是「人在柑縣， 心在台灣，胸懷美洲 」，主要目的是「服務柑縣台灣同鄉，協力增進鄉親情誼，維護台灣人權福祉，提昇台美地位權益」。新冠肺炎來襲之前，同鄉會相當活躍，每個月有定期活動：

野外健行 —到柑縣附近的公園步道踏青，每個月有不同的地點，欣賞柑縣美麗的大自然，還可以健身，交新朋友，好處多多。

金桔會—同鄉會獨特的室內聚會。同是來自故鄉台灣，有共同的過去可回味，現在又居住柑縣，可交換生活經驗，分享生活樂趣，讓社會更活潑。活動包括自由開講，專題演講，壽星慶生，簡易健身操。同鄉會提供免費茶點飲料蛋糕。

愛頌（I-Song）俱樂部—柑縣人才濟濟，有職業水準的歌手，也處處都是。有興趣唱或聽卡拉OK的鄉親，可以來切磋歌藝及交誼，結交好友，聽好歌，新手老手都歡迎。

排舞俱樂部—有專門的老師教，是活動筋骨，靈活腦袋的好活動。

但是，從去年（2020）３月起，因疫情無法有效控制，遵照政府的禁令，所有的活動都暫停，一直到今年初，疫苗獲得緊急使用許可，民眾開始接受注射，政府於6月底，宣佈局部開放後，同鄉會才再度啟動，正式的活動通知中，只有野外健行，聽說排舞俱樂部也開始了，但沒有全面通知。6月底的第一次健行，有近百位同鄉參加，經過一年多的居家閉關，大家見了面，像剛熬過一場浩劫，安然無恙歸來，高興地寒暄問候，雖然戴著口罩，仍然看得出口罩後面，洋溢的歡欣喜氣。和美國其他台灣人社團一樣，柑縣台灣同鄉會，也有高度老化的現象，大多同鄉會會員，都已臨近或遠超退休年歲，在嚴厲的疫情狀況下，大家能照顧自己，保持身心健康，值得互相恭喜。

新冠肺炎疫情狠

同鄉活動皆暫停

浩劫歸來去健行

口罩難掩樂心情

有些同鄉們，一直期盼另外兩項固定活動，金桔會和愛頌俱樂部，也能開始動工。奈何礙於室內活動的限制，還需要等待一陣子，希望不久就能恢復正常。從6月底到現在，同鄉會連續辦了數個健行，同鄉都踴躍參加，其中還有個摸蛤仔兼洗褲，支持台灣加入聯合國的社區漫步，但也有一次，因聯絡不妥，只有十來人參加。11月初的健行，從往常的上午九點集合，改成八點集合。清晨一早，和太太匆匆打點好，到集合地點時，剛好八點，但是整個停車場，只有三位同鄉，數分鐘後，再來了兩位，心底有點納悶，是否聯絡再次出問題？七個人，都是認識多年的老朋友，其中三位，當過同鄉會會長，等到八點二十分，有位提議不要再等了，按照一般路線，邊走邊聊往山上爬。走了大約一小時，突然間，遠遠看到一大群亞洲人，由對面向著我們的方向要下山，和他們碰面時，其中竟有熟悉的臉孔，還高興地在打招呼，原來，他們是當天參加健行的同鄉，意外地喜相逢，瞬間溫馨滿山坡，微笑四放，興奮萬分。

八點集合有點早

七人健行有點少

三位會長有點老

一群同鄉有點吵

我們七人，順道折返，加入同鄉會團隊，沿途聊天中才知道，沒有看清楚通知單，停在另一個停車場。真巧，同樣的錯誤，將錯就錯，也不算錯。而其他大群的同鄉，聽說八點五分，就準時出發！同鄉在週末，都能趕在八點到場，如果健行或同鄉，沒有超強的魅力，怎麼可能？記得多年前，有位會長曾提到，台灣人不守時，習慣很不好，他希望能有所改變，但是，談何容易？沒想到，多年後，同鄉會有了第一次。好現象嗎？見人見智。先來的，可以聊天，何況南加的交通，也不是都很順暢，不是人人都能如願準時。但是，如果同鄉有其他活動安排，或只是要健行，被遲到的同鄉耽誤到，太無辜了。健行活動一個多星期後，發現有對好朋友夫婦，細讀了通知單，停對了停車場，但是因為慢了數分鐘，而沒有跟上同鄉團隊，失望地打道回府，沒有健行，沒見到同鄉，真可惜。不像我們七位，有共同的錯誤，也有共同的歡欣，真佳在。對了，曾參加過越南人的婚宴嗎？如果帖子寫六點開始，卻在七點半上第一道菜，那就算很準時，那是多年前的個人經驗，不知道現在是否還一樣。

台灣八點過五分

撥開人情理真順

越南六點七點半

到底準時安怎看