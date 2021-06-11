皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項新調查顯示，自從拜登（Joe Biden）取代川普（Donald Trump）成為美國總統以來，美國的全球聲譽顯著提升。圖為2021.6.10美國總統拜登夫婦抵達英國與英國首相強生合照。擷自PBS News hour影片

皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項新調查顯示，自從拜登（Joe Biden）取代川普（Donald Trump）成為美國總統以來，美國的全球聲譽顯著提升。

調查發現，在進行調查的16個國家中，超過60%的公民表示相信拜登在處理世界事務時「會做正確的事情」。

調查顯示，全球對美國的好感度在川普入主白宮的四年間大幅下滑，現已開始回升。

自去年以來，德國和法國這類盟國對美國的好感度上升了30%。去年，德國、法國、加拿大、英國和日本民眾對美國的正面看法接近歷史低點。

據該調查顯示，法國民眾中，對美國持正面看法的比例比去年的31%增加了一倍多，現達到65%。在歐巴馬（Barack Obama）擔任總統的八年中，每年至少有六成法國公民對美國持好感。

這項調查是在拜登抵達英國的一天後發布的，這也是他就任總統後首次出國訪問的第一站，目的是重振美國的全球地位，並加強與歐洲重要盟友的關係。

僅管美國的全球地位有所提高，但調查也顯示，在接受調查的16個國家中，許多國家對美國作為國際合作伙伴和民主健全的國家持懷疑態度。

大多數國家的大部分民眾表示，美國的民主「曾經是個好榜樣，但近幾年不是」。

在這16個國家中，只有20%的民眾認為美國是一個「非常」可靠的盟友，但大多數國家的大部分人表示，美國「有些」可靠。在加拿大、法國、希臘和西班牙，約三分之一的公民認為美國不是一個可靠的全球合作伙伴。

皮尤研究中心的這份調查是在今年3月12日至5月26日間進行，調查了澳大利亞、比利時、加拿大、法國、德國、希臘、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、新加坡、西班牙、瑞典、韓國、台灣和英國的16254名成年人。