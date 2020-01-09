廖萬督醫師，1917年生於雲林二崙鄉來惠村，其父是地主，家庭生活富裕。從小就常看到佃農來向祖父求情希望少繳田租，他的祖父也常答應佃農而說：「我少收你的，但你不能告訴別人喔!」廖萬督自小就因同情佃農而有悲天憫人胸懷，立志學醫要濟世救人。長大後赴日本學醫完成學業，於戰後返鄉，開始籌備二崙鄉衛生所的設立。

1950年6月1日，廖萬督以自己家當醫務所開始服務鄉民，同時首創二崙鄉的衛生保健制度，他申請到當時聯合國兒童基金會援助計畫，為兒童及鄉民治療砂眼、瘧疾、頭癬及各種傳染病，當時環境衛生不良，流行病猖獗，廖萬督教導民眾衛生觀念，對社區醫療全力投入，頗受鄉民擁戴。沒想到白色恐怖時期受人牽累，因「匪諜」案竟於1951年被國民黨情治單位逮捕入獄，當時二崙鄉民為了敬愛的醫生含冤被捕，就集體向政府陳情，結果誰知愈陳情判愈重，本來被判七年刑期，竟加為十年，後來鄉民又陳情，竟又被加判為十二年，廖萬督家人只好請鄉民不要再陳情，否則恐難逃死罪。

廖萬督入獄後受盡酷刑，被疲勞審訊不給睡覺，用針刺入指甲痛不欲生，獄方為求口供不擇手段，他在軍法處折磨3年才於1954年判刑確定送往新店安坑軍人監獄。由於當時台灣社會仍處於戒嚴專制時代，親友也不敢來往，家人受盡委屈，常被人背後指指點點稱為「匪諜的孩子」而飽嚐人間辛酸。後來廖萬督被移往台東泰源監獄服刑，因獄中缺乏醫療人員，他就在監獄的醫務所重操醫業，為受刑人及附近的原住民看病，也才改善了他在獄中受到的痛苦待遇。1964年出獄後返鄉，受到二崙鄉親熱烈歡迎。但廖萬督仍然受到情治人員不斷騷擾，經常半夜臨檢，翻箱倒櫃並干擾左鄰右舍，使他無法在故鄉安靜行醫，即使北上台北要行醫也不得安寧。1968年，廖萬督乾脆遠走偏鄉到花蓮的光復鄉，開設惠仁醫院照顧原住民病患，因他的醫術精良，救活不少窮苦的病患，即使收不到診療費他也甘於助人。

1975年，廖萬督應美國醫療團體邀請赴美演講，他的女兒和女婿在加拿大就留他住了半年，之後在日本的女兒又幫他申請到日本的紅十字會醫院工作，由於他認真負責充滿愛心又精通日文，很受到日本病人敬重和親近，所以晚年在日本度過。沒想到1978年，廖萬督的獄中好友十多人竟然在台灣又被捕入獄，幸好當時他已經旅居國外才免於再度受難。1984年，廖萬督逝世於日本神戶，結束了他充滿苦難的一生，但他對故鄉和病人的愛仍長留後人心中!



廖萬督全家福。圖／廖純如提供