作者指出，陳玉珍（左1）是金門選出來的立委，她的選票來自金門，不是台灣本島，而金門的主流民意與台灣的主流民意正好對立，她要穩定政治版圖，必須依循金門的主流民意，表態親中的態度。圖／擷自陳玉珍臉書

親中女藝人歐陽娜娜在中國「十一國慶」晚會活動上獻唱《我的祖國》，消息曝光後，引發各界撻伐，不過，立委陳玉珍在政論節目中卻力挺歐陽娜娜，還反嗆大家，中國有很多好看的宮廷劇，是不是都不要看？也有很多人在淘寶購物，是不是都不該買？這些都是與統戰有關，她還說，若政府要處罰歐陽娜娜，一定要有法有據。對此，不僅全場來賓都聽不下去，前中國國民黨台北市議員、自稱藍軍的鍾小平也出言反駁。

陳玉珍與吳斯懷、葉毓蘭齊名，是民進黨相當歡迎的政治人物，有了他們，民進黨的選戰就輕鬆多了。2018年的九合一選舉，民進黨幾乎崩盤，不只各地選舉結果退步，連可以躺著選的地區都選到躺下了，代表民進黨已背離主流民意，一般人評估，2020年的大選民進黨必定下野，蔡英文扮演總統直接民選後第一個沒有連任的總統，可是陳玉珍們促使民進黨全面翻盤。

2020年的大選，該敗的民進黨卻大獲全勝，一般人認定香港的反送中使蔡英文撿到槍，事實上是台灣的主流民意反中，因為多數台灣人認定台灣就是一個國家，而中國卻認定台灣是中國的一部分，意圖併吞台灣，處處打壓台灣，主流民意因而積極保台。由各政黨的表現促使主流民意認定中國國民黨親中，綠營的第三勢力還不成氣候，唯一能抗中者只有民進黨，雖然對民進黨不滿意，但為了抗中，不得不支持民進黨。

台灣的主流民意之所以認定中國國民黨親中，是因為該黨內部有太多陳玉珍們，有這些人在，中國國民黨就難擺脫親中的色彩。該黨年輕世代很清楚中國國民黨就是輸在國家定位，因而積極推動改革，然而該黨保守派不認同台灣，抗拒該黨本土化，使改革停頓，更有陳玉珍們加強親中形象，使該黨距離主流民意越來越遠，有她們在，民進黨再爛，也可以繼續執政。

綠營一直將陳玉珍當作笨蛋或小丑，有她在，民進黨不想執政也難。事實上說陳玉珍笨的人才笨，別忘了陳玉珍是金門選出來的立委，她的選票來自金門，不是台灣本島，而金門的主流民意與台灣的主流民意正好對立，台灣主流民意反中，金門的主流民意卻是親中，她要穩定政治版圖，必須依循金門的主流民意，表態親中的態度。若她是無黨籍立委，其言行不會影響中國國民黨，問題她是中國國民黨籍的立委。

當年陳玉珍脫黨當選立委，是中國國民黨將她當作寶撿回來，當該黨要擴張政治版圖，依循台灣的主流民意，切割中國時，陳玉珍卻不理會政黨的前途，只想擴展自己的政治版圖，追求金門的主流民意，發表親中的主張，以中國國民黨的前途換取自己的政治版圖，她一點都不笨，笨的是中國國民黨，不過她可算是惡，以政黨的前途換取自己的政治版圖。



台灣的主流民意之所以認定中國國民黨親中，是因為該黨內部有太多陳玉珍們，有這些人在，中國國民黨就難擺脫親中的色彩。圖／擷自陳玉珍臉書