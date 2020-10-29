10月26日，國家通訊傳播委員會舉行中天換照聽證程序。而整個過程雖全部公開，且也讓當事人、利害關係人等為發言，這是否代表聽證程序完全符合正當程序保障之要求，卻有很大的疑問。

依行政程序法第108條第1項，行政機關為聽證程序者，因此所做成的處分，就必須審酌聽證的全部結果。也因聽證有如此強的法律效力，其過程就應公正、公開，更應給予當事人正當程序之保障。而行政程序法也規定，在聽證前得以為預備聽證，以來計畫程序的有效進行，並能讓當事人有所準備。只是依據行政程序法第58條第1項，要否舉辦預備聽證，完全由主管機關來決定，就使預備聽證的規定，早已成為具文，當事人的防禦權準備，也因此受到侵害。

而既然聽證程序如此重要，甚至具有準司法的性質，其主持人自必須具有公正性。只是如中天換照的聽證會，都是由國家通訊傳播會的委員來主持，但在當事人無權為異議下，總難免讓人有裁判兼球員之質疑。或可以正當化理由在於，國家通訊傳播會乃具有獨立性，且根據國家通訊傳播委員會組織法第4條第1項，其委員任期四年，並由行政院長提名、立法院同意，自無庸有獨立性之質疑。惟國家通訊傳播委員會之委員，既為專任且得連任，實很難防止投誰所好的思維與決定。尤其若行政權與立法權，都掌握在某一政黨，能否保證委員的產出之獨立性，恐更有疑問。

故為了避免委員憑藉自我的主觀與恣意，於聽證程序中，委請鑑定人出席陳述意見，如中天換照案，就更具有重要性。只是於行政程序法中，只在第61條出現，當事人得對鑑定人發問之明文，但對於鑑定人如何產生及事前是否必須提具鑑定書、是否得詰問等等，卻是付之闕如。如此簡陋的規定，就造成鑑定人之委請，完全由主管機關決定，當事人既無自行委請鑑定人之權，亦無從事先得知鑑定內容與意見，致也無從為是否為公正客觀第三人之檢視，更難為詰問之準備。

面對可能造成突襲的鑑定意見與陳述，或可藉由即時的詰問，以來彌補與保障當事人的防禦權。只是根據行政程序法第61條，對鑑定人之提問，竟必須得主席同意，而非當事人的程序權。而於中天換照聽證會裡，就完全顯露出此等問題，甚至有鑑定人在陳述後離去，當事人自也無任何詰問之機會。

現代法治國家，強調者，不是只要符合形式的法律規定，更必須強調實質的正當性。也因此，具有準司法性質的聽證程序，主持者就必須保持公正第三人的角色，類如國家通訊傳播委員會，既然擁有決定權限，是否宜由其中委員來主持，實有檢討之必要。同時，也應賦予當事人選任鑑定人、證人等之權利，更該賦予其詰問權。惟有充實程序保障與精密性，才能符合正當程序保障，若不如此為改革，就算實體理由再有正當性，也必然面對程序不正義之質疑。



2020.10.26NCC舉行中天電視換照聽證會。圖／擷自公視新聞影片，民報合成