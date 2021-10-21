田寮南勢湖呂家，1870年同治9年典契和1898年明治31年杜絕盡根契之烏山魁仔寮土地契約書。契約中的呂逞是呂家第四代。呂銀象是第六代，是作者祖父。圖／呂自揚提供

烏山西麓水蛙潭，社番散住山凹間；

社民不知何處去，唯留古契在人間。

——〈水蛙潭〉



大崗山後平埔村，呂家世居傳基因，

兒娶英國金髮女；生孫膚白肘橫紋。

——〈台灣平埔肘橫紋〉

一

荷蘭時期，台灣南北沿海平埔，平均10至20公里，皆居住有1603年〈東番記〉所說各自獨立的大小原住民村社。只高雄平原原住民，1635年12月25日遭荷蘭攻打逃遷屏東平原後，從此無村社。這些平埔原住民，清代日治時代稱為土番、熟番，今稱平埔族、南島語族或南島族。

歷經荷蘭、鄭氏統治，很多村社或合併或遭攻打而遷徙、消失。1697年郁永河從府城坐牛車到淡水北投採硫，沿途皆有番社。1722年黃淑璥《台海使槎錄．番俗六考》，記載南路屏東平原有8社，北路府城至淡水有110社。

二

清領期間，很多福佬客家漢人移民來台。到日治初期調查，南北沿海平地居住的幾乎都是福佬客家人。平埔社番漢化之外，因受壓迫、土地喪失或其他原因，幾乎已從平地消失。有的遷往平原東邊山區，像台南東山吉貝耍，高雄內門、甲仙，屏東高樹加蚋埔。

文獻記載中部今彰化台中苗栗十多社，在嘉慶道光年間，集體遷徙到噶瑪蘭（宜蘭）和南投埔里。屏東平埔族道光年間遭客家人李受攻掠，遷徙瑯嶠和花東海岸與縱谷。



屏東高樹山邊的加蚋埔，現仍居住平埔馬卡道族。圖／張富茗攝影 作者提供

三

根據日治以來，研究者收集的清代社番土地典賣契約書。至少自清乾隆年間起，福佬客家人（或漢化社番）皆須與社番立典佃或買斷契約，才能入墾番社土地。

番社有公有地和社番私墾地。社番立典佃契取銀，將土地交給承典銀主「起耕掌管」「收租納課」，並可建屋居住。契約大多5至20年，期滿贖回或重新立契或改典他人。無銀贖回土地由銀主繼續掌管耕作，變成銀主所有，或立「杜絕盡根契」賣斷。立契須將所有上手契約書交付給下手典買者。「典」土地等於「當」可耕作土地。



《大崗山地區古契約文書匯編》（2004）封面，陳秋坤蔡承維編著。圖／作者提供

四

一般說法，漢人很多是用暴力欺壓、典租地不還和詐騙手法侵占平埔土地，也有平埔族以女繼承產業，漢人因娶平埔女人而取得土地，說是「娶一個某，較贏三個天公祖」古俗語的由來。

很多是大戶向官方申請開墾「荒地」，招佃開墾而佔有土地。

五

高雄大崗山以東，至烏山（中寮山）之間的田寮月世界地形山區，光禿陡峭平地少。清康熙時就居住「康熙朝歸化入版之初，劃地歸番定例」（道光5年1825年水蛙潭社公告）的新港、水蛙潭、尖山、大傑顛四社平埔社番，依官方劃定社界，散住在山凹平坦地方。何時開始在此居住無記載。



大崗山東至烏山（中寮山）的田寮月世界山區。遠方是大小崗山，右下方是南二高中寮隧道。圖／作者攝影

民間保存土地典賣古契，約500件，新港社與水蛙潭社最多，有的是左邊寫羅馬拼音新港語，右邊寫漢文對照的雙語契約「番漢契」，學者稱為新港文書，有的只寫單語漢文，民間皆稱「番仔契」。是全台灣保存土地古契最多的地方。

依現存古契，四番社皆設有土目。田寮人祖先是在雍正、乾隆初年起，得官方允許先後入墾番社土地，每一筆土地皆有立契納番租。年代最早的是水蛙潭社1740年乾隆5年佃批契仙草埔（今田草埔）土地，最晚的是1898年日明治31年杜絕盡根契（賣斷）烏山魁仔寮土地。

二、三百年下來，大崗山後每筆土地幾番轉手典賣，皆為福佬人或漢化社番所有。社番失去土地後皆已遷離原居地，只剩幾戶居住。

六

作者呂家祖先約於乾隆年間1770年，向烏山西麓水蛙潭社番，典買荒山環繞的南勢湖土地耕墾定居，並典買其他山林耕作。其中一筆烏山魁仔寮山林地，1870年同治9年開始承典，於日治時代1898年明治31年立「杜絕盡根契」買斷為呂家所有。

從小就聽長輩和鄉親說，田寮古早有住社番，曾有「番仔起山」之說。

家父常說呂家魁仔寮土地，是向尖山社番買的。契約書卻寫是水蛙潭社，可能是日治時代只燕巢尖山社還住有仍在「作向」的社番，而說成尖山社番。

七

大崗山後田寮，是最靠近沿海平原的平埔族居住地，是最多平埔語地名的地方。相傳平埔族皆遷往內山，卻皆不知遷往何處？只留下全台灣被保存最多的平埔族典賣土地契約書。

那一張張，多達四、五百張紙色已古黃的古文書，悠悠也幽幽的在訴說著二、三百年來，原先居住的平埔族和後來的福佬漢人，在這片荒涼的土地山林，先後耕墾居住的歷史滄桑，和相互融合通婚，共同生活的身影。

田寮人祖先，清代單身來田寮典買土地耕墾居住，世代皆與山區有平埔血統的女子通婚，可說身上都有平埔族的血統。

大崗山後田寮人入墾平埔族土地，與平埔互動生活居住的歷史，可說是台灣三、四百年來，福佬客家漢人移民入墾平埔族土地的歷史，最有代表性的縮影。

附記：

一、請參看本專欄〈台灣平埔族〉〈田寮呂家古厝〉〈傳到美國的台灣平埔血統——肘橫紋〉三詩文。



〈台灣平埔肘橫紋〉詩圖卡。圖／作者提供

二、2004年高雄縣文化局與中研院台灣史研究所出版《大崗山地區古契約文書匯編》，收土地古文書約300件，有多件新港文書。

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乾隆5年（1740）水蛙潭社土地佃批古契，是大崗山後現存年代最早土地古契。圖／陳春興存藏，作者提供

三、2014年3月，長榮大學臺灣研究所溫振華教授，發表新發現水蛙潭社與新港社古文書200多件，也有雙語新港文書。



2014年溫振華教授在長榮大學發表發現新港與水蛙社之新港文書。圖／作者攝影