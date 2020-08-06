「希望種子計畫」是由台灣電力公司、門諾醫院、門諾基金會合作所舉辦，希望提供給設籍花蓮、家境清寒且就讀大學階段的學生，在暑期有一個健全的工讀機會，至今年止已經邁入第十六屆。本計畫開放給中低收、低收、原住民家庭身分的青年申請，讓在地的大專學子不僅僅能趁暑期工讀分擔家中經濟壓力，也可以回饋家鄉、服務社會，是創造雙贏的一項計畫。

2020年度暑期在門諾基金會服務的部分已於8月5日順利完成。今年門諾基金會除了請學生在花蓮總會協助行政以外，也邀請學生在督導的陪同之下，到吉安工作站、新城工作站、秀林工作站進行個案訪視與協助居家清潔。8月5日的最後一站是到新城的何先生家中進行整潔。高齡88歲的何先生雖然尚可自由行動，但目前有明顯失智症狀，兩位兒子都因在外地工作無法就近照顧，何先生也不太喜歡與人互動，防衛心相當重。因平時參與門諾基金會的送餐服務並且認識督導，加上鄰居的遊說，學員才順利進入阿公家中進行清潔工作。

參與「希望種子計畫」，就讀遠東科大大二的胡同學表示，他也是住在新城且是由阿嬤帶大的，目前自己跟妹妹都在外地求學，他的阿嬤也是一人獨居在新城家中，受到許多人的關心與照顧，因此感觸特別深，很感謝許多社福機構為獨居的長輩們服務，他與妹妹才能無後顧之憂的到外地讀書；慈濟科技大學護理系三年級劉同學則表示自己是來自太巴塱部落，看到部落青壯年人口外移情形相當嚴重，長輩們獨居且環境堪憂的狀況對她來說在部落相當普遍，因此很能了解長輩面臨的狀況。

門諾基金會表示，由於獨居的弱勢長輩或身障者常常無法自己定時清理整潔，房屋空間內容易累積灰塵、汙垢或雜物等，因此這次透過「希望種子計畫」，有四到八位的學生可以為單一個案服務，對於機構和個案來說都是一大福音，過去十五年來已經累積共有244位學生參與本計畫，所補助青年學生的獎助工讀金也高達1327萬，非常感謝台灣電力公司的支持。

門諾基金會也表示，期許「希望種子計畫」讓花蓮在地青年透過工讀機會，能夠認識長照2.0與社會福利的重要性，成為未來成為高齡社會底下對長者友善的種子，灑在台灣與花蓮的每一個角落並且開花結果。



參與「希望種子計畫」的同學都是花蓮在地的孩子。圖／門諾基金會



認真打掃的同學們。圖／門諾基金會