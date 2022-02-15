他，人氣爆表的眼科良醫吳國揚教授，曾因連續看診20小時而被媒體封為「爆肝醫師」、「超人醫師」。陳永興推崇吳國揚眼科是高醫金氏世界紀錄，求診人數眾多與細心診療曾從上午8點半至隔日凌晨4點半跨日連續看診….

吳國揚醫師屆齡65歲本月甫從高醫門診榮退後，首個公開行程就是上週日上微微笑廣播網接受陳永興醫師專訪「聽醫生講看覓」。他在《火線人物》看板題字：敬愛生命。吳國揚在節目中分享與談人生各階段與當前3C科技當道面臨的各類眼疾與防護診療專業之道。廣播現場並開放民眾CAII-IN提問，果不其然，電話甫一公佈即熱線滿檔。

吳國揚教授在高醫附設醫院擔任眼科主任，並在高醫大傳授、培育學子桃李門生滿天下，當前「教學門診」主要是其學生看診，他只在旁指導。而應眾多病患要求，設在高雄市三多二路141號的「吳國揚眼科診所」將在3月1日開始診療，相較過去在高醫附設醫院的門診量而言，他笑說，這是半退休門診。

「吳國揚眼科診所」門診時間：星期一、三、五早上8：30〜12點；星期二、四早上8：00〜11：30；星期三下午2點〜5點；星期六、日休診。門診電話：07-7233701

高醫大醫療事業企業工會是台灣工會史上第一個「醫療」工會組織，連續擔綱兩任理事長的吳國揚本週日(2/20)將再上廣播現場與談分享工會運動史，尤值一提的是任內包含高醫轉型正義的各項努力。

1957年(民國四十六年) 11月陳振武教授在高醫創辦人杜聰明博士力邀下，結束台大醫學院教職及臨床服務，南下創辦高醫眼科，陳振武一手創辦台灣首座眼庫，其一生，是台灣眼料發展的縮影。1972年擔任高醫附設醫院院長。高醫臨床教學、學術研究與服務制度很多都是其一手建立。其有句名言：「高醫是員工所創造的醫院」。吳國揚師承陳振武，他也是陳振武防盲教育基金會執行長，目前也是台灣高醫大全球校友總會的理事。

此外，今年農曆年假後醫學界杏壇盛事就是媒體報導：教育部同意中山大學、清華大學、中興大學等國內多所大學申請增設學士後醫學系，陳永興與吳國揚也將在節目中與談分享當前醫療議題看法。

眼科醫界大老、人氣醫師吳國揚教授2/13日與談，完整內容上網民報-微微笑廣播網。2/20日上午11點〜12點吳國揚將再上廣播現場與陳永興「聽醫生來講」精彩對話內容，敬請期待！