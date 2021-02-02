天氣晴朗，打開朝西的落地窗，站在巴比倫義式陽台上，心情悠閒恰似打開心扉裡那扇窗，意境恰似台語歌〈阮若打開心內的門窗〉。圖／陳順勝

週日（1/31）休閒日，活動只安排中午與社團法人高雄縣醫師公會王宏育理事長會餐對話。理事長與監事長餐敘除了學長、學弟相互聯誼，大部分討論公會的發展、會員的照顧、人才的培養、年輕醫師與幹部的栽培與訓練，最後我們還互相關懷上了年紀後如何調適家庭生活的經驗。

隨著年歲增長，夜裡我的睡眠需要越來越短，白天打盹的頻率越來越多，睡眠韻律變成多相性睡眠。睡眠是我的專業之一，所以韻律的改變不會成為我心裡的負擔，也從不為此擔心。一大清早備餐用完餐後，讀書寫完文章，此時東方已過魚肚白，社區方圓兩公里內的群群白頭翁開始吟唱，此起彼落，歌聲的優雅扣人心弦。由於天氣放晴，打開朝西的落地窗，站在巴比倫義式陽台上，心情悠閒恰似打開心扉裡那扇窗，意境恰似台語歌〈阮若打開心內的門窗〉，也浮起江蕙的歌聲。

與理事長十二點相約在一家法國餐廳「THOMAS CHIEN Restaurant」，這是高雄港灣頗具口碑的一間法式料理，主廚是簡天才師傅，在南台灣頗負盛名的法國餐廳師傅，在不少美食節目看到他的身影。他曾是Pasadena 帕莎蒂娜法式餐廳的廚藝總監。THOMAS CHIEN Restaurant的座位就是很傳統法式餐廳，椅子跟沙發、典雅的紫色與黑色，素而浮誇，與一般西餐廳一樣，午餐比晚餐便宜不少，人群也不會鼎沸，是用餐聚會很好的選擇時間。



作者與社團法人高雄縣醫師公會王宏育理事長（左）會餐對話。圖／​陳順勝

很快我們先點好午餐，套餐有兩套稱為A，B以做區別，菜單都是季節性的會依季節與食材做改變：

午餐套餐A主廚精選開胃小品：油封鴨腿、蕎麥薄餅；有機南瓜湯；台灣豬肉培根。主餐選擇有三：黑羽土雞、野菇、球芽甘藍；市場鮮魚、海藻、檸檬奶油；；或雲林芸彰牧場菲力、馬德拉酒。主廚甜點三選一：變奏提拉米蘇、豆乳蛋糕、黑糖薑片、黑芝麻冰淇淋；米布丁慕斯、金桔草莓雪酪。咖啡/茶、小茶點。

午餐套餐 B主廚精選開胃小品：白鰻、金桔、茉莉銀針；鴨肝蒸蛋白蘑菇奶油湯；主餐選擇有三：胭脂鴨胸、柑橘、胡蘿蔔、羊臀上蓋、薄荷、黃瓜、美洲螯龍蝦、咖哩風味。主廚甜點三選一：變奏提拉米蘇、草莓千層酥；巧克力冰淇淋；香蕉、牛奶糖蛋糕、杏仁冰淇淋。咖啡/茶、小茶點。



餐點示意圖／陳順勝，民報合成

我點了胭脂鴨胸套餐，因為年內分別在四家不同的米其林等級西餐廳點過，我想以同一料理品味比較鴨胸料理的異同與特色。

席間大部分的時間我們討論醫師公會空間與機能的擴展規劃、因應COVID-19的挑戰如何帶向新的調整，特別是兼顧現代化與品質的提升所需的教育與訓練、會員的照顧、人才的培養、年輕醫師與幹部的栽培與訓練。我們議題涉及從國內各公會新會館規劃的經驗延伸到我們對未來的構想、整合會員須取得多如牛毛的臨床證照訓練規劃為單一Diploma for Postgraduate Year（DPGY）學術後文憑學位制，一年內利用假日除了加強全科的臨床實務訓練，以補足過去太偏重專科訓練忽略全科技能的缺點，同時取得包括ACLS、長照、安寧照顧、緩和醫療、醫學倫理學分……等證照，外加公會與衛福部的文憑證照（diploma）。我們也談到把學術委員會提升為公會的醫教單位，因而新的會館與組織改造有其必要。而為讓公會幹部提升功能層級，公會有提供繼續教育的機會的職責與鼓勵辦法，這種提升所需的投資是值得的。



途經澄清湖旁的水田上，映照毫不吝嗇地釋放黃金光芒剛準備要下山的太陽。圖／陳順勝

今天是2020年1月最後一天，回程先回醫院加班處理未竟事宜，騎著單車回家也是狗狗晚餐前遛狗時間，途經澄清湖旁的水田，太陽剛準備要下山，毫不吝嗇地釋放他的黃金光芒，喜歡今天的生活，覺得自己的傳承充滿無限的希望！也回想起來一生與老師的互動是我影像最深刻的時光，讓我回顧在台灣與恩師洪祖培教授、陳榮基教授與英國指導教授Alan Riches的生活合影照相！



作者回顧與老師的互動美好時光，圖左1洪祖培教授，右上圖左為英國指導教授Alan Riches，右下圖右為陳榮基教授。圖／陳順勝 ，民報合成