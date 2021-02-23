圖說：緬甸反政變民眾示威進入關鍵時刻

緬甸的軍事政變已經檯面化，中共雖然沉默一陣子，仍然無法擺脫介入政變的痕跡，包括軍政府全面實施斷電斷網，造成示威者聯絡不方便，緬甸的網路基礎設施本來就是華為一手打造，所以緬甸的民主派指責中共華為所為，也就合理推定了。

軍方對示威強力鎮壓

前幾天，示威群眾包圍中共大使館，逼到軍方開槍鎮壓，已經造成多人死亡，目前也有超過500名示威者被捕，西方國家雖然聲援緬甸的「全民盟」翁山蘇姬，要求立即釋放被囚禁的政府官員，但是，軍政府是否會態度放軟，端看未來的發展。

中共王毅首次對國際發音，希望緬甸軍民雙方在憲法架構下解決爭端，但是，對軍事政變的舉動卻沒有指責，很顯然心裡有鬼。

國際媒體分析，中共在緬甸圍事，目標多重，可以說是「反印太戰略」的超前部署，一石多鳥的計謀，過去，中共在中緬邊界，與緬甸軍方雖然有多次衝突，主要原因是中共支持「果敢獨立運動」，但是，雙方快速化敵為友，當下，中共暗中支持軍政府奪權，實際是隱藏陰謀，因為一但奪權成功，軍政府勢必成為國際指責目標，藉此把軍政府逼上梁山，成為國際上譴責的對象，未來，孤單的軍政府，只能向北京靠攏，慢慢變成北京的羽翼，這種情況和中共收攏北韓小弟的計謀一樣。

其次，中共早就把緬甸視為戰略要衝，「一帶一路」的項目跤眉港，本來設計有十個軍用碼頭，被翁山蘇姬減為兩個，中共大為不爽，這個港口和巴基斯坦的瓜達爾，以及斯里蘭卡的漢班托塔，全部完成之後，將是中共油品從中東直接上岸的地點，如此一來，縮短航運，中共就可以避開美國印太戰略，對印度洋和南海的封鎖，就算美中兩國為了南海主權開打，美國把南海航道封鎖，也不足以影響中共對油品的需求。

其三，控制緬甸等於向拜登政府施壓，歐巴馬時代，美國好不容易讓緬甸轉型到民主大道，如今又被獨裁軍政府班師回朝，美國相當難堪，中共也知道，拜登在對中政策上左右搖擺，看準這一點，給拜登下馬威。

簡單說，目前的美國拜登政府，處境和阿共習近平毛病雷同，都面臨內憂外患，同病相憐，拜登對內有極左派的壓力，中共的紅色滲透，以及武漢瘟疫疫情，和經濟復甦兩者相互糾纏，外面又有中共的挑釁，而阿共國的習大王，對內正在與江派及紅二代鬥爭進入高潮，最近又因為疫情處理過於強勢，疫苗施打副作用太多，加上東北經濟日漸蕭條，百姓生活困難，要面對東北人民的反共聲浪，很擔心內亂就是從東北打響，只要有人搧風點火，飢寒交迫的東北人說不定真的站出來造反。

保守派質疑拜登政策

拜登登上大位以來，企圖區隔川普主義的政策，態度很明顯，川普對中共策略是極力壓制，無極限戰爭，硬地來，對著幹，而拜登手段，明說是競爭和合作，簡單說是軟中有硬，回到以前的談判老路，但是，美國共和黨對拜登的綏靖政策，已經提出警告，前幾天，眾議院的保守派領袖班克斯正在發動對拜登對中政策的質疑，拜登上台後，給中共軍方企業到美國上市，開啟一扇窗，本來，川普已經把門關上，拜登又悄悄打開；第二、對孔子學院的驅逐令，拜登也改變態度，只要孔子學院工作、財務維持透明，還可以持續留在美國，這無疑地給中共紅色滲透機會；第三、對華為的封鎖，拜登也考慮給華為一線生機。這三點改變，令堅持反共的保守派議員相當感冒，認為拜登又走到親中的道路上，拜登家族過去和中共的利益糾纏，也再度被人提出質疑，用放大鏡檢驗。

到底川普主義可以有效壓制阿共，或者拜登的軟硬兼施可以壓制阿共，可以說是見智見仁，有人認為，川普一路強硬下去，會把阿共逼到無路可退而狗急跳牆，反而會爆發戰爭，拜登搞曖昧政策，軟硬相互呼應，比較不會逼到中共狗急跳牆發起戰爭，這兩者看法差異很大，只有等待未來事實可以證明了。



緬甸的軍事政變群眾發起示威反抗軍政府，軍方開槍鎮壓，已經造成多人死亡。圖／擷自公視新聞2021.2.22影片