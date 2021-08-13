近年世界各地民主運動四起，新世代都在其中扮演關鍵角色，推動國家改變的希望….

青年的時代，青年的主場！迎接國際青年日，聯合國/NGO世界公民總會、平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟等團體，8月12日晚舉辦「國際青年日：太極門1219事件平反第14週年線上論壇，邀請國內外專家學者與海內外青年與談，透過年輕人的發聲，期許政府勇敢落實改革，保障台灣未來。

(https://youtu.be/JNpf3mwRLyI )

尤值一提的是論壇播出專題影片，今年全球規模最大、最重要的宗教信仰自由活動—國際宗教信仰自由(IRF)高峰會在美國華府舉辦，其中長期救援太極門案的平反1219行動聯盟舉辦了周邊會議，許多專家呼籲台灣政府解決太極門案，保障每個人的宗教信仰自由。太極門是文化心靈修行團體，曾於2000年3月22日應美國參議院外交委員會主席Jesse Helms參議員的邀請，在國會山莊進行文化展演。當時，哥倫比亞特區市長Anthony Williams特別宣告2000年3月22日為太極門氣功養生學會日，並稱讚太極門是國際和平親善大使。

1996年發生的太極門案，法院早已宣判太極門無罪無欠稅，然而太極門修行道館預定地竟然在2020年被國稅局與行政執行署聯手拍賣、收歸國有。德國歐斯納布魯克大學駐台教授Dr. Lukas Lien長期為太極門發聲，他指出國際青年日就是一場公民教育，啟動各國政府的決心和資源解決全球青年問題，加強對人性尊嚴和人權的意識。而太極門做為全球愛與良心運動的發起者，則將成為未來世代的領袖，喚醒世人對青少年保護和青少年教育的理念。

主持人Damon Tsai談到，太極門掌門人洪道子博士多年來仍致力於傳揚愛與和平，未曾停下腳步，走遍全球101國，邀請399位各國元首及各界領袖鳴響世界之愛和平鐘，許下和平心願，發揮正向影響力。多明尼加總統費南德茲曾於2005年鳴鐘，後來調停了哥倫比亞、厄瓜多、委內瑞拉三國的戰火，贏得國際讚譽。2008年太極門掌門人夫人、世界之愛和平總會副會長游美容女士代表會長洪博士在紐約頒贈「世界文化和平獎」以及「世界和平文化勳章」給費南德茲。

在美國的企業家Judy Lee，同時也是太極門弟子，她談到2008年時她跟隨著師父洪道子博士，參加了她人生中第一次國際活動——2008年在紐約聯合國舉行的第五屆青年大會。她記得師父鼓勵年輕人要隨時做好上台的準備，師父說:「任何一刻都有可能站出來當一位領導者，青少年要準備的就是儲備好能量，讓他人容易的發現你的影響力，這不需要刻意，而是從內在散發出來的自信、勇敢與潛能。」Judy表示，直到今天，她的師父依然在鼓勵弟子和世人讓心中的愛和良心引導他們為世界做好事！

Judy參加聯合國青年大會的下個月就參加了在巴黎舉行的聯合國《世界人權宣言》60 週年慶祝活動。當時她20歲，現在33歲了，在這13年裡，跟隨著洪道子博士一起參加多場聯合國和國際會議，看見世界各國的人權問題。上個月，參加了在華盛頓D.C.舉行的 2021 年國際宗教自由高峰會，關注全球各地宗教自由受迫害者的困境，太極門案件就是會議上所談論的人權迫害案件之一。她勇於站出來發聲，不僅是為了太極門的正義，更是希望全世界更多的人都能夠得到人權的保障，免受殘忍的迫害。

在香港擔任銀行經理的Jill表示，在全世界金融業從業人員最重要的就是以誠信保障客戶的權益，那麼反觀政府手中握有人民賦予的公權力，不更是應該秉持良心道德、謹守誠信的原則，來治理國家嗎？ 然而太極門早在2007年7月13日，最高法院判決確定無罪、無欠稅，從刑事案件衍生而來的稅單應自動撤銷。2010年6月17日立法院公聽會上，財政部公開同意撤回強制執行，並在2個月內解決太極門稅案，卻違背承諾至今仍未解決，太極門師徒修行道館預定地竟然被國稅局與行政執行署聯手違法拍賣、收歸國有。

牙醫師陳一萱表示，太極門的修行道場預定地，是供太極門師徒傳道、修煉之用，相當於教會禮拜的場所或用地，依據公政公約第22號一般性意見、強制執行法第53條及113條，不得為查封及拍賣的對象，但是行政執行署無視當事人的聲明異議，無視國家法律，仍然違法查封，甚至違法拍賣收歸國有，這是對人民宗教信仰自由的嚴重迫害。她呼籲政府立即依照行政程序法第117條主動撤銷違法稅單，歸還太極門師徒修行道館預定地。

美國大學生Gill分享她參加2021年國際宗教自由高峰會時，訴說了太極門被迫害、也奮鬥了近25年的血淚，許多來賓都感到震驚。因為所有人都認為台灣是亞洲的「民主燈塔」，不敢相信在台灣宗教信仰自由會受到侵犯。Gill認為因為自己愛台灣，希望台灣更好，所以挺身而出要求少數的流氓官僚必須遵循良心，修復過去的錯誤。

真理大學法律系副教授吳景欽表示，太極門案是司法稅法的照妖鏡，延宕至今25年沒有結束，面對外國學者都不敢開口說，台灣已簽署國際人權兩公約。他認為，稅法要走上法治，不能人治，台灣青年才有希望。