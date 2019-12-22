昨天高雄12/21 WE CARE 「罷韓」及「光復高雄」的大遊行示威，約有50萬高雄人走出來，看了如此浩大的場面，真是世事無常，選情變化多端，誰會知道：國民黨竟然推出剛選上且大勝的高雄市長韓國瑜，他不只辜負了市民的支持與期望，又不務正業、天馬行空、亂開政策支票、滿嘴唬爛，且擁有豪宅但自稱是庶民的韓草包，出來竸選總統，加上這半年來，港警及中共粗暴強硬的鎮壓香港「返送中」運動的香港人民尤其是年輕人，台灣人民也從「韓流」及「反送中」裡覺醒且火大地走出來，而民進黨則順勢而為，大力推銷了「芒果乾」，雪上加霜的是，這位「嘴巴會轉彎」且口無遮攔的國民黨白主席，又推出了形同「中共代理人」的吳斯懷、葉毓蘭、邱毅（後轉為新黨不分區立委的第一名）等.. 為國民黨不分區立委，結果卻讓國民黨及韓草包遭到更強勁「反韓流」的「寒流」反撲襲擊，民調直直落，如果在選前沒有任何意外，國民黨恐遭到選舉史上最大的慘敗！

而在上次由於「改革不公不力且權利分臟」而慘遭「韓流」襲擊，致使2018年11月24日 地方大選慘敗的蔡總統及民進黨，真是世事難料，民意如流水，這次更強勁的「寒流」卻反撲在「共產黨化」的韓及國民黨身上，加上香港「反送中」所產出的「芒果乾」，使蔡總統及民進黨的民調迅速從谷底大翻身，甚至節節攀升，真是形勢比人強，顯然強過如：「改革的不公不力」、一籌莫展的「司法改革」、遠離「台灣理念及價值」、「重大弊案如兆豐金、慶富案..的延宕及縱放」，甚至「論文門」的真假問題尤其是其「誠信」的大原則，且台派又無法團結，甚至被操弄地四分五裂，或許在這次的大選中，因為台派票源分散，可能難有任何大作為，如果沒有任何意外，蔡及民進黨預料將在這次總統立委大選中大勝！

整合台派 制衡腐敗民進黨

因此，我們在此也要呼籲台灣人民尤其是台派或中間的選民，應該將選票集中，投給那沒有被民進黨摸頭，或沒有被搓湯圓的小黨及其立委候選人，讓有志氣、有理念及堅持「台灣優先」、「正名制憲新台灣」及「公平正義」的候選人或這個政黨，並能夠超過政黨票5%而有更多的台派立委代表，為台灣「民主、進步、公正、獨立」的未來發出有力的聲音，以期發揮監督制衡的力量，並喚醒蔡總統及民進黨勿忘創黨初衷，及台灣人民對於尤其是司法、金融改革、轉型正義及經濟發展的殷切期待！

我們更深深期盼，選後台派能夠迅速整合，並形成相當力量，以制衡「國民黨化」且「權利分臟」而腐敗的民進黨，促使其回歸「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨理念，朝向「國家正常化」，堅持「台灣理念與價值」及「司法改革」，共同建立一個「自由民主、公平正義、尊嚴幸福、獨立平等」且真正屬於台灣人民的美麗國家如「東方瑞士」！