9月20日是2020年長庚醫院所有院區同步年度路跑的日子，我出外住宿宜蘭縣員山鄉德龍行館，一大早就在員山路跑。前一天清晨我向鄰居耆老請教附近景點，他們告訴我附近「望龍埤」很美，走路也不會太遠，我google一下地圖，路程剛好2.5公里，來回5公里，跟高雄長庚規劃的路程一樣，來回一小時可完成，還可在望龍埤觀光一下。

「望龍埤」，位於台灣宜蘭縣員山鄉枕山村的大礁溪山麓，湖山國小後面，面積約四至五公頃的埤塘。又名軟埤仔和枕頭山埤，因舊時夏季乾旱期經常缺水，村民期盼傳說中的龍能出現帶來甘霖，而有望龍埤之稱。三面環山的地下湧泉池塘，由雨水、山泉水及地下湧泉水匯流而成，水質清澈，為早期枕山地區的主要灌溉及飲水來源。周邊不但有環湖步道，更設有多條登山步道和觀景平台，是民眾登山健行的好去處，而後更因拍攝偶像劇「下一站幸福」的花田村而聲名大噪。

湖邊片中落羽松，可惜葉子尚未轉紅。碧綠的湖中有座小島，島上建置一座涼亭「望龍亭」，坐在亭裡感受涼風輕拂，炎夏最佳的享受與詩意。環繞望龍埤四周的環湖步道，及通往山頂的登山步道，適合健行休閒，步道沿途視野極佳，高處可俯瞰望龍埤的美貌，還有徐徐微風吹拂，讓人心曠神宜。



環繞望龍埤四周的環湖步道，及通往山頂的登山步道，適合健行休閒，步道沿途視野極佳。圖／陳順勝

宜蘭員山枕山村早在數百多年前即因為地形山洪爆發、土石沖刷，在目前大礁溪山麓自然形成一座湖泊，面積約四至五公頃。該湖屬於山中湖泊，海拔較高，湖水水位是隨著雨水量升降，因此湖中水量與當地居民生活息息相關，地方耆老則依「風從虎」、「雲從龍」之古諺，而取該湖名為「望龍」，祈求雲雨滋生，造福蒼生。

歷史上今天為員山鄉的地區，開墾史始於清乾隆58年（1793年）吳沙的姪子吳化引率漳州、泉州兩籍人來此地開墾。當時，漳籍人開墾的地區地名都冠上『結』字，泉籍人開墾的地區都冠上『鬮』字。現在的員山鄉還有結頭份、三鬮二、大三鬮等地名。嘉慶17年（1812年）八月，噶瑪蘭廳設治，此時員山鄉有員山堡、溪州堡。光緒16年（1890年），內湖仔墾戶自力開闢金源和圳，以枕頭山埤為水源，稱之為「龍目埤」，但因由周遭山巒不高，集水區域不廣，湖水盈枯無常，蓄水功能軟弱，被喚為「軟埤」。1920年臺灣地方政區改制，員山改為員山庄，隸屬臺北州宜蘭郡管轄。1980年代，水位降低至乾涸，湖底雜草叢生。2000年代，枕山休閒農業區成立後，為促進觀光，農委會水土保持局、宜蘭農田水利會及各界人士等幫助下，挖除埤內積沉泥土，修築埤岸，增建九曲橋、興建環湖步道、涼亭、島嶼，並廣植樹木、設置停車場，引取大礁溪，施放原生魚類，使該埤恢復生機。



「望龍埤」環湖步道一景。圖／陳順勝

在我路跑途中很多傳統的事物在此都還很完整的保留，特別標示這裡是歌仔戲的故鄉。查文獻《臺灣省通志》記錄員山結頭份人歌仔助者暇時常以山歌，佐以大穀絃，自拉自唱，其後，歌仔戲助將山歌改編為有劇情之歌詞，傳授門下，試為演出，博得佳評，遂有人出而組織戲劇團，名曰「歌仔戲」。而後經查，歌仔助本名叫歐來助，幼時即常在結頭份茄苳樹下搭歌寮。因此員山鄉傳說被認為是歌仔戲發源地，而員山結頭份大樹公已登錄為文化景觀。