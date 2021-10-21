2019年雙十大會，蔡總統提出中華民國台灣，大方承納中華民國後，2021年雙十，這面所謂的國旗（事實上是過去本土人士最厭惡的黨國旗）在飛機懸掛下飛上天，這宣示著什麼？不妨觀看自由時報主筆的言論風向：胡文輝專欄《胡怎麼說》敵機鄰空下，慶雙十，中華民國、台灣，同國一命！另一篇「四個堅持」新約定就是中華民國、台灣「一國同命」！胡表示有「敵機鄰空」的感受是「中華民國、台灣同國一命」；讚揚蔡總統提出「這四個堅持，是台灣人民給我們的底線」。民視新聞也提出質疑：部分藝人去參加中國國慶，卻不願出席自己國家的國慶。

綏靖路線，喪失自我，紅、藍更猖狂

是，台灣人怕死，基於現實考量懂得生存之道，蔡政府已將台獨壓縮至最小空間，以華獨取而代之。然在中國威脅，紅、藍合力制獨下，只守不攻的姑息路線能止戰？紅、藍放手了嗎？不，他們更囂張了，軍機四天擾台150架次，國民黨黨主席朱立倫一個留美博士公然以三零造假抹黑陳柏惟且拒不道歉，欲以罷免綁公投，操作手段越來越狠，將台獨往死裡打。

民主進步黨為了選票取道中華民國台灣，然繞路而行，表象團結就能讓台灣成為一個正常國家？拜民主進步黨的綏靖路線所賜，眼下年輕人雖反共，卻越來越愛這面代表殖民符碼的黨國旗，黨旗當國旗搖得更順手，黨歌當國歌，「吾黨所宗」更是唱得越順口？此時我是中華民國國民便深植人心，試問民主進步黨難道忘記建立正常國家之創黨初衷？台灣國家之路的藍圖，何時才能讓民眾清楚認知？

蔡政府的中選會怎能任由藍營拿罷免當練兵？

沒正當理由的罷免，蔡政府的中選會為何讓罷免案成立呢？如果陳柏惟被罷免掉，綠營支持者會對民進黨長期姑息向藍營妥協的綏靖路線發難檢討，如若守不住獨派小黨這一席國防外交立委，接續的骨牌效應，支持者恐再也難信任這個黨。自2017年國民黨發起罷免優質的黃國昌立委起，藍營就是拿罷免當練兵，越操作越順手？所謂唇亡齒寒，宰殺少數台獨立委，傷的不會只有基進黨小黨，而是台灣的民主，那麼執政的民主進步黨焉能不受傷？

黨國旗飛上天 華獨成主流？

自由時報胡文輝主筆於國民黨執政時期反雙十的言論，難道今是昨非？蔡總統表示「時空環境不同」，是因為執政了所以不得不換個位置也得換個腦袋？因此本土媒體一片配合妥協，歌功頌德往年不屑慶祝的雙十國慶，就是為民進黨偏離主道的華獨路線，為其姑息的綏靖路線粉飾之？說是現實考量？然有用嗎？以戰才能止戰啊！邁向正常國家的聲音絕不能在台灣社會完全消失！

蔡英文總統雙十講話提出：需解決歧異，留下一個好的國家給年輕人，因此未來將面對憲改、轉型正義等重要議題，然若無法大刀闊斧地改革，可想而知仍是內耗其中舉步維艱。長遠而思，民進黨政府的綏靖路線就是姑息養奸，該檢討了！