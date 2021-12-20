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每日國際焦點

亞塞拜然於歐盟調停後，釋放10名亞美尼亞戰俘

35歲左翼候選人Gabriel Boric勝選成為智利最年輕總統

巴基斯坦主導伊斯蘭合作組織承諾成立人道基金援助阿富汗

澳洲與英國簽定共同製作協定，以讓兩國影視商業計畫更容易共同合作

日本

大阪警方鎖定17日精神科診所縱火案嫌犯

南韓

疫情嚴重重症創新高重新加強社交距離管制

北韓

為紀念金正日全國禁飲酒作樂11日

中國

湖北鄂州市G50滬渝高速滬渝向花湖互通D匝道橋樑側翻倒坍4死

印度 #REF! 澳洲

富士康印度廠因宿舍食物中毒150住院，引起工人與家屬攔路抗爭

紐西蘭

2018年創立的零碳釀酒廠Fermentist 因虧損關門大吉

菲律賓

雷伊颱風保和省死者增至72

馬來西亞

救難隊與志工救出2.1萬水災災民

新加坡

資安局召開緊急會議因應Log4j漏洞威脅

越南

資通訊部長與印度電子資訊部長簽署兩國資訊與電子合作備忘錄

泰國

遣送600緬甸難民回緬甸

巴基斯坦

巴基斯坦主導伊斯蘭合作組織承諾成立人道基金援助阿富汗

歐盟

可能將燃氣與核能均列為綠能

英國

一周染疫人數暴增52%

法國

擔憂Omicron，巴黎取消年夜煙火

德國

國防部長前往立陶宛非正式訪問探訪進行北約任務的德國部隊，表示北約的東側需要穩固的防禦

俄羅斯

經亞馬爾半島往歐洲天然氣管線往德國輸氣量再度下降

瑞士

18日將與普丁有關的俄國商人Vladislav Klyushin遣送至美國

義大利

18日貝加莫附近發生規模4.4地震無傷亡

西班牙

英國外長訪西會見外長與商業及科技產業領袖

亞塞拜然

歐盟調停後，釋放10名亞美尼亞戰俘

美國

CNN因疫情擴大對所有非必要員工關閉辦公室

墨西哥

瓦哈卡Santos Reyes Nopala鎮人行吊橋倒塌23傷

巴西

國會通過允許政府不支付法院命令政府付款

阿根廷

成立聯合海洋司令部以巡邏監控海域

智利

35歲左翼候選人Gabriel Boric勝選成為智利最年輕總統

以色列

聯合國警告，約旦河西岸屯墾區槍擊案後，屯墾者與巴勒斯坦人衝突激增

沙烏地阿拉伯

外長與巴基斯坦外長於伊斯蘭合作組織會外額外會談討論阿富汗問題

阿拉伯聯合大公國

預定21日與巴林聯合，以太空探索獵鷹9號運載火箭，於美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射奈米衛星Light-1至國際太空站，由日本實驗室模組艙KIBO施放至軌道

叫車平台ekar自2022年1月起擴張至泰國

宣布不再審查電影院上映電影

卡達

卡達投資局投資2億美元於荷蘭室內農業新創事業Infarm，將於2023年於杜哈開設首個生產中心

土耳其

總統艾爾段宣布將贈送1500萬劑疫苗予非洲國家

埃及

以與哈瑪斯合作罪名宣判穆斯林兄弟會領袖Mahmoud Ezzat無期徒刑

資通訊部長訪愛沙尼亞會見總理Kaja Kallas交流數位政府經驗

蘇丹

數萬民眾至總統官邸抗爭反對軍政府

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