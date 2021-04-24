當一個人生病了，經由醫師的認可而成為病人，也合法的取得了病人角色，但病人本身必須有康復的意願並實際去求醫，還要與醫療人員合作，這些就是病人角色觀念如何實際運作。示意圖／HUICHING

「你有病嗎？」日常生活中所使用的「有病」其意涵大多不是講一個人真的生病了，而是常常被用來形容一個人的行為怪異，或做事的方式違反常理（張苙雲，2009）。

生病不僅僅是一種身體感到不適的狀況，而是生病構成了一個社會角色，因為它涉及社會體系所期待的生病行為，以此增強此期待行為的社會規範。

什麼是病人角色？

帕森斯（Parsons）認為醫學是重要的社會整合和控制的機制，而疾病的發生就像是一種脫離社會規範的偏差行為，病人角色使得生病的人可以暫時脫離他原來的社會角色。

當一個人生病時，社會便對他多了些特殊期待，而這些特殊期待便構成了病人角色。

病人角色可以用四個基本的範疇描述：

一、病人得以免除「正常的/平時的」社會責任

社會容許病人在生病期間暫時脫離其應負責的社會責任與義務，如：學生可以遲交作業、上班族的工作效率可以降低，或甚至可以請假去看醫生，這些豁免都是伴隨著生病所附帶的權益，而豁免的程度又會和疾病的本質與嚴重程度有關（為了避免生病成為經常性的藉口，社會會要求人們提出證明以證實其生病屬實，而證明便是透過具有權威地位的醫師所開立診斷證明作為佐證，此情況下人們將不疑有他，使「醫療」逐漸成為社會控制的機制）。

二、病人對其陷入疾病狀態沒有責任

雖然疾病可能自發性的恢復，但生病期間，病人對疾病「並不能做什麼」，這一點使病人能合情合理地坦然接受幫助。

三、病人有努力恢復健康的義務

雖然病人本身對自己患有疾病這件事不具有責任——因為生病並非病人故意或明知而為的選擇——人們會自願的協助生病之人完成他應有的社會責任，乃是建立在相信並希望病人可以早日康復的情況之下，為回應此期待，故病人仍有努力恢復健康的義務。

四、病人應尋求醫療專業的協助並與醫師合作

除有康復意願外，病人也應該積極尋求協助以儘快恢復健康。在某些文化與社經背景下，病人可能先求助於寺廟、密醫，或是自行上藥房替自己開處方簽，但一般社會認為適當協助應來自正統醫療。當然這種求醫的動機與疾病的嚴重程度相關，但在重大傷患與急救的情形下，過去不與正統醫療合作，或是不從醫囑的病人，會被看做是「不標準病人」，而不認同其病患權利。

生病不僅僅是一種身體感到不適的狀況，而是生病構成了一個社會角色，因為它涉及社會體系所期待的生病行為，以此增強此期待行為的社會規範。

「病人角色」如何運作？

病人角色的產生是偶然的，可能發生在任何人身上，當一個人生病了，經由醫師的認可而成為病人，也合法的取得了病人角色，但病人本身必須有康復的意願並實際去求醫，還要與醫療人員合作，這些就是病人角色觀念如何實際運作。

然而，病人角色的運作卻無法套用到所有的疾病或病痛上，若無法擁有病人角色，則生病時可能就沒有病人角色所伴隨而來的責任豁免權。例如：

輕微病痛。輕微病痛指的是走路時不小心絆倒而造成膝蓋瘀青破皮、煮飯時因太著急手指因而被燙傷，此類型的傷雖然造成病痛，卻沒有嚴重到造成病人生活無法自理，因為他的腳可能會痛，但還是能使用鍵盤做文書工作；他的手可能會痛，但還能自行坐公車。

慢性病。慢性病有別於心臟病這類型突發性的疾病，它的病情控制主要來自於平時的藥物服用與自主健康管理，若慢性病患者身體出現了異樣、復發，人們第一個想到的會是：「他有沒有定時、定量的服藥？」，這種個人導向的歸因，而非像檢視心臟病患者：「他剛剛有受什麼刺激嗎？」這種外部刺激的因素

結語

疾病或是醫學本身，跟法律及倫理一樣，會隨著社會潮流改變而與時俱進，就像《瘋狂簡史》裡提及的，在過去同性戀被視為是疾病而需遭受綑綁在精神病院，並接受電擊「治療」，然而現代社會卻出現越來越多不同社會階層的人士聲援同性戀族群，更讓臺灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家——當然這還有很長一段文化認同的路要走，但不要忘了，法律永遠是最低限度的道德標準——很多事因為被侷限在現有的知識體中，而被視之為理所當然，就像那句老話：「天才和瘋子只有一線之隔」，被定義為「瘋」，是因為這件事大膽的想法超乎一般人的想像，但當它一而再、再而三的成就某件事，它就會被社會定義為「創世之舉」。

病人角色只是一個特殊的、暫時性的狀態，且每個人都免不了經歷這個社會角色，在面對公衛醫療化、醫療商品化的時代，我們應該秉持著對生命的尊敬，穿透污名，給予彼此真誠信任。

祝2021年平安、順利。願世界苦難不再。

延伸閱讀：Roy Porter(2018)。《瘋狂簡史：誰定義了瘋狂》。左岸文化。



參考資料：

孔繁鐘(2010)。〈病患角色及病患角色行為〉。Blogger。

張苙雲(2009)。《醫療與社會：醫療社會學的探索》。巨流出版。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台