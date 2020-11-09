美國共和黨籍的前總統布希週日向預計在上周大選中獲勝的拜登表示祝賀。圖／擷自PBS NEWS HOUR（資料照）

美國共和黨籍的前總統布希週日向預計在上周大選中獲勝的拜登表示祝賀，稱這位民主黨人的當選總統「贏得了領導和統一我們國家的機會。 」

在2001年至2009年初擔任美國總統的布希說，他與拜登存在「政治分歧 」，但他給予拜登「我為他的成功祈禱，並承諾盡我所能提供幫助。」布希還致電副總統當選人卡馬拉·哈里斯，向她表示祝賀。

布希說，他感謝拜登星期六晚上在拜登家附近的德拉瓦州威爾明頓發表的 「愛國信息」。當時，拜登聲稱在周二正式選舉日和提前幾週的投票後，經過了四天的計票，他戰勝了共和黨現任總統川普。

布希形容川普的總票數超過7000萬張，比拜登的票數少了約400萬張—是「一項非凡的政治成就。」

川普沒有承認輸給拜登，並提起多項訴訟，聲稱違規行為讓他失去連任第二個四年任期的機會。

布希說，川普「有權要求重新計票和進行法律挑戰，任何懸而未決的問題都將得到妥善的裁決。」

但布希說：「美國人民可以有信心，這次選舉是基本公平的，它的完整性將得到維護，其結果是明確的。」

拜登發表聲明呼籲團結。他說：「隨著競選活動的結束，是時候把憤怒和嚴厲的言辭拋諸腦後，作為一個國家走到一起。是時候讓美國團結起來和療癒傷痛的時候了。我們是美利堅合眾國。只要我們一起，沒有什麼是我們做不到的。」

在媒體宣布拜登預計贏得大選之際，川普正在其位於維吉尼亞州的高爾夫球場。他透過競選團隊發表聲明說：「簡單的事實是，這次選舉還沒有結束。喬·拜登還沒有被任何一個州核准為勝者，更不用說任何激烈爭奪的州都要進行強制性重新計票，或者我們競選團隊在一些州有合理及合法的法律挑戰，可能決定最終的勝者。」

川普補充說：「星期一開始，我們競選團隊將開始在法庭起訴我們的案件，以確保選舉法律充分得到維護，合法的勝者當選。」