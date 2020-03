隨著冠狀病毒病(COVID-19)的爆發持續不斷,全球新發病例增加,香港大學百年校區歷史與人文醫學中心的研究員羅伯特·佩克漢姆(Robert Peckham)日前在《刺胳針》(The Lancet)上發表了一篇題為 < COVID-19和歷史的反教訓> ( COVID-19 and the anti-lessons of history)論文指出 ,此刻,歷史家迫於壓力,必須剖析歷史對(公共)政策的價值。他提出以下的問題供大家思考 :

1. 過去的經驗如何幫助處理立即危機?

2. 我們從持續的流行病中可以收集到哪些見識,可用於未來的疾病預防?

3. 在這些疑問的背景下潛伏著一個或多或少的明確教訓:為什麼沒有吸取過去的教訓?

4. 一些評論的依據似乎是:「這種流行病幾乎沒有什麼令人驚訝的」( 按 : 比如台灣沈富雄醫師一直認為大家都誇大新冠的疫情) ,真是如此嗎?

科研沒有永遠的「大老」

防疫需要大老嗎?「新冠」來了,把SARS老將找出來,「廉頗老矣!尚能飯否?」以往的經驗及教訓、方法,都假設流行病無論何時何地發生,它是在結構上「可對照」的事件,而儘管在某些方面,COVID-19的爆發,事實上對這個參照比較的價值也提出了令人信服的論點,但若想以此說明「歷史」為何重要,過去的「類比觀點」仍然存在問題,因為它將「限制」了我們掌握驅動當代疾病發生的複雜時空特定應變的能力。沒有永遠的「大老」;尤其在科研上,更需要新的、有創意的、年輕的科學家、醫學家、生物科學家,他們才能把科學推向新的境界,「世上苦人多」,這樣才能真正幫上苦人。尤其醫學界,大老不能只繞圈子說當年勇,即使退居二線,也要跟上前沿醫學科研,擴大自己的胸襟,並且最多做一個「醫學史家」。

面對新病毒,沒有哪個國家是防疫的「典範」

羅伯特·佩克漢姆在他的The Lancet論文中告訴大家,認為流行病可以作為一種歷史教訓,這樣的觀點,令人想起肯尼思·伯克(Kenneth Burke)從經濟學家和社會學家托爾斯泰因·維布倫(Thorstein Veblen)那裡借來的觀點,即所謂「訓練無能」。

他說,習慣性思維方式會削弱我們進行橫向聯繫的能力。當從以前的疾病暴發的角度看待當前時,我們通常將重點放在相似性上,而忽略重要的差異。換句話說,類比會產生盲點。正如伯克(Burke)所說,「一種觀察方式也是一種看不見的方式---對物體A的關注涉及對物體B的忽視」。

新冠病毒的各國防疫,到目前我們只看到「防堵」,也就是把「歷史教訓」看得太重。過去的經驗教訓方法通常來自歷史學科之外,它通過一系列相互關聯的危機強化了對過去的看法,這些危機提供了對因果關係的有益見解。醫學史家需要推翻簡單的類比,並檢查暴發的具體情況,例如詢問SARS和COVID-19在實際上是可以比較的。國際病毒分類委員會將新病毒指定為嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒(SARS-CoV-2)認識到它與嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒(SARS-CoVs)有遺傳相關「但與之不同」,所以才稱為「新冠」。換句話講,只要面對的是新病毒,就沒有哪個國家是防疫的「典範」。

台灣要標榜的不是「客服」的成就;而是最新科研

台灣要說自己防疫多麼成功,我們看到的是一直標榜每天開記者會公布疫情;有個IT天才唐鳳,讓大家「實名認證」買口罩,哪一間藥局還剩多少口罩;健保卡偵測每一個人的旅遊史。這些都只屬於「客服」層次的「電動玩具」。而真正應該向世界宣告的「中央研究院研究團隊在19天內成功製造『六親不認』、只辨識新冠病毒(SARS-CoV-2)的檢測抗體,檢測時間從4小時縮短為15分鐘,正加速量產流程中」這樣的成就卻幾乎沒有在世界重要媒體曝光,豈不可惜?前者,世界各國都學得來,因為「歷史」已經告訴我們應該這麼做;後者,才是創新的科研,救命的科研,真正運用最新科技發展的成績,可以有效抑制疫情蔓延的成果。

醫學史家不是老醫生的「副業」

做一個醫學史家,當然不是一個老醫生的「副業」,他不但要有寬廣的醫學史觀及視野,還需要有深厚的人文素養。羅伯特·佩克漢姆說 : 「很少將COVID-19的類比擴展到涵蓋這些相互交織的社會和政治環境。儘管歷史上的權宜之計被低估了,但這些經驗教訓使人們對這段歷史有所了解。歷史學家需要對錯誤的類比提出質疑,這些類比掩蓋了而不是闡明了部分導致新感染的社會過程。他們需要在總結性課程中挑戰過去的束縛。」他說,相比之下,儘管擁護反歷史教訓可能會阻止訓練有素的能力喪失。這種方法可以幫助確保在各種邊界在全球範圍內崛起之時,對突發事件採取戰略開放態度。