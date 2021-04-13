詩不只是語言的凝鍊、靈感的揮灑，也是意識的宣揚、社會文化的鑑照。

本書以台灣新詩發展的導覽輿圖為經，百年來詩人的作品為緯，輔以深入的賞析與解讀，凸顯出台灣新詩發展的繁複根源，以及詩人風格的多樣表現。這本詩選，除了是二十世紀台灣新詩文本的呈現，也是一本有意借詩再現台灣歷史與社會形貌的詩選。以詩記史，以史鑑詩，不同時代、不同出身的詩人，以詩作反映了各自所處的年代、社會與心境，形成分歧的、多樣的文本，詩人書寫之際，或許只敘當下，如今既經選編，則因文本互為對話、互相辯證，連帶交織而出近百年台灣歷史發展的複雜布紋，反映出二十世紀台灣社會共有的感覺結構與想像。

目次

【導 言】 詩的想像‧台灣的想像

001 賴 和 南國哀歌

009 楊 華 黑潮集（五十三首選六）／女工悲曲

015 水蔭萍 尼 姑

018 紀 弦 狼之獨步／雕刻家

022 詹 冰 五 月／液體的早晨

027 周夢蝶 山／擺渡船上

033 陳千武 信 鴿／我的血

039 林亨泰 秋／賴皮狗

044 杜潘芳格 重 生／紙 人

048 錦 連 日夜我在內心深處看見一幅畫／蚊子淚

053 蓉 子 我的粧鏡是一隻弓背的貓／傘

058 洛 夫 煙之外／有鳥飛過／因為風的緣故

065 余光中 雙人床／甘地紡紗／雨聲說些什麼

073 羅 門 小提琴的四根弦／鞋

077 向 明 風 波／捉迷藏

082 管 管 空原上之小樹呀／荷

089 商 禽 長頸鹿／用腳思想

093 張 默 無調之歌／鞦韆十行

097 ? 弦 鹽／一般之歌

102 鄭愁予 天 窗／霸上印象／邊界酒店

108 辛 鬱 豹／順興茶館所見

114 林宗源 一支針補出一個無仝款的世界

118 白 萩 流浪者／天 空

124 李魁賢 收 藏／伊斯坦堡晨思

129 葉維廉 台灣農村駐足（二十首選三）

136 岩 上 更換的年代

140 張香華 椅 子／途 遇

146 朵 思 影 子／面對一屋子沉默的家具

151 楊 牧 熱蘭遮城／有人問我公理和正義的問題

166 敻 虹 我已經走向你了／水 紋

172 席慕蓉 婦人之言／蒙文課

179 張 錯 油滴盞

183 吳 晟 我時常看見你／角 度

191 蕭 蕭 飲之太和（四首選二）／解嚴以後

197 李敏勇 暗 房／我聽見

202 羅 青 一封關於訣別的訣別書／絕 句

208 鄭炯明 蕃 薯／誤 會

214 蘇紹連 獸／七尺布／歌與哭

219 馮 青 絕 望

223 杜十三 煤／出 口

230 白 靈 風 箏／山 寺

234 零 雨 特技家族（九首選五）

241 沈花末 雨／有人知道

246 渡 也 旅客留言／一顆子彈貫穿襯衫

254 陳義芝 住在衣服裡的女人／喘 息

260 陳 黎 在我們最貧窮的縣區／一首因愛睏在輸入時按錯鍵的情詩

265 楊 澤 煙／伐 木

269 羅智成 颱 風／鎮 魂

276 向 陽 搬布袋戲的姊夫／我的姓氏

290 莫那能 鐘聲響起時／歸來吧，莎烏米

299 林 彧 名 片／分 貝／釘書機

308 劉克襄 遺腹子／小熊皮諾查的中央山脈

314 路寒袖 衣 櫃／春天的花蕊

321 侯吉諒 網路情人／鋼琴四手聯彈

327 江文瑜 脫落的寇丹

332 陳克華 車站留言／今 生

337 瓦歷斯‧諾幹 山是一座學校

345 林燿德 終端機／一九九Ｏ

350 羅任玲 鼠／月光廢墟

357 鴻 鴻 一滴果汁滴落

363 許悔之 跳蚤聽法／荒廢的肉體

368 顏艾琳 黑暗溫泉／超級販賣機

373 附 錄 喧嘩與靜寂：台灣現代詩社詩刊起落小誌

編著者

向陽 本名林淇瀁，1955年生，臺灣南投人。中國文化大學東方語文學系日文組畢業，美國愛荷華大學國際寫作計畫邀訪作家，文化大學新聞碩士，政治大學新聞博士。曾任「自立報系」副社長兼總主筆、中興大學臺灣文學研究所副教授、吳三連臺灣史料基金會秘書長、總統府人權諮詢委員會秘書、台北教育大學台灣文化研究所副教授等。

曾獲「吳濁流新詩獎」、「國家文藝獎」、「玉山文學獎文學貢獻獎」、「臺灣詩人獎」、美國愛荷華大學榮譽作家等獎項。著有詩集、散文集、兒童文學及學術論著等四十餘種。



台灣現代文選新詩卷（二版）圖／三民書局