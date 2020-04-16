在這場災難中看到的亮光，是民眾的互助。隔壁鄰居要訂外送肉類蔬果，總特別問我們需要甚麼，我們從來都買不到的衛生紙，就靠他們供應。圖／作者提供，民報合成

在這場災難中唯一看到的亮光，大概就是民眾的互助了。

很多人失去了收入，新聞報導說，大概有十分之一的人失業了。二月美國還在慶祝金融海嘯以來失業率新低的榮景，到了三、四月份立刻跟股市一起掉入不見底的深淵中。

美國的租金高昂，吃的費用也不便宜，這裡附近的家長自己發動了送餐服務，特別送餐給有需要的朋友，尤其是失業沒收入的家庭。

我們參加的一間猶太人基督徒會堂，總是接受附近商家快過期的食物，然後讓曾經參與聚會的人領取。一開始我覺得不好意思，但看到他們倉庫裡堆積如山的食物，好多蔬果都快爛了，也就不客氣地拿了。

我們拿了自己所需的，也幫其他有困難的家庭也拿了一些。

人們擔心飢餓的人吃不飽，但現在反而是一個食物比平常都還多的時刻，讓我想到五餅二魚的故事。

我們之前的室友婕妮（委內瑞拉美女醫生）三不五時要我們去拿點蔬菜水果，因為總是有人送他們食物，隔壁鄰居要訂外送肉類蔬果，總特別問我們需要甚麼，我們從來都買不到的衛生紙，就靠他們供應。

今早有附近朋友丟了一袋甜點在我們家門口，按了電鈴之後，她在我一開門的剎那，就遠遠地跳開了——因為要保持社交距離……我們來美國十幾年， 第一次看到她戴口罩。看戴著口罩的她，倒退著揮手向我們道別致意，真是一個既詭異又感動的時刻。

突然之間我們都像初代教會一樣，凡物公用，又像以物易物的農業社會。我們只能在網路和電話中相會，但彼此之間的關心卻是比之前還甚。

雖然我們都希望這場瘟疫噩夢趕快停止，但我似乎覺得我們也學到了樂於與人分享和互助的功課。