劉峯松全集3導讀

文／劉峯松

筆者的一生有多種不同經歷。1959年7月員林高農畢業，同年9月檢定國民學校初級級任教師及格，即擔任溪湖鎮媽厝國小教師。1968年4月參加初中國文科教師檢定及格，同年8月擔任員林鎮明倫國中教師兼教學組長；12月高等考試觀護人再及格，1971年11月分發基隆地方法院擔任觀護人；觀護人工作一樣是教育工作。1986年11日翁金珠當選第一屆增額國大代表，因觸犯「煽惑內亂罪」喪失觀護人工作、又坐牢三年六個月後失業的筆者，只好擔任她服務處主任。然而1991年8月意外獲台北縣尤清縣長聘為台北縣文化中心主任，1997年1月退休。

而2000年5月擔任國史館主任秘書，2002年擔任台灣文獻館館長，至2006年7月屆齡退休；退休先經營賽凡提斯咖啡店，再當職業媒人至今。在每個階段都寫了一些跟教育、觀護相關文章，均見於本書第壹類「教育．觀護」。本書《劉峯松全集（3）》已編輯完成，但清理書房、「翻箱倒櫃」之餘，竟發現還有不少攸關人權的舊作，即本應收錄於全集（1）、《堅持走對的路》及（2）、《重返歷史現場》，現在只好放入本集第貳類，庶免遺珠之憾。而為感謝家人、恩師及母校的栽培提攜，所撰相關文章再列於本書第參類。

茲把以上五十一篇文章，共分三大類，即「教育．觀護」、「人權」和「感謝家人、恩師及母校」，分別說明如下：

第一類的第一篇，是一篇長篇大論。筆者擔任明倫國中教師兼教學組長時，有感於不但小學升原來初中，惡補嚴重，即國中升高中，惡補亦一樣嚴重，所以1970年底主動提出長達一萬六千餘言的〈高級中等學校入學問題之研究〉，寄發各報社、各教育行政單位首長及專家，獲得甚大迴響。翌年一月十九日蒙教育廳潘振球廳長召見於中興新村。召見後頗賞識，即電告彰化縣中等學校教師研習會許智偉副主任，並囑立即前往拜會；拜會時也是備受禮遇，當時才卅歲的筆者，引為莫大榮耀。現在已離開教育界達半世紀，不知道該文對當時或之後高級中等學校入學辦法有無直接或間接影響？但發現目前高級中等學校入學辦法採用國中兩次基測，並以推甄、登記方式入學，其精神或作法，是否與筆者當時提出的入學辦法雷同？值得對照比較。

從第二到第十一篇，是投入觀護工作所寫。喜歡寫作的筆者，1974年5月主動為基隆地方法院撰寫《我國觀護制度之現狀調查與發展建議》，出版後深受當時李鐘聲院長嘉許，翌年3月29日推荐給基隆市救國團，獲頒該市「六十三年優秀青年」，接受表揚。同年7月1日調至台北地方法院少年法庭，直到1980年11月因競選彰化縣國大代表，觸犯「煽惑內亂罪」、翌年3月8日入獄，才結束七、八年的觀護人生涯。

與觀護工作相關的文章，有〈請注意「離鄉少年」問題〉、〈少年虞犯及不良行為問題〉、〈介紹「台北地區宗教團體協助法院觀護工作委員會」〉。另有一篇演講稿〈現代生活應有的態度〉、一篇被採訪報導〈社會結構劇變，道德觀念式微，青少年問題亮起了紅燈〉。至於出獄前後也寫了〈誰是孬種?〉一文，此文有趣、又有嚴肅的一面，可窺知台灣在戒嚴時期連教育界都同樣出現怪現象—「警總可怕，聞之色變」。筆者服刑期間所寫的《台灣社會檔案─黑獄螢光》（1985年6月，台灣文藝社出版），其實就是擔任觀護人的一些回憶，內容更多，但依例不再編入本書。

1966年9月發表〈史維徹評傳〉於第十六期《現代國家》雜誌（按：已收入《史維徹基金會論文集》及《劉峯松獄中書信—黑獄陽光》），而擔任觀護人期間，經好友張良澤教授介紹認識文壇大老王詩琅先生，晚年才獲悉他曾為筆者寫過一篇〈台灣的史維徹—劉峯松先生〉，即把筆者所從事的觀護工作跟到非洲行醫的人道主義者史維徹相提並論。至於筆者也為他寫過〈台灣大老王詩琅先生〉、〈向王老伯祝賀〉及〈給台灣大老的一封信─敬悼王詩琅先生〉，以上四篇均收錄於此，以資紀念。

離開觀護人工作後，也寫過幾篇鄉土教育與社區營造的文章，其一、〈殖民地時代的台灣鄉土教育〉，內容介紹日人殖民台灣時，他們怎樣推動台灣在地文化、怎樣讓台灣小朋友認識自己的鄉土；反觀台灣在1945年被「祖國」光復後，「祖國」政府怎樣重視「祖國文化」、又怎樣忽視台灣在地文化，對照起來令人汗顏。其二、〈共同營造新社區〉一文，為自由時報「打造城鄉新風貌」專題之一，是張瑞楨記者的採訪稿，內有筆者的一些觀念。其三、〈故鄉的魅力—談社區總體營造〉，是筆者應埔心國小梁瑞興校長之邀，對該校教職員的演講稿。篇數不多，請惠予指教。

未列入上述部分，但多少跟教育相關的，有筆者就讀文化大學夜間部法律系時，發表於《法苑》系列的〈非婚生子女之法律問題面面觀〉；有發表於《彰化人雜誌》的〈我們犯了輕忽兒童生命的罪〉；有為洪金珠女士所著《夢之棲家—無蝶庵的慢活世界》一書所寫的後記及為台灣所寫的〈從天空看台灣更漂亮〉，都值得一讀。

此外，回應潘稀祺牧師大作〈獻給理髮師阿爸〉，寫了〈家世是算不清的糊塗帳〉，發表於台灣教會公報。而一篇演講綱要：〈活著，可以輕鬆一點〉及幾篇小品：〈台灣價值〉、〈改變台灣，這本書跨書第一步！—《台灣人在眷村》讀後感〉、〈再讀「亡妻記」一次〉，都請一併指教。至於另放一篇〈豐富的痛苦—「劉峯松部落格」導讀〉，可視為筆者一生的寫照或「總論」，請瞄一瞄。

最後附幾首小詩─〈李梅樹之歌〉，是為三峽知名畫家李梅樹紀念館成立，所寫的。〈真情的歌詩〉、〈台灣是咱的原鄉─櫻花鉤吻鮭之歌〉及〈彰化逐項好三字歌〉，都是筆者填詞，而由筆者長子、也是作曲家劉學軒作曲的翁金珠競選歌曲。另外，〈山戀─敬獻「G哥」吳季芸小姐〉，是獻給素不相識、却十分可敬的「G哥」吳季芸小姐；她為實現理想，竟在攀登玉山時失足墜谷了，令人敬佩又惋惜。

第貳類可分三部分，第一部分為筆者在美麗島事件後雖然如「驚弓之鳥」，不過因特別關心時事，悄悄整理了兩篇文章，一為〈真理愈辯愈明〉，把當時國內外為美麗島事件仗義執言人士所做的評論，彙整成篇；一為〈高雄事件後一年災變記〉，即悄悄搜集整理事件後一年台灣所出現的各種天災、地變、人禍，以備執政者警惕。第二部分，1988年黃華、鄭南榕發起「新國家運動」，筆者發覺台灣人正在做「大夢」了，所以寫〈台灣人的大夢〉；同年9月12日至25日，筆者因擔任民進黨中執委，隨團旅歐，返國後寫了〈台灣獨立會得到國際承認嗎？─民進黨訪問團的一項重要收穫〉，相信是一篇重要文獻。最後放入〈參加「台灣藝術文化自主性的建立與前瞻座談會」發言稿〉。

坐牢時寫於監獄文章，大部分經獄友李敖大師以特殊管道送出，並發表於他的《萬歲評論》，後收錄《黑獄螢光》、《黑獄風光》等書，但仍有數篇未收入，如〈礦工血淚〉、〈台灣滅敗有跡可尋1661〉、〈台灣滅敗有跡可尋1683〉、〈當車中擁擠的時候〉、〈都是鴉片惹的禍〉等，也藉此機會放於第二部分。

第三部分是筆者於1986年加入「編聯會」（全名為「黨外編輯作家聯誼會」，即民進黨派系「新潮派」前身），擔任人權組長，經常撰稿，今仍留有〈黨外編聯會的團結聲明〉、〈政綱〉及為幾位出事的黨外人士—陳文輝、方朝全、陳英華發表的聲明：另有為白雅燦寫〈給蔣經國總統的一封公開信〉。以上均底稿、未發表，但相當珍貴。

除上述三部分外，又收錄〈解決公害問題的總關鍵在政治〉、〈二林蔗農事件的世界潮流與殖民統治歷史背景解構〉二稿。

第參類為「感謝家人、恩師及母校」。該感謝的家人很多，但留下的文字只有兩篇，一是坐牢時，《關懷》雜誌派人探訪家母，發表〈周碧桂—劉峯松之母〉，內容提到：「記得前年三月峯松被收押時，媳婦翁金珠不敢馬上告訴我，一兩天後才知道消息。我的心臟不好，一聽到壞消息，就心跳加速，心口發痛……。」筆者真是一位不孝子，現在重讀此文心裏還是很難過。另外一篇是為母親寫的悼文─〈一代美人 香消玉殞─悼念劉周碧桂女士〉。

恩師部分寫過兩位，一位是〈趙鏞老師—我們一生的典範〉；一位是潘星照老師，寫〈一個老唐．吉訶德和他年輕時代追老婆的秘辛〉。前者為初農導師，後者為念台中師專進修部時的班主任、同時也是當時彰化縣政府的教育科長，後來當過鹿港高中、員林高中校長。這兩位恩師外，雖未撰專文，却有很懷念、很感謝的，他們都對我影響深遠，如偷偷地塞給我《毛澤東評傳》的張緒通老師、傳福音給我的張煥文教務主任和黃良弼導師、告訴我「你入黨審查未通過」的何炎輝訓導主任……。

筆者坐牢時傳來呂英明校長逝世的噩耗，曾寫〈記一所自由青年的搖籃─員農，為悼念我敬愛的呂英明校長而寫〉，已發表於1985年10月出版的《黑獄風光》，並收錄2003年3月母校《荏苒六十週年紀念》，此處不贅。而同年3月母校出版《生命力》專刊第一輯，有一文介紹筆者—〈尋找自己的優點，走自己的路〉，則收錄。另在2013年母校《創校七十週年紀念特刊》，收錄筆者〈從種地瓜談起─回想六十年前母校生活的種種〉一文，亦收入本書。最後收入一篇〈享受痛苦的過程〉。筆者有一天傍晚到母校操場散步，剛好遇到夜間部學弟妹舉行升旗典禮。典禮結束循例由邱主任訓勉一番，這一段訓勉，真是令人感動萬分，筆者回家即撰此文。在現代工商社會，母校會培養出農夫才稀奇！但能夠培養出生活哲學家，應該就不稀奇了，我想。

本集得以順利出版，除感謝各報刊雜誌同意登刊或邀稿外，也要感謝以前讀過的讀者、採訪的記者，以及提供撰寫與發表機會的親友。本書援例感謝愛妻翁金珠的美編，林秋萍、郭淑娟兩位小姐的行政協助，暨財團法人拓展文教基金會處理出版事宜外，更衷心感謝國家人權博物館與江春浩、陳倉銪、林○○等先生贊助經費。



劉峯松全集3。 圖／拓展文教基金會、擷自劉峯松全集，民報合成

作者簡介

劉峯松 彰化人，1941年出生於北斗。曾競選員林鎮長、省議員（因具學生身份取消資格）、國大代表。擔任過中小學老師、法院觀護人、台北縣文化中心主任、國史館主任秘書、台灣文獻館館長。業餘以蒐集「台灣文獻」為樂：1995年捐出數萬冊藏書，創立財團法人半線文教基金會（附設台灣文化資料中心）；2017年擔任董事長。1999年獲首屆台灣文獻獎；2000年獲頒文建會「文耕獎」（文化資產保存類）。

著有《台灣動物史話》、《黑獄陽光》（1984年獲巴克禮寫作獎特優獎）、《黑獄螢光》、《黑獄風光》（1984）、《台灣的黑暗時代》（1986）。及獻給所有人的泰瑞薩觀點系列六冊（2010-2017）、及《黑白與彩色—阿邦的故事人生》（2018）及《劉峯松全集1堅持走對的路》、《劉峯松全集2重返歷史現場》等共十餘種。