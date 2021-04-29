客桌上，散發著淡淡幽香的台灣「阿嬷」蝴蝶蘭及高掛牆上的畫，是走進柯建銘委員協商室的緻雅。同時也訴說著，建銘一則則內心澎湃溫馨的憶往及自我期許的遠矚……。

小小會客室佈置的有心，滿滿是他人生經歷、生活點滴舖陳的縮影；故事+故事的串連，就是他秉持的從政理念：

「大局，承擔」

建銘位於青島東路的國會辧公室，整體方塊地，位於東西向是青島東路、忠孝東路；南北向是鎮江街、林森南路，包括喜來登飯店在内的方形街廓，之前是國防部軍法局及台灣省保安司令部所屬的「軍法看守所」，地址是青島東路3號。

「青島東路3號」，在白色恐怖的年代，是多少台灣知識份子，在此看守所被判刑，或轉送綠島服刑，或送「馬場町」槍決，或在所中被淩虐至死的不義之地……。

建銘自進入立法院以來，一直以此不義之地為辦公室，其之另有所思，自有他的前瞻……。

祖業是新竹柯香美香舖，自許「是神明飼大漢」的他，相信因果。

佛云：「菩蕯畏因，凡夫畏果。」在不義的遺址上從事轉型正義，見證著天道好還，終而復始的天則永續……。

他在《大局，承擔》乙書的自序文說：「要在複雜的國會生態中，實踐政治理想，當然一定有衝突、也有妥協，畢竟在這樣的少數困境中，堅持理想更加不易。」

是以，協商空間的柔化，是他內歛柔情待君來的婉約……。

牆上的畫，是蕭如松老師的作品，送畫者的心意，又是一則感人的故事。

蕭如松老師，是本籍新竹縣北埔鄉的竹東中學的美術老師。幼時受日本式一絲不苟的養成教育，使後來擔任教職的「竹東中學蕭氏美術課」成為教學的典範。

蕭老師的兒子蕭正竹醫師，是建銘中山醫學大學牙醫系的學弟，曾在建銘開設的牙科診所上班，而結下兄弟之缘。

蕭醫師後來赴日留學及定居。出國前夕，父親送他這幅畫，並告訴兒子：「你如果缺錢，可把畫賣了，換生活費！」

30年歲月的流逝，原本定居日本的蕭醫師，返台時帶著這幅畫拜訪建銘，數著數著說：

「當年父親要我充當學費的畫，我沒有賣，原本是家藏。如今我太太也往生了，我想把這幅畫留給有『溫度』的人！」說著說著，又是一則感人的情誼……。

「溫度」，是取決於人生百態，各自捏拿的當下：

「吹動青春的日子較感動，是阮這，一陣陣的新竹風。」～陳明章唱〈新竹風〉

竹塹古城吹的風，讓棄醫從政30年的建銘，自省經常：「我從政的初衷是什麽？……映入眼簾的盡是一幕幕被理想所驅動的故事，其中，彷彿有股力量，纯粹而堅定，驅動著我不斷往前……。」

回首辦公室的前身，是不義遺址的特有+台灣特有的阿嬷蝴蝶蘭+蕭如松老師特有的畫風，再再訴說著建銘身上，散發著：

理性環視「大局」的視野，與人文感性的勇於「承擔」。

是國會議員身上少數的：「理性、柔情兼具的爛漫特有……。」