「花蓮王」傳崐萁因二度炒股案而「二進宮」入花蓮監獄服刑，日昨有監所人員爆料傅崐萁「坐監當大爺」，吾人但看爆料內容，所謂「空穴不來風」是也。果如是，「花蓮王」坐監卻變成了「花蓮皇帝」，台灣的司法矯正機制完全崩潰，落葉知秋。職司整飭官箴的監察院，還要「冬眠」到幾時？

花蓮王的「王」，在專制朝廷時代，頂多是「王爺」，王親國戚或一方之霸而已。但「皇帝」可不然，一國僅一皇，是龍的化身，天也無二日，其始祖即威名顯赫的「秦始皇」也！想不到傅崐萁炒股案，官司拖一丶二十年可能創台灣司法紀錄不説，一再減刑，雖免不了關個短期刑，但居然沒有遞奪公權，保留立委身份進監獄，搞不好服刑期間還可領鉅額研究費和十四名助理費？出獄（保證關一半刑期就出獄，不會多一天）後，還可光榮到立法院執行立法委員職權，這是什麼鳥樣法律規定？不是立法委員「自肥」的一部分嗎？

如前述，傅崐萁本來只是「花蓮王」，進監獄服刑卻變成「花蓮皇」，戒護科長還派兩名管理員充當「服務員」，有如太監侍奉皇帝一樣。長久以來，「司法不公」丶「司法信任度不高」⋯⋯多著重在偵查和審判方面，其實看守所和監獄的矯正機構，自成另外一個世界，雖然也是政府機構的一個單位，但烏鴉鴉程度，外人難以想像，所以涉及殺人的將軍入監，可住廿多坪「招待所」，有如別墅；任職八年的前總統，被自己同黨的法務部長「電」的「金爍爍」，縱使因病假釋，也待之如「寇仇」，「權力使人腐化」，在司法這一塊，枱面下顯得特別汙穢！

根據行家爆料，傅崐萁在花監享八大特權，包括一人獨享運動場，排除同時段其他受刑人；一般受刑人每日需「手摺蓮花」一定數目，才能達標，取得作業分數，唯獨傅兩次坐監皆免作業；傅入獄兩次，已三次戒護就醫共卅多天，外出就醫住院，有如「走灶腳」，而外出就醫住院，依法須使用戒具，而傅免用；一般人想自費到非簽約醫院就診，根本不可能，傅卻能自選醫院，住有冰箱丶冷氣丶無監視器之單人房；一般受刑人不論階數皆須三天才可寄入一次菜餚，唯傅天天可特見，特見時每日收菜餚；別人只能穿藍白拖，傅一出房舍便可穿運動鞋，「沒見過他穿拖鞋」。

更離譜的是，稍早的李姓戒護科長除安排郭丶呂姓管教人員為傅專屬「服務」，遞毛巾，送水杯，公務員有如成為服侍「帝王」的太監，兩人服務周到，郭敘獎達十三支丶升作業導師，李前科長也升官至中央矯正署任督察，這可不是一獄之長的典獄長職權所能做得到的啊！

還有，傅如出房舍特見或放風，監所即實施人員「迴避」的特別管制，受刑人要面對牆不可「看他」，有如不得抬頭見「龍顏」。比起前任總統陳水扁蹲苦牢，趴地板寫字有天差地別。更令人懷疑，現在還是藍營在執政？所以比照「江南案」教唆殺人的軍情局長汪希苓，判刑入獄卻可住廿多坪有客廳、廚房、臥室的「招待所」；通緝犯白狼張安樂押解回台歸案，依照「劇本」迅速偵訊做成不起訴釋放？

司法標誌是天秤，而古語云：「風行草偃」，當年涉及殺江南的情報處長陳虎門上校，出獄後升將軍；總統出訪專機香菸走私案調職的上校組長，不到一年也升少將。有權者視公器如草芥，難怪區區一個負責發言的台中監獄副典獄長，就可把保外就醫的阿扁，整得七暈八素，背後沒有中央高官指使嗎？光花蓮監獄典獄長，就敢把入監服刑的花蓮王，變成「花蓮皇」嗎？本屆監委剛上任，與其特別關注丁姓官員的桃花盛開，不如調查花蓮監獄，甚至中央矯正署和法務部，本屆監委雖可能是末任，但總要做出幾件整飭政風令人拍手叫好的事蹟來啊！難道在台灣的監察院史數十年，只出了一位陶百川（70年代以後出生的還不認識哩！）和一位「道不同不相為謀」的「尖尾」，毫不戀棧，辭職以抗議蔡英文丶張博雅和烏鴉鴉的司法官的陳師孟嗎？（中國時報社長出身的王美玉，出淤泥而不染，表現還算不錯，但還遠不如前輩，勉之！）。

曾經當過高雄地檢署檢察長丶現轉任律師的凌博志，在FB痛陳花蓮監獄的弊端，還殷殷期盼法務部能發揮監督功能。身為忘年之交的筆者，則建議在司法界打滾幾十年的凌律師，不要心存奢望，以免期待太高，失望愈大。因為，打開天窗說亮話，問題就出在法務部長蔡清祥和矯正署長黃俊棠，甚至連「層峰」也投鼠忌器幾分，甚為符合層峰「吃硬不吃軟」的性格，所以吃定了阿扁，對白狼毫無作為，是有因必有果！國人也不能以為這只是個案，這正是冰山的一角啊！



花蓮監獄。圖／擷自花蓮監獄臉書