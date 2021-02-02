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每日國際焦點

緬甸軍事政變，宣布進入一年期緊急狀態。美國總統拜登嚴詞譴責並表示將考慮恢復制裁。英國首相強生譴責政變，要求釋放翁山蘇姬，英國並召見緬甸大使。日本呼籲釋放翁山蘇姬，聯合國、歐盟、澳洲都譴責政變。中國僅表達「知道」政變。孟加拉希望緬甸政變後仍能續談羅興亞問題。

中國第四大航空集團、海南省代表企業海航集團，宣布破產重整，負債換算新台幣超過3兆。

以色列與科索沃建交。

川普白宮顧問女婿庫許納及其副手，因促進以色列與阿拉伯國家關係正常化，而獲提名諾貝爾和平獎。

緬甸

軍事政變，宣布進入一年期緊急狀態。美國總統拜登嚴詞譴責並表示將考慮恢復制裁。英國首相強生譴責政變，要求釋放翁山蘇姬，英國並召見緬甸大使。日本呼籲釋放翁山蘇姬，聯合國、歐盟、澳洲都譴責政變。中國僅表達「知道」政變。孟加拉希望緬甸政變後仍能續談羅興亞問題。

中國

第四大航空集團、海南省代表企業海航集團，宣布破產重整，負債換算新台幣超過3兆。

上海投機客趕搭美國散戶軋空銀價風潮大買銀。

澳洲

因為立法強制規定Google要與媒體分潤，導致Google要退出澳洲市場，澳洲總理表示若Google搜尋退出澳洲，微軟的必應可填補市場空缺。

印度

復甦預算將大增醫療支出135%，並對保險市場解除外資投資上限。

政府要求Twitter 封鎖數十個與農民抗爭相關帳號。

泰國

匯豐銀行在泰國設立私人資產管理銀行，是在新加坡總部外的第二個東南亞私人資產管理銀行據點。

烏克蘭

國會議員亞歷山大杜賓斯基遭美國以涉嫌干預美國大選制裁，烏克蘭執政黨將他開除黨籍。

美國

國務卿布林肯譴責俄國逮捕抗爭者。抨擊中國壓迫香港，防疫不透明。警告伊朗不要發展核能力。並考慮對北韓制裁。

銀價炒作造成交易量大增已經影響交易速度。

川普白宮顧問女婿庫許納及其副手，因促進以色列與阿拉伯國家關係正常化，而獲提名諾貝爾和平獎。

薩爾瓦多

無國界醫師遭受武裝幫派攻擊，暫停所有活動。

以色列

與科索沃建交。

供應首批疫苗給巴勒斯坦。

黎巴嫩

逮捕18名黎巴嫩與敘利亞人，稱與伊斯蘭國有關。

阿富汗

和平部資深官員座車遭磁性炸彈攻擊，輕傷。

塔利班攻擊次數在2020第四季遠高於前一年。拜登政府預期將延緩撤軍。

土耳其

總統艾爾段指派海峽大學校長引起抗爭，警方逮捕159名抗爭群眾。

總統艾爾段計畫修憲擴大執政權力。

伊朗

外長表示美國與伊朗都要求對方先回到伊核協議，如此無解情況的解決方案，就是歐盟來居中協調。

索馬利亞

首都旅館遭伊斯蘭民兵攻擊9死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org