割了眼袋之後，老馬哥耐不住寂寞，一邊忙著法律官司，還要到處放炮。前天，老馬因為「三中案」出庭，老韓還因此放炮送暖，把老馬纏身的官司膨脹到300件，還痛罵執政黨政治追殺，這番話立即被名嘴拆穿，根本沒那麼多官司，老馬被告發，多數案件和政府無關，他任內的特支費案，也因為發明一句「大水庫理論」而解套。

老馬被告不是司法追殺

說起告人，搞訴訟司法追殺，老韓應該不陌生，老韓和已經搬家的「造神電視台」喜歡告人，人盡皆知，大選時間批評老韓的電視名嘴都被控告過，少說也有一百件，我在《民報》登了一篇文章，遭受「造神電視台」控告追殺至今，一拖兩年，還擺不平，甚至連累《民報》。老韓和「造王者」媒體集團有的是錢，律師便便，告人不費力氣，只是被告必須出庭，跑法院的記者比較累。

老馬頻頻露臉，是否想要回鍋黨主席大位，沒人知道，但是，隨便放炮是國民黨政客的習慣，弄錯內容就把責任推給小編，最近因為美國第七艦隊驅逐艦巡弋南海，老馬又一次對小英總統放炮，認為小英對美國侵犯台灣的南海主權沒有抗議作為。

談到主權問題，實在很悲哀，中華民國在戰後失去中國領土，目前所佔領的東沙，或者金馬，以及台灣澎湖列島，都出現主權爭議，若不是因為主權爭議，台灣早早成為是一個正常國家，台海或南海就不會劍拔弩張了。

台海不平靜，不是始於今天，當年靠著美國第七艦隊巡弋，台海保持安靜。台美斷交後，情況就不同了，如今，當年窮困的阿共，現在發大財，也模仿有錢人穿起保全制服，帶刀帶槍帶飛彈，如今，這個故事就好像兩個穿制服的人，兩人都自稱地區保全，頻頻在你家門口出現，其中一位「假保全」，多次企圖闖進你家，搜刮財物，另一位「真保全」，只好帶好武器也在你家門口徘徊，請問，你要罵這位「假保全，真闖門」的保全，還是要指責保護你家的那一位保全。老馬哥經常罵錯人，不敢指責「假保全」，卻對「真保全」發難，台灣人民心裡雪亮，這位老兄到底腦袋出了甚麼問題，就讓你來猜了。

國民黨還反共嗎？

老馬的腦袋，似乎也影響國民黨的腦袋，最近一則自稱來自國民黨中央委員會的反共的檄文，在網路開始流傳，國民黨發言人大為緊張，立即跳出來辯稱，「這則內容強烈反共的檄文，和國民黨中央委員無關」，此舉讓人傻眼，對照前幾天林為洲立委發言說，「國民黨堅決反共，反共非民進黨專利」，立即被黨內淡化處理，國民黨路線似乎隱藏很多不可告人的秘密，難道，活了一百歲之後的國民黨，已經不反共了？

事實上，國民黨歷史和共產黨密不可分，兩個黨的性質同屬於「列寧式政黨」，如果地球是圓的，那麼向東極左的政黨，最終會有一天，和向西極右的政黨會碰面擁抱，只是沒料到擁抱時間來得那樣快，過去，蘇共痛罵納粹法西斯，結果，蘇共自己就是共產法西斯，歷史的故事一再上演，所以，孫中山擔任國民黨總裁時代可以容共，但是，蔣介石不能容共，所以，才有國共內戰的爆發，蔣獨裁打不過毛獨裁，落海逃到台灣，如今面對中共的習獨裁，國民黨的徒子徒孫，膝蓋已經挺不起來，看來要從「容共」變成「跪共」了。

為了布局2022選舉，國民黨主辦2030台灣願景論壇，還邀請柯文哲到場演講，主題是「活不起的未來」，內容關係世代差距、居住正義、貧富差距，很顯然企圖向不滿生活的底層群眾選票招手，但是，負責智庫的連勝文相當不爽，因為，國民黨辦論壇，他居然最後被告知，或許，國民黨看不起連勝文，或者是考慮到連勝文的身分，實在不適合出席這樣的主題，才刻意閃過去，說來也是好意，但是，藍白合作開始挖票，選票屬誰，還是問題，想學習民進黨過去作風，企圖向底層和年輕世代靠攏，卻忘了自己最重要的黨內路線之爭，已經快要形成大風暴。

說真的，強烈建議國民黨，當務之急是舉辦「反共論壇」，讓台灣人明白，「國民黨是否還反共」。



2021.2.24國民黨辦2030台灣願景論壇，邀請台北市長柯文哲（左2）到場演講，主題是「活不起的未來」。圖／擷自國民黨臉書直播影片